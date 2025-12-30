חוק ההסדרים מגיע לכנסת, ובאל על דוחפים "לפצל" סעיף שיפגע בהם

חוק ההסדרים יגיע בימים הקרובים לכנסת והמאבקים על הסעיפים בו עולים מדרגה. כמדי תקציב, קיים מאבק על "פיצול" סעיפים מחוק ההסדרים לחקיקה רגילה - וכך "לקבור" רפורמות. בעוד שהזרקור מופנה לרפורמה בחלב, מאחורי הקלעים מתגברים הלחצים על שתי רפורמות דרמטיות בענף התעופה, שמעוררות התנגדות עזה בקרב החברות והוועדים. במסגרת המאמצים, אל־על פנתה לשרים וחברי כנסת, בדרישה לפצל מחוק ההסדרים את הסעיף המשנה את שיעורי הפחת על רכישת מטוסים חדשים.

כיום, שיעור הפחת עומד על 30% בשנה לאורך תקופה של שלוש שנים וארבעה חודשים; הרפורמה מבקשת להפחיתו ל־5% שייפרסו על פני 20 שנה. השינוי מתבסס על מחקר רשות המסים, שמצא כי שיעור הפחת הנוכחי אינו משקף את אורך החיים של המטוסים, העומד על כ־20 שנה. המהלך צפוי להגדיל את הכנסות המדינה בכ־870 מיליון שקל, ובממשלה סבורים כי החברה - שהגיעה לשיאי רווחיות במהלך המלחמה - תוכל לעמוד בנטל החדש.

הרפורמה אמנם משפיעה על כלל חברות התעופה הרוכשות כלי טיס, אך פגיעתה קשה במיוחד עבור אל־על. החברה חתמה לפני כשנתיים על עסקאות בהיקף של מאות מיליוני דולרים לרכישת מטוסים שצפויים להגיע לישראל כבר בשנה הבאה - עסקאות שעליהן יחול שינוי המס החדש, מבלי שהדבר נלקח בחשבון בתכנון הכלכלי בעת הרכישה. מעבר להיבט העסקי, רכישת המטוסים משרתת גם את האינטרס הממשלתי בהגדלת היקף הרכש הישראלי מחברות אמריקאיות.

לפצל או לא לפצל?

לגלובס נודע כי נציגי אל־על קיימו שיחות עם שרים וחברי כנסת בניסיון לשכנעם לפצל את הסעיף מהחוק. מדובר במשימה מורכבת: בניגוד לשינויים מבניים רגילים, רפורמה זו מוגדרת כ"צעד התאמה תקציבי" שנועד להגדיל ישירות את הכנסות המדינה. לצד זאת, מהפרק הנוכחי כבר הוסרו רפורמות משמעותיות אחרות, דוגמת הטלת המע"מ על שירותי תיירות ותמחור פליטת גזי חממה בטיסות.

חזית נוספת נפתחה מצד ועד עובדי רש"ת בראשות פנחס עידן, הידוע באחיזתו הפוליטית בליכוד. הוועד מפעיל לחצים כבדים לפיצול החוק הקובע כי שדה תעופה משלים לנתב"ג יוקם ויופעל בשיטת זיכיון (בניגוד ל-"רמון", המופעל על ידי הרשות). הלחצים מופנים לשרים וליו"ר הקואליציה אופיר כץ, בעוד שבממשלה מתעקשים כי ללא חקיקה זו לא ניתן יהיה להקים שדה משלים שיקל על המחסור בהיצע הטיסות - משבר שמוביל לעלייה במחירי הכרטיסים.

אין זו הפעם הראשונה שהוועד נאבק בכוונות האוצר לצמצם את פוטנציאל רווחיותה של הרשות. כך למשל, בדיון שנערך אשתקד על ביטול הפטור ממס על הכנסת סיגריות לארץ, התייצב ח"כ חיים רביבו (הליכוד) לצד הוועד: "נבחרתי כנציג העובדים ואני גאה לייצגם; פגיעה בהטלת מס לא סביר תפגע בהכרח ברשות ועובדיה ובקהל בוחריי". בסופו של מאבק זה נקבע כי המס לא יבוטל במיידי, אלא יצומצם בהדרגה עד לביטולו ב־2028.