ישראל וארה"ב פתחו במתקפה באיראן, עשרות מטרות הופצצו

9:35 - טראמפ בהצהרה ראשונה: פתחנו בפעולה צבאית נרחבת באיראן - נשמיד את האיום מהמשטר האיראני האכזר

9:30 - דיווח בניו יורק טיימס: מוקד התקיפות האמריקניות, נכון לעכשיו, הוא המערך הצבאי של איראן



באותו דיווח נכתב כי לפני התקיפות, גורמים אמריקניים אמרו שהם צופים שהתגובה האיראנית לתקיפה אמריקנית תהיה מהירה ותכלול שיגור טילים על בסיסים ושגרירויות של ארה"ב במזרח התיכון.



9:25 - גורם איראני לרויטרס: "טהראן נערכת לתגובה, והיא תהיה 'מוחצת'"

9:15 - דיווחים על אבדות כבדות למשמרות המהפכה; המרחב האווירי באיראן נסגר לחלוטין

דיווחים ראשוניים המגיעים מאיראן מציירים תמונה של פגיעה קשה בנפש בקרב כוחות הביטחון המקומיים, עם עשרות הרוגים ופצועים בשורות משמרות המהפכה, בהם דמויות מפתח שהיו אמונות על משימות רגישות בעת תחילת המתקפה.

● 30 יעדים התוקפו: התמונות והסרטונים מאיראן

במקביל לאבדות בנפש, המדינה נתונה תחת שיתוק מערכתי נרחב הכולל את סגירת המרחב האווירי לחלוטין, שיבושים כבדים ברשת הסלולר וסגירה מיידית של הבורסה בטהראן בניסיון לבלום פניקה כלכלית וקריסה בשווקים. אל מול המראות הללו, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי, שיגר מסר מאיים לעבר ירושלים והזהיר: "התחלתם במסלול שסופו כבר אינו בידיכם".

9:12 - גורם ישראלי: "טהראן לא תראה אותו דבר"; מסר חריג מהמוסד לעם האיראני

גורם ישראלי בכיר מעדכן כי ישראל נערכת לשלב ראשון הכולל ארבעה ימים של תקיפות משולבות ועוצמתיות, תחת האזהרה המפורשת כי "טהראן לא תראה אותו דבר ביום שאחרי".

במקביל ללהבות המיתמרות בבירה האיראנית, רשם המוסד מהלך יוצא דופן של לוחמה פסיכולוגית בפנייה ישירה לאזרחים: בערוצים הרשמיים של הארגון פורסם מסר בפרסית ובעברית שנכתב בו "אנחנו איתכם, ביחד נחזיר את איראן לימי הזוהר שלה, שמרו על עצמכם". שילוב זה של כוח צבאי הרסני לצד ניסיון להניע תודעתית את העם האיראני, מסמן את שינוי האסטרטגיה הישראלית מול המשטר.



9:08 - גורם אמריקאי לניו יורק טיימס: מצפה ששגל התקיפות הנוכחי יהיה רחב יותר מהתקיפות האמריקניות נגד מתקני הגרעין בחודש יוני



9:05 - דיווחים בסוכנות הידיעות פארס: פיצוצים גם באספהאן, קום, קרג' ובכרמאנשאה

סוכנות הידיעות תסנים: המסחר בבורסה בטהראן הופסק אחרי שנשמעו מאות פיצוצים

9:05 - כחלק מההכנות ליציאה למתקפה הישראלית, חולקו לשרים בכירים מכשירי טלפון אדומים והם התבקשו להישאר צמודים אליהם במהלך השבת למקרה של אזעקה או עדכון דחוף. המבצע לווה בהנחיות מחמירות לדרג המדיני הכוללות איסור גורף על התראיינות או התייחסות פומבית לפרטי התקיפה, וזאת במטרה לשמור על מעטפת חשאית הדוקה סביב המהלך.

8:58 - גורם ביטחוני ישראלי לסוכנות הידיעות רויטרס: המבצע תוכנן במשך חודשים והתאריך נקבע לפני שבועות



8:56 - כלל חברות התעופה הישראליות נערכות לפינוי המטוסים כמו במבצע "עם כלביא" לנמלי תעופה קרובים. עדיין לא התקבל האישור למהלך

8:55 - דיווח ברויטרס: ח'מנאי הוצא מטהראן והועבר למתחם מאובטח

באיראן מדווחים על תקיפות באזור נמל התעופה מהרבאד, ארמון הנשיאות ומתחם הממשלה בטהראן

8:47 - גורם איראני רשמי לניו יורק טיימס: ארה"ב תוקפת כעת באיראן



בניו יורק טיימס מצטטים גם תושבים באיראן שמדווחים על תחושה של כאוס ופאניקה



8:47 - המוסד פונה לאזרחי איראן: "אנחנו איתכם, ביחד נחזיר את ימי הזוהר"



8:45 - סוכנות הידיעות האיראנית מהר: הותקף מבנה המודיעין האיראני בטהראן

8:40 - גורם ביטחוני לחדשות 12: "זאת מתקפה ישראלית-אמריקנית משולבת, 'עם כלביא' היה הפרומו"



8:30 - נסגר המרחב האווירי של ישראל

בעקבות ההתפתחויות הבטחוניות שרת התחבורה הורתה למנהל רת״א לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל לטיסות אזרחיות.



8:30 - עשרות מטרות משטר הותקפו באיראן שמדווחת על גל תקיפות שני



8:27 - הנחיות פיקוד העורף: בכל אזורי הארץ יעברו לפעילות הכרחית - קיים איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני

08:18 - ישראל פתחה במתקפת מנע באיראן



שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז על מצב חירום מיוחד ומיידי בכל שטחי המדינה: "מדינת ישראל פתחה במתקפת מנע נגד איראן כדי להסיר איומים על מדינת ישראל. בעקבות כך צפויה מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי".

שר הביטחון הכריז חתם כעת על צו מיוחד ולפיו יוטל מעתה מצב חירום מיוחד בעורף בשטח מדינת ישראל כולה. "יש להישמע להנחיות פיקוד העורף והרשויות ולהישאר במרחבים המוגנים", אמר.

08:17 - שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז על מצב חירום מיוחד בכל שטח המדינה

08:14 - החלה המתקפה באיראן

