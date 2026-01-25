100 מיליון שקל על הכוונת: קבוצת לוריאל יוצאת למכרז פרסום ומדיה

קבוצת לוריאל ישראל יוצאת למכרז לבחירת משרד פרסום ומדיה חדש לשלוש שנים, החל מ-2026. לגלובס נודע כי גובה התקציב עומד על כ-100 מיליון שקל, והוא מהגדולים בשוק הישראלי. כיום מטופל תקציב הפרסום במקאן ת"א, ורכש המדיה דרך יוניברסל מקאן. ההכרעה צפויה להיות בעוד כשלושה חודשים.

● מעל 30 מיליון שקל לכל סניף המבורגר: "זה תלוי במה אפשר לעשות איתם מחר"

● מהלוטוס הלבן עד "קרב רודף קרב": בדקנו את HBO Max

עבור הקבוצה, שבראשה עומד המנכ"ל אלי שגיב, היציאה למכרז חדש מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי, כחלק מהצמיחה וההתרחבות שלה בישראל. היא פועלת בארץ בכל קטגוריות היופי המרכזיות, בהן טיפוח פנים וגוף, טיפוח שיער וצבעי שיער, איפור ובישום.

הפורטפוליו של הקבוצה בישראל כולל מעל 20 מותגים, בהם בין היתר לוריאל פריז, מייבלין ניו יורק, גרנייה, לנקום, איב סן לורן, ארמאני, ולנטינו, פראדה, וישי, לה רוש פוזה וקרסטס.

בנוסף, בקיץ האחרון הכניסה לוריאל לישראל את מותג האיפור האמריקני NYX, המתאפיין בתדמית צעירה יותר. החברה גם בוחנת כניסת מותגים נוספים במטרה לחזק את מעמדה בקרב דור ה-Z ובקרב הקהל הגברי. החברה נמצאת ביותר מ-8,500 נקודות מכירה בישראל.

המכרז האחרון של לוריאל פורסם ב-2021, ובשנים האחרונות הגדילה לוריאל ישראל את היקפי ההשקעה במדיה ובפרסום, לצד הטמעת כלים טכנולוגיים ומהלכים מבוססי דאטה. המכרז יתנהל בהתאם לקריטריונים ולמדיניות הגלובלית של קבוצת לוריאל, כך שבין היתר, על החברות המתמודדות במכרז להיות משויכות לגוף מדיה בינלאומי. המשמעות היא שקאדר המשרדים שיכולים להתמודד אינו רחב.

התחומים שייבחנו יהיו לא רק יכולות מדיה וקריאייטיב, אלא גם עבודה מבוססת דאטה, טכנולוגיה, חשיבה אסטרטגית ותפיסות חדשנות - אחד התחומים שהחברה מתגאה ומשקיעה בו הכי הרבה. או כפי שהגדיר המנכ"ל שגיב בעבר, "מדובר בתאגיד ענק שחייב לשמור על רוח סטארט-אפיסטית".