מהלוטוס הלבן עד "קרב רודף קרב": בדקנו את HBO Max

התחרות על הצרכנים בשוק הסטרימינג צמודה. הספקיות השונות מנסות לשכנע שכדאי לשלם דווקא להן, והקושי הגדול הוא לשמר את הצופים. בעולם יש כמה מודלים - יש כאלו שכל כמה חודשים משלמים לשירות סטרימינג שונה, ומבצעים בינג'; אחרים מעדיפים להחזיק יותר משירות אחד, בין היתר הודות למסלול פרסומת שמאפשר מחיר נמוך יותר.

החודש נכנס לישראל באופן רשמי שירות הסטרימינג HBO Max של וורנר ברדרס דיסקברי, מה שאומר שרוב תכני החברה זמינים בארץ. ניסינו את הפלטפורמה החדשה, וחזרנו עם תובנות: האם היא מצליחה להתחרות בנטפליקס ודיסני?

החידוש העיקרי: העלייה לישראל

בשנים האחרונות עבר השירות של וורנר ברדרס דיסקברי שינויים רבים. השינוי המהותי כרגע הוא העלייה העצמאית בישראל - אם עד כה תכני HBO שודרו בחלק מספקיות הטלוויזיה בישראל (HOT, yes וסלקום) במסגרת הסכמי שיתוף פעולה, כעת הם הוסרו מהפלטפורמות הללו ומשודרים בשירות הייעודי.

המשמעות היא שאם תרצו לגשת לתכנים מאוד מוכרים ואהובים - מ"משחקי הכס", דרך "חברים" ו"הלוטוס הלבן" ועד "הארי פוטר", או תכני DC המתחרים במארוול של דיסני, יהיה עליכם לעשות מנוי לשירות HBO Max החדש. ניתן לעשות זאת ישירות, או דרך הוט ו-yes.

אחרי צפייה במספר תכנים תופיע "פרסומת" (שאפשר לדלג עליה) לתוכן אחר שיש בפלטפורמה. המטרה: לשכנע אתכם להישאר קצת יותר בשירות, ולא לעבור.

היתרון הבולט: התוכן

אין ספק שקטלוג התכנים של HBO Max הוא מהמרשימים בשוק. לא מדובר רק בתכנים ישנים כמו "חברים" או "משחקי הכס", אלא גם בתכנים ופרקים חדשים בעונות מתקדמות, כמו "בלש אמיתי", "אופוריה", "הפיט" ועוד.

לזה נוספים תכני העולם הקולנועי של DC, כמו טרילוגיית האביר האפל (באטמן), יחידת המתאבדים, וונדר וומן ועוד רבים. גם הסדרה Heated Rivalry, שפונה לקהילה הלהט"בית והצליחה לעורר סערה ברשת, מגיעה כעת ל-HBO Max כאן בישראל.

מבחינת התוכן המוצע, לוורנר ברדרס יש כאן בשורה אמיתית. מבחינת התחרות, מעניין לראות שנטפליקס עובדת קשה כדי לייצר הייפ סביב תכנים חדשים ולהפוך אותם לכותרים גדולים, להבדיל מדיסני+ שמתבססת על המותגים החזקים שלה ושל מארוול.

בנוסף לסדרות וסרטים, HBO Max מציעה גם תכני ספורט בשידור חי, בתוספת תשלום (ללא תרגום, אבל עם אפשרות לוותר על הדיאלוגים בין הפרשנים), ואת ערוץ Eurosport - שכולל תכני טניס, מרוצי אופניים, גולף וביליארד. לא בטוח שהתכנים הללו בהכרח יעניינו את הצופה הישראלי, אבל זה בסיס למה שעוד יכול להגיע בפלטפורמה הזו. במהלך פברואר, ניתן יהיה לצפות באולימפיאדת החורף במילנו.

חיבוריות: כמו שמצופה

השירות החדש מגיע כבר בשל מהעולם, וכמצופה, יש אפליקציה לטלוויזיה ואפליקציות לסמארטפונים. במקרה של צפייה במחשב, ההמלצה של HBO Max היא להיכנס לאתר האינטרנט של החברה.

לפי מרכז העזרה של השירות, שכבר מתורגם לעברית, אין אפשרות להורדת תוכנה למחשב, הן ב-Mac והן ב-Windows. כמובן שכל הפלטפורמות מסונכרנות - אם התחלתם סרט בטלוויזיה, תוכלו לסיים אותו בסמארטפון וכן הלאה. יתרה מכך, כמו כל השירותים המתחרים, אפשר לפתוח פרופיל לכל צופה בבית, ולחלק את התכנים המועדפים בין הצופים השונים. העיצוב של השירות דומה למה שקורה בעולם, ברמת גימור טובה. לעומת זאת, פיצ'רים בעת הצפייה, כמו מהירות, עדיין לא אפשריים.

נקודה נוספת שראויה לציין היא ההנגשה לשפת הסימנים. כך, לדוגמה, תחת הקטגוריה "גרסאות", ניתן למצוא תכנים עם הכותרת ASL (American Sign Language), ולראות אדם ברקע שמבצע את שפת הסימנים במקביל לצפייה בתוכן.

חבלי לידה: מתחילים מההתחלה

כמו בכל כניסה לשוק חדש, גם כאם יש חבלי לידה. בצורה הכי בסיסית, ל-HBO Max אין דרך לדעת במה צפיתם בעבר. הפלטפורמה לומדת עליכם, ויודעת להתאים לכם תכנים ככל שתצפו בה יותר. אך בשל העובדה שרק עכשיו היא מתחילה את דרכה בישראל, בעוד הצרכן כבר מכיר וצפה בתכנים שלה, נוצר מצב שמתחילים מנקודת אפס ואין אפשרות להעביר את המידע הזה לפלטפורמה.

המשמעות היא שתצטרכו לחפש את התכנים השונים, לסמן מה אהבתם, וללמד את הפלטפורמה עליכם. הפלטפורמה לא יודעת שכבר צפיתם בתוכן מסוים בפלטפורמה אחרת, ולכן היא תמשיך להציע לכם אותו כתוכן שאתם עשויים לאהוב.

עם זאת, בכניסה הראשונה לאפליקציה, הפלטפורמה שואלת אתכם איזה ז'אנרים אתם הכי אוהבים, אילו סדרות או סרטים ראיתם או אהבתם, והם יופיעו לכם בפלטפורמה ויוצגו ככאלו שלא נצפו עדיין.

בעיה נוספת בשלב הזה קיימת בכתוביות השירות בזמן צפייה טלוויזיה חכמה. הכתוביות בעברית מגיעות "בצורה הפוכה" - הניקוד נמצא בתחילת המשפט ולא בסופו, ובמקום "בחור בן 25", יהיה כתוב שהוא בן "52". לכל תוכן בפלטפורמה יש מגבלות גיל ומגבלות צפייה, בשל קללות, סצנות מיניות ועוד. ב-HBO Max זה מגיע עם אייקונים וציורים, שלא כולם ברורים בהכרח.

המחיר: עליית מחירים לצרכן

אם בעבר תכני HBO נכללו בתשלום החודשי לספקיות כמו yes ו-HOT, כעת צריך לשלם עליהם בנפרד, כלומר מדובר בעליית מחירים לצרכן. יש שני מסלולים רשמיים: תשלום של 50 שקל בחודש תמורת צפייה בשני מכשירים במקביל, ובאיכות של HD; תשלום חודשי של 65 שקל תמורת 4 מכשירים במקביל, ואיכות של 4K Ultra HD. תוכן הספורט יעלה עוד 20 שקל.

לשם השוואה, בנטפליקס אפשר לשלם כ-33 שקל על ממיר אחד או 55 שקל לשני ממירים באיכות HD. דיסני פלוס מציעים מחיר של 49 שקל לחודש אך עם אפשרות למנוי שנתי ב-499 שקל, ומנוי חודשי לאפל TV עולה 26 שקל.

****גילוי מלא: חברת Warner Bros. Discovery סיפקה לגלובס גישה לשירות הסטרימינג