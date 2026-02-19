ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קבוצת ראובני פרידן ממזגת לתוכה את סוכנות Great Digital
ראובני פרידן

קבוצת ראובני פרידן ממזגת לתוכה את סוכנות Great Digital

ב-15 השנים האחרונות פעלה גרייט דיגיטל כסוכנות עצמאית, וכעת היא תמוז לזרוע הדיגיטל של ראובני פרידן - ארלו • היקף התקציבים של גרייט דיגיטל עומד על כ-20 מיליון שקל, ובין לקוחותיה נמנים WeWork, יוניליוור וקבוצת ניאופארם

14:16
זיו קורן (מימין) וניב חורש, מבעלי ראובני פרידן / צילום: אייל נבו
זיו קורן (מימין) וניב חורש, מבעלי ראובני פרידן / צילום: אייל נבו

קבוצת ראובני פרידן ממזגת לתוכה את סוכנות Great Digital Partners, שב-15 השנים האחרונות פעלה כסוכנות עצמאית. ההיקף הכספי של המהלך לא נמסר, אך ידוע כי היקף התקציבים של גרייט דיגיטל עומד על כ-20 מיליון שקל.

לראובני פרידן יש זרוע דיגיטלית בשם ארלו, שאחראית כיום לכשליש מפעילות הקבוצה, והמהלך צפוי לחזק אותה עוד יותר. בנוסף, המיזוג נועד להעמיק את יכולות הקבוצה ולחזק את מיצובה כשותפה אסטרטגי של הלקוחות - מתוך הבנה שבעידן הנוכחי דיגיטל ו-AI מהווים מנועי צמיחה מרכזיים בשיווק.

גרייט היא מחלוצי הפרסום הדיגיטלי בישראל. הסוכנות הוקמה לפני כ־20 שנה, בתחילה כזרוע הדיגיטל של אדלר חומסקי (אז נקראה גריי אינטראקטיב) ומאז 2010 כסוכנות פרסום עצמאית. בראש הסוכנות עומדים כיום גיא סעד ואיתמר בר, כאשר סעד משמש כמנכ"ל, ובר כסמנכ"ל האסטרטגיה.

מימין: איתמר בר וגיא סעד, מבעלי גרייט / צילום: מיכל בר נס
 מימין: איתמר בר וגיא סעד, מבעלי גרייט / צילום: מיכל בר נס

לאורך השנים ניהלה גרייט, בין היתר, את תקציבי פלייטיקה ונייק, וכיום נמנים בין לקוחותיה WeWork, יוניליוור, קבוצת ניאופארם, מקסטוק, ג'ונסון אנד ג'ונסון, עמותת יוזמות עתיד, מוזיאון אנו ו-ויסוצקי Tlab (אתר הסחר).

הסוכנות משרתת את לקוחותיה בכלל המדיות, אולם רובם (להוציא מקסטוק) פועלים באסטרטגיית דיגיטל פירסט (סחר אלקטרוני ופרפורמנס) - וזו גם החוזקה שלה.

מערכת אחת ללקוחות

המהלך מתיישב עם המגמה בשוק הפרסום, שבה משרדי דיגיטל ייעודיים הופכים חלק מהקבוצות הגדולות, מה שמאפשר להן להציע ללקוחות מערכת אחת, הכוללת קריאייטיב, מדיה, סושיאל, דאטה וטכנולוגיה. מצד הלקוחות, הדבר מאפשר להם רצף בעבודת השיווק והפרסום, ומייתר את הצורך במערך ספקים מפוצל.

"לפעמים חלומות מתמזגים", אומרים ניב חורש וזיו קורן, מבעלי ראובני פרידן. "אנחנו שמחים לצרף למסע שלנו את חלוצי הדיגיטל הישראלי - גרייט - על לקוחותיהם וכישרונותיהם האדירים. תודה לגיא ולאיתמר על האמון. שילוב הכוחות, המוחות והלבבות שיש בקבוצה שלנו מרגש אותנו מאוד".

לדברי סעד ובר, מבעלי גרייט, הסוכנות "נבנתה כשותפה אסטרטגית של לקוחותיה. החיבור לראובני פרידן ולארלו דיגיטל מאפשר לידע, לניסיון ולחדשנות שצברנו לאורך השנים במגוון תחומים להמשיך להתפתח בתוך מבנה שמתאים לעידן שבו אינטגרציה ורוחב היא יתרון תחרותי".

על עיתוי המהלך אומרים השניים כי "נוצרה ההזדמנות הנכונה עם ראובני פרידן בנקודת הזמן הזו".