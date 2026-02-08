תחרות האפי 2025: מושיק תאומים יזכה בפרס מפעל חיים

באיגוד הפרסום קבעו כי מושיק תאומים, יו"ר גיתם BBDO, יקבל פרס מפעל חיים על תרומתו לענף הפרסום והשיווק במשך ארבעה עשורים. הפארק יוענק בטקס הכרזת הזוכים של תחרות האפי (Effie) שייערך ב-17 במרץ בתל אביב.

תאומים, 80, פסיכולוג במקצועו, למד בארה"ב מינהל עסקים עם התמחות בשיווק. את דרכו המקצועית החל כעורך ב"ידיעות אחרונות", ולאחר מכן עבר לעבוד במשרד "פורום". ב-1979 ייסד יחד עם יוחנן גולדברג את גיתם מערכות תדמית, שהעניק שירותי ייעוץ שיווקי, פרסום ועוד.

בשנות ה-90 גיתם הייתה לסוכנות הפרסום הראשונה שנרכשה (49%) על-ידי קונצרן תקשורת בינלאומי - BBDO. בתקופה זו הפך תאומים ליועצם האסטרטגי של בכירים במשק, כמו למשל ראשי בנק הפועלים, אסם, כתר פלסטיק, שופרסל, תנובה, לוריאל, פוקס ועוד.

לדברי דר' גיל סמסונוב, יו"ר איגוד הפרסום, "הנהלת איגוד הפרסום גאה להצביע פה-אחד על מתן פרס מפעל חיים למושיק תאומים. לשמחתנו, איגוד השיווק שותף להחלטה בזכות פועלו הענק של תאומים. לקראת יום הולדתו ה-80, אנחנו מצדיעים בשם תעשיית הפרסום למושיק תאומים על מפעל חיים כפרסומאי, איש יחסי ציבור ותקשורת ענק, אסטרטג נדיר, מייסד משרד הפרסום גיתם ואחד מראשי תעשיית הפרסום מזה כ-50 שנה".

לצד עבודתו בענף הפרסום, פעל תאומים גם בחיים הציבוריים והיה מעורב במערכות בחירות. בנוסף לכך, תאומים מזוהה עם מועדון הכדורגל הפועל תל אביב, שבעבר היה חלק מקבוצה שניהלה אותו.

תחרות האפי היא תחרות בינלאומית המתקיימת ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם, וזו השנה ה-24 שתתקיים גם בישראל על-ידי איגוד חברות הפרסום, איגוד השיווק הישראלי והמי"ל. התחרות מדרגת את המותגים אשר הובילו את המהלכים השיווקיים והפרסומיים האפקטיביים ביותר. לשלב הגמר בתחרות עלו 61 מהלכים, אשר יתחרו ב-20 קטגוריות.