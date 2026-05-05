פטור ממע"מ

בג"ץ מקבל את עמדת הכנסת: קורא לבחון מחדש את המשך הפטור ממע"מ ביבוא אישי

סערת הרחבת הפטור ממע"מ על קניות באינטרנט: בג"ץ קבע כי על הכנסת והממשלה למצות את השיח ביניהן לפני שינוי הצו החדש - המחיל פטור ממע"מ בקניות עד סך 130 דולר - עד 17 במאי

נבו שפיר 13:58
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
סערת הצו להרחבת הפטור ממע"מ ביבוא אישי נמשכת: בג"ץ הודיע היום (ג') כי הוא מאמץ את עמדת יועמ"שית הכנסת, עו"ד שגית אפיק, והחליט כי על הצדדים - הכנסת והממשלה - למצות את השיח ביניהם לפני שינוי הצו החדש (המחיל פטור ממע"מ בקניות עד סך 130 דולר) עד 17 במאי.

כזכור, הצו שמרחיב את הפטור ממע"מ ביבוא אישי החל כיוזמה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במטרה להוריד את יוקר המחיה, בכך שיאפשר לישראלים להזמין יותר סחורות מחו"ל.

בעקבות ההחלטה על הרחבת הפטור ל-150 דולר, כפול מהפטור שהונחל עד אז על סך 75 דולר - איגוד לשכות המסחר עתר לבג"ץ בנושא ופעל במישור הפרלמנטרי כדי להביא רוב של חברי הכנסת שיצביעו במליאה נגד המשך כינון הצו. מרגע שהכנסת הצביעה ברוב נגד הצו על 150 דולר, תוקפו פקע. במקומו הכריז סמוטריץ', תוך פחות מיממה, על צו חדש שמרחיב את הפטור ל-130 דולר, לאחר התייעצות עם גורמים באוצר.

איגוד לשכות המסחר עתר לבג"ץ נגד הצו החדש ופעל גם במישור האזרחי, ארגן הפגנות וניסה לגייס תמיכה ציבורית רחבה מצד בעלי עסקים בתחומים שונים, ובפרט בתחום האופנה הפגיע ביותר לסוג כזה של צו, במטרה להביא את הכנסת להצביע נגד המשך תוקף הצו.

"התנהלות שמעוררת קושי מהותי"

עקב החלטת הכנסת שהצו מבוטל, ובהתבסס על עמדת יועמ"שית הכנסת שנתנה את דעתה עליו לפני מספר שבועות, החליט בג"ץ לדרוש מהצדדים להתדיין שוב בנושא, מתוך רצון לתת משקל להחלטת מחוקק.

בית המשפט הדגיש במיוחד את פרק הזמן הקצר של כ-16 שעות בלבד בין ביטול הצו בכנסת לבין חתימתו מחדש, והבהיר כי מדובר בהתנהלות שמעוררת קושי מהותי. ההחלטה

התקבלה לאחר דיון ממושך בעתירת איגוד לשכות המסחר, במסגרתה נטען כי שר האוצר סמוטריץ' עשה שימוש פסול בסמכותו כאשר התקין מחדש את הצו מיד לאחר שבוטל בכנסת, תוך עקיפת עבודת המחוקק והימנעות משיח עם ועדת הכספים.

שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, מסר בתגובה להחלטת בית המשפט כי "בג"ץ הבהיר היום שהדרך שבה קודמה ההחלטה אינה תקינה, והוא מאותת לשר האוצר שלא יאפשר לו לרמוס את המחוקק. לא ייתכן לפגוע בעסקים, בטח בתקופה רגישה זו של מלחמה, במהלך מהיר וללא בחינה אמיתית".