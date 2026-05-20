תחום ההטבות לאטרקציות ופעילויות פנאי הוא מהתחומים החמים בשוק הישראלי בשנים האחרונות, כאשר רק לאחרונה חברת ביימי - השחקנית המובילה בסגמנט - נמכרה בחלקה לענקית הביטוח הפניקס לפי שווי של כמיליארד שקל.

לצד השחקניות העיקריות בתחום, יש גם מי שמנסה לקחת את הפעילות צעד אחד קדימה. כזה הוא הסטארט-אפ Bigger Picture שמציע מוצר מבוסס בינה מלאכותית למקסום ההוצאות של לקוחות בבתי עסק.

החברה, שהוקמה ב-2020 בלב משבר הקורונה, פונה לבתי קולנוע, מתחמי הופעות ואף גני חיות ופארקי שעשועים, ומציעה להם לשפר את הביצועים באמצעות המידע שנאגר במערכות התשלום שלהם. במילים אחרות, מה שטוב לאופנה ולקולינריה, יכול לעבוד גם בעולמות הבידור.

"הרעיון הוא מעין אפליקציה שדומה ל-Tabit, שמצליחה מאוד בתחום המסעדות, רק לעולם האטרקציות", מסביר מייסד הסטארט-אפ, היזם הסדרתי עמית בוהנסקי, שגם מכהן כיו"ר. "בית העסק יוכל לעקוב אחרי מסע הלקוח מרגע ההתעניינות, דרך הזמנת הכרטיס ועד הביקור עצמו.

"אנחנו רוצים לייצר מצב שבית העסק יידע איזה מוצרים כדאי להציע ללקוח, באיזה שלב נכון להציע לו אותם, ומה הוא יכול לאכול, לשתות או לקנות באזור. זה בעצם יוצר סינרגיה עם מתחמי עסקים שקרובים לאטרקציות ומושך גם אליהם לקוחות. כמעט אף אחד לא הולך לקולנוע בלי לקנות פופקורן או שתייה, אבל זה יכול להיות הרבה יותר מזה".

בפועל, המערכת של ביגר פיקצ'ר אוספת מידע על התנהגות הלקוח, ומשתמשת במודלים של AI כדי לעצב עבורו את ההמלצה הבאה על אטרקציות נוספות או הנחות והטבות בבתי עסק שונים שסמוכים לאטרקציה, ואז שולחת אימייל שיווקי, וואטסאפ או SMS.

לשם המחשה, "אם יש בית קפה ליד האטרקציה, אפשר להציע ללקוח לשבת שם ולקבל כוס קפה בהנחה. כך, גם הלקוח מקבל ערך, וגם בתי העסק הסמוכים לאטרקציות נהנים מטראפיק. אם אתה יודע שליד האטרקציה שאליה אתה מגיע יש מסעדה קרובה שמציעה הנחה על ארוחה, זה עשוי להוות סוג של תמריץ צרכני".

השלב הבא: מועדון כרטיסי אשראי

בין הלקוחות הישראלים של ביגר פיקצ'ר, שממוקמת בחיפה, נמנים הוט סינמה, רשת בתי הקולנוע מובילנד וחלק מהפעילות של טיקט מאסטר. לפי החברה, בעתיד הקרוב יושקו שיתופי פעולה מסחריים נוספים.

החברה מחזיקה גם צוותים בבולגריה ובמקסיקו, ופועלת באלפי אולמות קולנוע ואטרקציות במרכז ודרום אמריקה, במדינות כמו ארגנטינה, גואטמלה, הונדורס, קוסטה ריקה, פנמה, אל סלבדור וניקרגואה. לאחרונה סיימה סבב גיוס של כ-10 מיליון דולר.

"אנחנו מאמינים שעולם הבידור צריך לעבור את אותה מהפכה שעברו עולמות האיקומרס והתעופה", מציין בוהנסקי. "אנחנו מציעים מעבר ממערכות תפעול מיושנות לפלטפורמות בינה מלאכותית שמבינות את הלקוח, ומגדילות הכנסות".

לדבריו, המידע שנאגר במערכות יכול לשמש בעתיד גם לפיתוח מועדון כרטיסי אשראי, כמקובל בשוק היום. "כשיש לך מועדון צרכנות, יש לך כוח", הוא אומר. "זה הפוטנציאל העסקי שהמוצר שלנו טומן בחובו, וזה יכול להגיע למאות מיליוני שקלים".

לפי החברה, הדור הבא של הבידור יתבסס על חוויות אישיות, אינטראקטיביות וחכמות יותר. "AI כבר משנה את הדרך שבה אנשים צורכים תוכן, והחברות שיובילו יהיו אלה שידעו לחבר בין טכנולוגיה, יצירתיות וחוויית משתמש", הם מסבירים.