אחרי הזינוק בשווי: אנתרופיק הגישה תשקיף חסוי לקראת הנפקה

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה היום (ב') כי הגישה באופן חסוי תשקיף לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) - צעד ראשון בדרך להנפקה. המהלך מגיע על רקע הערכות כי גם המתחרה OpenAI, מפתחת ChatGPT, מתקרבת להכנות לקראת הנפקה עתידית וברקע SpaceX של אילון מאסק, שחצתה את רף הטריליון דולר וכבר הגישה תשקיף פומבי לקראת הנפקת ענק משולבת-AI לפי שווי אסטרונומי שיכול להגיע עד כ-2 טריליון דולר. אם שלוש החברות אכן יסחרו בשנים הקרובות, הן עשויות להוסיף למדדים המובילים בוול סטריט שווי מצרפי של כמה טריליוני דולרים ולעצב מחדש את מפת ענקיות הטכנולוגיה העולמית.

● זו צפויה להיות ההנפקה הגדולה בהיסטוריה. אבל האם היא גם תהיה מוצלחת?

אנתרופיק, שהוקמה בידי האחים דריו ודניאלה אמודיי לאחר שעזבו את OpenAI, הפכה בתוך שנים ספורות לאחת משחקניות הבינה המלאכותית החשובות בעולם. החברה מפתחת את המודל החכם קלוד (Claude), שנחשב לאחד המתחרים המרכזיים של ChatGPT, ונהנתה מגל השקעות חסר תקדים מצד ענקיות הטכנולוגיה. בין המשקיעות הבולטות נמצאות אמזון וגוגל, שהזרימו לחברה עשרות מיליארדי דולרים כחלק מהמאבק על ההובלה בתחום הבינה המלאכותית. רק לאחרונה השלימה אנתרופיק סבב גיוס לפי שווי של כ-965 מיליארד דולר.

טרם נקבע מועד להנפקה

בהודעה שפרסמה מסרה החברה כי הגשת התשקיף החסוי מעניקה לה את האפשרות לצאת להנפקה לאחר השלמת בחינת המסמכים על ידי ה-SEC. בשלב זה לא נמסרו פרטים על מועד ההנפקה, היקף הגיוס או השווי המבוקש. עם זאת, עצם המהלך נתפס בוול סטריט כאיתות לכך שחברות ה-AI הגדולות מתחילות לבחון ברצינות את המעבר לשוק הציבורי. המשמעות כאמור רחבה הרבה מעבר לאנתרופיק עצמה.

בשנים האחרונות מרבית הערך שנוצר בעולם הטכנולוגיה נשאר מחוץ לבורסה, כאשר חברות כמו OpenAI ו-SpaceX גייסו סכומי עתק ממשקיעים פרטיים והגיעו לשוויים שהיו שמורים בעבר רק לחברות ציבוריות ענקיות. כתוצאה מכך, משקיעים רגילים וקרנות סל לא יכלו ליהנות מהצמיחה שלהן.

כעת המצב עשוי להשתנות. אנתרופיק לבדה עשויה להגיע לשוק לפי שווי של מאות מיליארדי דולרים. OpenAI כבר מוזכרת בשוק כחברה שעשויה בעתיד לחצות שווי של טריליון דולר, בעוד ש-SpaceX נחשבת כיום לאחת החברות הפרטיות היקרות בעולם. אם שלושת השמות הללו יהפכו לציבוריים, הם עשויים להפוך בתוך זמן קצר לחלק משמעותי ממדדי הדגל של וול סטריט, ובראשם S&P 500 ונאסד"ק.