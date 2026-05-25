ההנפקה הגדולה בתולדות שוק המניות יוצאת לדרך: בסוף השבוע הגישה חברת SpaceX של אילון מאסק תשקיף גלוי לרשות ניירות ערך של ארה"ב (ה־SEC) לקראת הנפקת ענק בנאסד"ק. בשלב זה החברה לא פרסמה את הנתונים המלאים על היקף הגיוס והשווי המבוקש, אך ההנחה הרווחת היא שהיא תבקש לגייס כ־75-80 מיליארד דולר לפי שווי שעשוי להגיע עד 2 טריליון דולר - מה שיהפוך את מאסק, שמחזיק ב־85.1% מזכויות ההצבעה בחברה, לטריליונר הראשון בעולם. איך הנפקה בקנה־מידה היסטורי תשפיע על וול סטריט? האם אנחנו בתחילתו של עידן חדש בשוק ההנפקות? והאם בכלל מדובר באיתות אזהרה לשוק המניות?

● הוא השקיע ב־SpaceX לפני ששיגרה את הרקטה הראשונה שלה. עכשיו הוא ירוויח מיליארדים

● תעלומה בשווי 2.6 מיליארד דולר: מי חוזר על הטעות של וורן באפט?

וול סטריט ערוכה להנפקה?

SpaceX תיסחר לאחר ההנפקה תחת הסימול SPCX. את ההנפקה מלווה שורה ארוכה של חתמים ובראשם גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן.

ספק אם לבורסה האמריקאית יש מושג לקראת איזה אירוע היא צועדת. בכתבה בוול סטריט ג'ורנל ציינו כי תהליך ההנפקה הראשונית לא השתנה מהותית מאז שנות השמונים, והוא מתבצע באמצעות שיחות טלפון לקונים פוטנציאליים. הקצאת המניות בהנפקה אינה אוטומטית, אלא מבוססת על הניסיון של הבנקאים, שמעריכים איזה משקיעים יחזיקו במניות לטווח ארוך ומי ימכרו במהירות. החתמים סורקים את ספר ההזמנות, בתהליך שלפי וול סטריט ג'ורנל לוקח שעות ארוכות. עוד הם מציינים שבנאסד"ק יתאמנו בפתיחות מסחר מדומות, על מנת לוודא שהפלטפורמה מוכנה להתמודד עם נפח המסחר העצום שצפוי במניות SpaceX.

ההנפקה כוללת תפקיד חשוב של מי שאמור לדאוג לייצוב המניה, במקרה זה הבנקאי ג'ון פאצ'י ממורגן סטנלי, שצפוי להיות בקומת המסחר, להתעדכן בפקודות קנייה ומכירה ולהחליט על בסיס זה מתי להתחיל את המסחר, ביום המסחר הראשון שלה. בשוק מעריכים שתחילת המסחר תהיה בעיכוב של שעות ארוכות אחרי פתיחת יום המסחר, כך לפי וול סטריט ג'ורנל.

כבר היום יש אלפי משקיעים שחשופים למניה באמצעות כלי השקעה שנקראים SPVs (מעין חברות קש שמרכזות את ההשקעה בחברה פרטית) והם יכולים להביא ללחץ על המניה בתחילת המסחר, בניגוד למשקיעים הגדולים של טרום ההנפקה שבד"כ יש להם תקופת חסימה למכירת מניות. בנוסף, לפי התשקיף החברה תאפשר לבעלי המניות הנוכחיים למכור את מניותיהם בבורסה בשלבים מוקדמים בהתבסס על ביצועי החברה, במקום המודל הרגיל של חסימה לחצי שנה. זה אמור לסייע למניה כי לא כל המניות ישתחררו למסחר בבת אחת. לפי וול סטריט ג'ורנל בעולם אידיאלי בנקאים ומנכ"לים מצפים לקפיצה של לפחות 20% במחיר המניה ביום הראשון, והלחץ על SpaceX אפילו גדול יותר.

"סימני מכירה": מה מלמדת ההיסטוריה?

ההנפקה של SpaceX מסמנת את תחילתו של עידן חדש של הנפקות ראשוניות בשוויים שוול סטריט מעולם לא ראתה כמוהם, וספק אם היא ערוכה לכך, לא רק ברמה הטכנולוגית. אל SpaceX צפויות להצטרף בהמשך גם ענקיות ה־AI הפרטיות OpenAI ואנתרופיק, שצפויות גם כן להגיש תשקיפים לקראת הנפקות ענק בקרוב.

בוול סטריט ג'ורנל ציינו בשבוע שעבר שבעוד שסנטימנט המשקיעים כלפי מניות שקשורות ל־AI משתנה בהתאם לציפיות בשוק, המשקיעים היו עד כה סבלניים יותר כלפי החברות הפרטיות שהציגו רקורד של הפסדים של מיליארדי דולרים - זאת על רקע הציפיות והאמונה בטכנולוגיה שהן בונות. אבל יש גם סיכונים.

בבנק אוף אמריקה (כאמור, אחד החתמים שמובילים את הנפקת SpaceX) מזהירים שהנפקות הענק יובילו לכך שמשקל מניות ה־AI יהיה קרוב ל־50% מכלל שווי השוק בארה"ב - ריכוזיות שעוקפת את זו של ימי בועת הטכנולוגיה של שנות ה־90, ולמעשה כזו שלא נראתה מאז תקופת מסילות הברזל בשנות ה־80 של המאה ה־19. האסטרטג הבכיר של הבנק, מייקל הארטנט, מצביע על איתות מכירה: העובדה שהמשקיעים אופטימיים במיוחד, אינדיקטור ה"Bull & Bear" של הבנק הגיע לרמה המאותת על מכירה של נכסי סיכון.

בבנק אוף אמריקה, וגם באתר ההשקעות Investopedia מזכירים כי הנפקות ענק לא מבטיחות כלל תשואות ענק. לאור גודלה של SpaceX היא צפויה להיכלל במדדים המובילים בוול סטריט, כמו S&P 500 ונאסד"ק 100, כך שקרנות שעוקבות אחר המדדים יהיו חייבות לרכוש את המניה - וכך כל שינוי בה יהפוך לעניין שנוגע לא רק לאנשי וול סטריט אלא גם לאמריקאי הממוצע, ובמקרה שלנו גם ללא מעט ישראלים שעוקבים אחרי המדד הפופולרי.

שני הגופים מציגים סקירה של הנפקות הענק שנרשמו עד כה. בבנק אוף אמריקה הציגו את 10 ההנפקות הגדולות בהיסטוריה (בעולם), והראו כי בניכוי הנפקה אחת חריגה (זו של הבנק הסיני ICBC), התשואה הממוצעת שנה אחרי הנפקת ענק עומדת על 8% בלבד (ראו גרף).

ב־Investopedia בחרו טווח רחב יותר, ובחנו את חמש ההנפקות הגדולות עד כה בוול סטריט. שתיים הניבו תשואה של מעל 1,000% - ויזה עם 2,910% מאז ההנפקה ב־2008 ופייסבוק (מטא) עם 1,498% מאז 2012. שתיים נוספות הכפילו את שוויין: ג'נרל מוטורס שהונפקה ב־2010 ועלתה מאז ב־134%, ועליבאבא ב־93% מאז 2014. החברה החמישית, ריביאן שהונפקה ב־2021, אמנם זינקה ביום המסחר הראשון שלה ב־29.1% אך איבדה מאז את רוב שוויה, עם תשואה שלילית של 82%. עוד מציינים ב־Investopedia שעד כה, 8 חברות גייסו מעל 10 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית שלהן בוול סטריט, ושלוש מהן כבר נמחקו מהמסחר או נמכרו - ENEL, דויטשה טלקום ו־AT&T Wireless. "היקף ההון המגויס הוא לא מדד טוב לחיזוי כיצד הנפקה ראשונית תתנהל", הם מדגישים.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מעריכה שהנפקת SpaceX היא מבחן קריטי לתאבון הסיכון בשוק: אם המשקיעים יסכימו לקבל שווי שמתקרב ל־2 טריליון דולר, למרות הריבית הגבוהה וההפסדים העצומים, זה יהיה סימן ברור לכך שהכסף בוול סטריט עדיין רודף אחרי סיפורי צמיחה ארוכי טווח כמעט בכל מחיר. בד בבד, סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב־Defiance, מציינת ש־SpaceX מחזקת מגמת השקעה רחבה יותר - העובדה שהחלל הופך בהדרגה לשכבה נוספת של הכלכלה העולמית. עם זאת, היא מצביעה על פער הולך ומתרחב בתוך הכלכלה: החברות שנהנות מ־AI ממשיכות לצמוח במהירות, ואזורים אחרים שרגישים לריבית, נמצאים תחת לחץ.

שיגור של ספייס איקס / צילום: ap, John Raoux

בין השכר של מאסק להתיישבות במאדים

התשקיף של SpaceX מלמד שהחברה אמנם נהנת ממגמת ה־AI, אך כאמור היא רחוקה מרווחיות. החברה פועלת בשלושה תחומים שונים: בתחום החלל (שיגורים ומשימות בחלל), בו רשמה ב־2025 הכנסות של כ־4.1 מיליארד דולר, צמיחה של 7.6% מ־2024; תחום האינטרנט הלווייני דרך Starlink שהניב לה בשנה החולפת הכנסות של 11.4 מיליארד דולר - צמיחה של 49.8%; ותחום ה־AI שכולל את גרוק ורשת X עם הכנסות של 3.2 מיליארד דולר, צמיחה של 22.2%. על אף הצמיחה הגבוהה, החברה רשמה ב־2025 הפסד תפעולי של 2.6 מיליארד דולר, שרובו מגיע מה־AI והפסד לפני מס של 4.1 מיליארד דולר, בעיקר בשל השקעות הוניות (CAPEX).

בתוך כך התשקיף של SpaceX מגלה שמאסק הסתפק ב־2025 בשכר של כ־54 אלף דולר בלבד. לשם השוואה, נשיאת החברה ומנהלת התפעול שלה גווין שורטוול קיבלה תגמולים בעלות 85.8 מיליון דולר (בעיקר הוני). עם זאת מאסק לא יקופח ובינואר האחרון הוקצו לו מניות חסומות שיבשילו בהתאם לביצועים שקשורים לשווי השוק של החברה ולהקמת מושבה על מאדים. בבלומברג חישבו ומצאו שיחד עם הקצאה נוספת, השווי עשוי להגיע לתגמול של 760 מיליארד דולר.

התגמול בנוי בדומה לתגמול בטסלה ומאפשר למאסק לקבל מניות ב־15 פעילות בהתאם לעמידה בביצועים שקשורים לשווי השוק שלה וכן בכפוף לכך שהיא תקים התיישבות קבועה של בני אדם על מאדים, עם לפחות מיליון תושבים. תנאי אחר שקשור להקצאת המניות למאסק ב־xAI שמוזגה ל־SpaceX בפברואר האחרון, הוא שילוב של שווי החברה עם אבן דרך של השלמת בניית דאטה סנטרים שלא על כדור הארץ, שמסוגלים לספק 100 טרה-וואט בשנה (צריכה בהיקף של גוגל, אמזון, מטא ומיקרוסופט ביחד).