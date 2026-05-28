ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם אנתרופיק עקפה את OpenAI בדרך לשווי של טריליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנתרופיק

אנתרופיק עקפה את OpenAI בדרך לשווי של טריליון דולר

חברת הבינה המלאכותית השלימה סבב גיוס ענק של 65 מיליארד דולר בתוך שבועות ספורים בלבד, לפי שווי של 965 מיליארד דולר • החברה, שמפתחת את מודל השפה קלוד, נערכת להנפקה אפשרית כבר במהלך הסתיו הקרוב

שירות גלובס 21:55
דריו אמודיי מנכ''ל אנתרופיק / צילום: ap, Don Feria
דריו אמודיי מנכ''ל אנתרופיק / צילום: ap, Don Feria

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק השלימה גיוס של 65 מיליארד דולר, בעסקה שמשקפת לה שווי של 965 מיליארד דולר לאחר הכסף. בכך היא עקפה לראשונה את OpenAI שנחשבה עד כה לחברה הפרטית היקרה ביותר בתחום.

לפי דיווח בבלומברג, הסבב נסגר בתוך פרק זמן קצר יחסית, לאחר שבחודשים האחרונים קיבלה אנתרופיק פניות ממספר משקיעים שביקשו להצטרף. הוא הובל בידי קרנות ההשקעה Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks וסקויה קפיטל.

עבור המניות האלו, זו כנראה התקופה הטובה בהיסטוריה
פיטורי ה-AI כבר כאן: ההייטק הישראלי עובר מארגוני ענק לחברות רזות

אנתרופיק הוקמה ב־2021 על ידי בכירים לשעבר ב־OpenAI, ומפתחת כלי בינה מלאכותית עבור ארגונים וחברות, בהם מודל השפה Claude. מוצרי החברה משמשים בין היתר למשימות תכנות, ניתוח מידע ואבטחת סייבר. לפי בלומברג, אנתרופיק והמתחרה המרכזית שלה OpenAI נערכות שתיהן להנפקה אפשרית כבר במהלך הסתיו הקרוב.

OpenAI הוערכה במרץ האחרון בשווי של 852 מיליארד דולר במסגרת סבב גיוס. לפי בלומברג, החברה צפויה להגיש בקרוב טיוטת תשקיף חסויה לקראת הנפקה.