אנתרופיק עקפה את OpenAI בדרך לשווי של טריליון דולר

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק השלימה גיוס של 65 מיליארד דולר, בעסקה שמשקפת לה שווי של 965 מיליארד דולר לאחר הכסף. בכך היא עקפה לראשונה את OpenAI שנחשבה עד כה לחברה הפרטית היקרה ביותר בתחום.

לפי דיווח בבלומברג, הסבב נסגר בתוך פרק זמן קצר יחסית, לאחר שבחודשים האחרונים קיבלה אנתרופיק פניות ממספר משקיעים שביקשו להצטרף. הוא הובל בידי קרנות ההשקעה Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks וסקויה קפיטל.

● עבור המניות האלו, זו כנראה התקופה הטובה בהיסטוריה

● פיטורי ה-AI כבר כאן: ההייטק הישראלי עובר מארגוני ענק לחברות רזות

אנתרופיק הוקמה ב־2021 על ידי בכירים לשעבר ב־OpenAI, ומפתחת כלי בינה מלאכותית עבור ארגונים וחברות, בהם מודל השפה Claude. מוצרי החברה משמשים בין היתר למשימות תכנות, ניתוח מידע ואבטחת סייבר. לפי בלומברג, אנתרופיק והמתחרה המרכזית שלה OpenAI נערכות שתיהן להנפקה אפשרית כבר במהלך הסתיו הקרוב.

OpenAI הוערכה במרץ האחרון בשווי של 852 מיליארד דולר במסגרת סבב גיוס. לפי בלומברג, החברה צפויה להגיש בקרוב טיוטת תשקיף חסויה לקראת הנפקה.