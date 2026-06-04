ענקית השבבים ברודקום פרסמה אמש (ד') את תוצאותיה לרבעון הפיסקלי השני של שנת 2026 והציגה צמיחה מרשימה כמעט בכל המדדים המרכזיים. החברה דיווחה על רווח המתואם למניה שהסתכם ב-2.44 דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.40 - אך ההכנסות עמדו על 22.19 מיליארד דולר, מתחת לציפיות האנליסטים, שחזו נתון של 22.27 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

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לצד הזינוק שנרשם בהכנסות, ברודקום המשיכה להציג רמות רווחיות מהגבוהות בענף. החברה ייצרה תזרים מזומנים חופשי של 10.3 מיליארד דולר ברבעון, כלומר כמעט דולר אחד מכל שני דולרים שנכנסו לקופתה. גם הרווח התפעולי נותר גבוה במיוחד.

אלא שהשוק התמקד פחות במספרים המרשימים ויותר בשאלה האם הם מצדיקים את הציפיות הגבוהות שנבנו סביב החברה. לאחר חודשים של התלהבות ממשקיעי ה-AI, נראה כי גם דוחות חזקים כבר אינם מספיקים כדי להרשים את וול סטריט.

מנוע הצמיחה: הביקוש לשבבי AI

הסיפור המרכזי בדוחות היה שוב פעילות הבינה המלאכותית של ברודקום, שהפכה בשנים האחרונות למנוע הצמיחה החשוב ביותר שלה. הכנסות החברה משבבים המיועדים ליישומי AI הסתכמו ברבעון ב-10.8 מיליארד דולר, זינוק של 143% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מאחורי העלייה עומד גל ההשקעות האדיר של ענקיות הטכנולוגיה במרכזי נתונים חדשים, שנועדו לתמוך באימון ובהפעלת מודלי בינה מלאכותית. מעבר לשבבים עצמם, ברודקום נהנית גם מביקוש גובר לרכיבי תקשורת המחברים בין אלפי מעבדים הפועלים יחד בתוך אותם מרכזי נתונים.

בעוד אנבידיה מובילה את שוק המעבדים הגרפיים לבינה מלאכותית, ברודקום בחרה להתמקד בנישה אחרת: פיתוח שבבים מותאמים אישית עבור לקוחות גדולים. כיום היא מפתחת שבבי AI עבור שישה לקוחות מרכזיים, בהם אלפאבית ו-OpenAI. אחד משיתופי-הפעולה הבולטים שלה הוא עם גוגל, שבמסגרתו השתתפה בפיתוח כמה דורות של שבבי TPU, המשמשים את החברה להפעלת שירותי הבינה המלאכותית שלה.

תחזית אופטימית

גם התחזית שסיפקה ברודקום לרבעון הבא מעידה כי הביקוש עדיין נמצא בעלייה. מנכ"ל החברה, הוק טאן, מסר כי הכנסות שבבי ה-AI צפויות להגיע ל-16 מיליארד דולר כבר ברבעון השלישי, יותר מפי שניים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. התחזית הזו משקפת את המשך ההשקעות המסיביות של חברות הטכנולוגיה הגדולות בתשתיות מחשוב, שרתים ומרכזי נתונים המותאמים לעידן הבינה המלאכותית.

ברודקום צפויה ליהנות ישירות מההשקעות הללו. רק השבוע הודיעה אלפאבית כי תמשיך להגדיל את הוצאותיה בתחום הבינה המלאכותית, לאחר שכבר העריכה כי השקעות ההון שלה יגיעו השנה לכ-190 מיליארד דולר. חלק מהכסף הזה צפוי להגיע לספקיות תשתית כמו ברודקום, המספקות את השבבים ורכיבי התקשורת שעליהם נשענים מרכזי הנתונים החדשים.

לצד פעילות השבבים, ברודקום מחזיקה גם עסק תוכנה גדול שנבנה באמצעות רכישות שביצעה לאורך השנים, ובראשן רכישת VMware. אלא שככל שפעילות הבינה המלאכותית צומחת במהירות, משקלה היחסי של חטיבת התוכנה הולך ופוחת. אם לפני שנה היוותה התוכנה כ-42% מהכנסות החברה, כיום עיקר תשומת-הלב של המשקיעים מופנה לעסקי השבבים והתקשורת, שהפכו למנוע הצמיחה המרכזי של ברודקום בעידן ה-AI.