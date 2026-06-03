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טכנולוגיה חבל הצלה להייטק? האוצר בוחן מתן מענקים ותשלום מס בדולרים
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דולר שקל

חבל הצלה להייטק? האוצר בוחן מתן מענקים ותשלום מס בדולרים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הקים צוות מיוחד לבחינת צעדי סיוע לענף על רקע היחלשות הדולר • בין ההצעות שנבחנות: הרחבת מענקי רשות החדשנות לסטארט־אפים, דחיית תשלומי מס והיענות לבקשת חברות הטכנולוגיה לשלם מסים בדולרים במקום בשקלים

אורן דורי 21:55
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: מירי שמעונוביץ
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: מירי שמעונוביץ

מענקים לסטארט-אפים, דחיות מס - ומתן אפשרות לשלם לרשות המסים בדולרים: אלה הם כמה מההצעות המרכזיות שצפויים להיבחן על ידי משרד האוצר, כחלק מגיבוש מענה לענף הייטק ברקע היחלשות הדולר מול השקל - כך נודע לגלובס.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע הערב (רביעי) על הקמת צוות משימה ייעודי לטיפול בהשפעות הכלכליות של התחזקות השקל על מגזר ההייטק. ענף הטכנולוגיה, מוטה הייצוא, נפגע משמעותית מהייסוף המהיר של השקל, שכן החברות מכניסות דולרים ומוציאות בעיקר שקלים (על הוצאות שכר, מסים בארץ, שכירות וכו').

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אחד הפתרונות המיידיים שעומדים על הפרק הוא במתן סיוע דרך מסלול המענקים המהיר של רשות החדשנות לחברות סטארט-אפ. מהלך דומה נעשה פעמיים בשנים האחרונות, במשבר הקורונה ובתחילת מלחמת חרבות ברזל, כאשר בכל פעם תוקצבו המענקים בכ-400 מיליון שקל. לפי הערכות, הפעם ידונו אף בסכומים גדולים עוד יותר.

פתרון אחר, שבאשר אליו עומדות עדיין מחלוקת בתוך האוצר, הוא מתן אפשרות מסוימת לחברות טכנולוגיה לשלם מס בארץ בדולרים, במקום בשקלים כנהוג. כפי שפורסם השבוע, חברות טכנולוגיה בינלאומיות, ובהן ענקיות כמו אנבידיה וגוגל, פנו באחרונה לרשות המסים בבקשה לשלם את המסים בדולרים.

נושא תשלום המס בדולרים מצוי כרגע בשלב של למידה באוצר וברשות המסים. עולות בדיונים שאלות תפעוליות וחשבונאיות של חישוב השומות, ומשמעויות של עלויות במובן של אובדן הכנסות ממסים. בנוסף, נבחנות אפשרויות לדחיות מס, בדומה לפחת המואץ שיינתן כנראה בחבילת הסיוע המקבילה לתעשיינים הנפגעים משער הדולר. יש לציין כי נכון להיום, לא עומדים לרשות האוצר מקורות תקציביים מסומנים לסיוע פיקסאלי משמעותי, ויידרשו לאתר כאלו בהתאם להחלטות על חבילת פיצויים למשק.

לפי הודעת האוצר, "החלטת השר באה בהמשך לפגישה שערכו הבוקר בכירי האוצר עם נציגי חברות ההייטק בנושא". נכתב כי "בפגישה הציגו נציגי הענף את האתגרים המשמעותיים הניצבים בפניהם, בדגש על התחזקות המטבע המקומי והשפעות המעבר לטכנולוגיות בינה מלאכותית".

בדוברות האוצר ציינו כי "הצוות שהוקם הונחה לגבש תוכניות סיוע ייעודי לחברות המצויות בקשיים, לאתר פתרונות אופרטיביים שהועלו בשבועות האחרונים במסגרת עבודת המשרד, ולפעול לצמצום השלכות הרוחב על המשק הישראלי כולו, תוך הקפדה על הפרדה מלאה מסמכויותיו המוניטריות של בנק ישראל".

את עבודת הצוות יוביל נתן נהוראי, היועץ הכלכלי לשר האוצר המרכז את תחום ההייטק בלשכה.