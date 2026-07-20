הבוקר (ב') נחשפה פרשת שחיתות חמורה בין כתלי רשות המסים: בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, ביחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, נעצרו לחקירה מספר חשודים ועוכבו נוספים, כולם עובדי רשות המסים בעבר ובהווה, בחשד לכך שבמסגרת תפקידם ברשות המסים לקחו שוחד ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בסך של כ-80 מיליון שקל.

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עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יאח"ה יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים על בתיהם ומשרדיהם של החשודים, ובהמשך היום יובאו אחדים מהם לבית משפט השלום ברמלה להארכת מעצרם.

החקירה מלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.

*** חזקת החפות: החשודים לא הורשעו בביצוע העבירה, ועומדת להם חזקת החפות.