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משפט החזרי מס כוזבים ב-80 מיליון שקל: מספר עובדי רשות המסים נעצרו
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שוחד

החזרי מס כוזבים ב-80 מיליון שקל: עובדי רשות המסים בהווה ובעבר נעצרו

מספר עובדי רשות המסים חשודים כי קיבלו שוחד ואפשרו הגשת בקשות להחזרי מס פיקטיביים בהיקף של כ־80 מיליון שקל • כמה מהם נעצרו בפשיטה רחבת היקף של להב 433 ורשות המסים

אלה לוי-וינריב 08:46
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

הבוקר (ב') נחשפה פרשת שחיתות חמורה בין כתלי רשות המסים: בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, ביחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, נעצרו לחקירה מספר חשודים ועוכבו נוספים, כולם עובדי רשות המסים בעבר ובהווה, בחשד לכך שבמסגרת תפקידם ברשות המסים לקחו שוחד ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בסך של כ-80 מיליון שקל.

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עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יאח"ה יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים על בתיהם ומשרדיהם של החשודים, ובהמשך היום יובאו אחדים מהם לבית משפט השלום ברמלה להארכת מעצרם.

החקירה מלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.

*** חזקת החפות: החשודים לא הורשעו בביצוע העבירה, ועומדת להם חזקת החפות.