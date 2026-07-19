בעקבות תקיפת עובדי רשות המסים באלימות בידי עשרות תלמידים חרדים ביום חמישי האחרון בבני ברק, הוקפאה פעילות רשות המסים בעיר. במכתב ששיגר מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', לראש עיריית בני ברק, חנוך זיברט, מיד לאחר אירוע התקיפה הבהיר כי הנחה את עובדי רשות המסים לחדול מטיפול בפגיעות ונזקי המלחמה ברחבי העיר עד להוצאת הודעת גינוי חד משמעית ע"י העירייה, ופרסומה בכלי התקשורת של הציבור החרדי.

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אהרונוביץ' ציין במכתבו, כי זוהי אינה התקיפה האלימה הראשונה שבוצעה נגד עובדי רשות המסים בבני ברק, אלא מהווה "אירוע אלימות שני לאחר שבשבוע שעבר גם הותקפו באלימות עובדי רשות המסים וחולצו ע"י המשטרה.

"לתדהמתי", כתב, "עיריית בני ברק לא מצאה לנכון לגנות את האלימות בשני המקרים האמורים. לאור האמור", כתב אהרונוביץ', "אין לי אלא להסיק כי עובדי רשות המסים אינם רצויים בעירך ולאור זאת הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיידית מטיפול בנזקי המלחמה אשר אירעו לרכוש של תושבי העיר באירועי מלחמת עם כלביא ושאגת הארי".

באירוע המדובר הותקפו פקחי מס הכנסה מיחידת ניהול ספרים ע"י עשרות תלמידי ישיבה בשכונת קריית ויז'ניץ בעיר בני ברק, כאשר הגיעו לביצוע ביקורות שגרתיות בעסקים בעיר. התקיפה הסתיימה בחילוץ משטרתי ובנזק כבד לרכבם של העובדים.

השבתת משרדי רשות המסים בבני ברק

היום (א') הצטרפה ההסתדרות לאירוע כאשר יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, הודיע למנהל רשות המסים על השבתה מיידית של משרדי רשות המסים בבני ברק, ואסר על כניסת עובדים לעיר לצורך מתן שירותים או פעולות שטח.

במכתבו ציין אלקלעי, כי "האירוע החמור שאירע בבני ברק, במסגרתו הותקפו עובדי רשות המסים מיחידת ניהל ספרים בעת ביצוע עבודתם, אינו יכול להיוותר בגדר גינוי בלבד. מדובר באירוע חריג וחמור המעלה חשש ממשי ומיידי לשלומם, לביטחונם ואף לחייהם של העובדים הנדרשים להגיע לשטח במסגרת עבודתם". עוד הוסיף אלקלעי, כי "אין מדובר באירוע בודד. זו הפעם השנייה בתקופה האחרונה עובדי רשות המסים המגיעים לעיר בני ברק לצורך ביצוע עבודתם מותקפים. רצף אירועים זה מלמד על סיכון בטחוני ממשי ומתמשך, המחייב התייחסות מיידית, מערכתית ואפקטיבית מצד הנהלת הרשות ומכלל הגורמים המוסמכים".

"בנסיבות אלה", כותב אלקלעי למנהל הרשות, "ומתוך אחריות לשלומם של עובדים, החלטנו כי לא ייכנסו עובדי רשות המסים לעיר בני ברק לצורך מתן שירותים או ביצוע פעולות בשטח - וזאת מחשש ממשי לפגיעה בגופם ובחייהם של העובדים".