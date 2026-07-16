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הונאה

האקר ישראלי נעצר באירופה בחשד שניהל אימפריית הונאות של 100 מיליון אירו בחודש

רשויות האכיפה בהולנד ובבלגיה הודיעו כי פירקו רשת בינלאומית של כ-20 מוקדי הונאה שבהם פעלו יותר מ-700 מתחזים ליועצים פיננסיים • לפי דיווחים בתקשורת ההולנדית, החשוד המרכזי הוא אהוד "אודי" טננבאום, מההאקרים המוכרים בעולם, שנקשר בעבר לפריצה למחשבי הפנטגון ונאס"א

מיטל וייזברג 13:54
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

משטרות הולנד ובלגיה הודיעו כי חשפו את אחת מרשתות הונאות ההשקעה הגדולות שפעלו באירופה בשנים האחרונות. לפי החוקרים, הארגון הפעיל מאז 2021 כ־20 מוקדי טלפונים במספר מדינות, שבהם הועסקו יותר מ־700 עובדים שהתחזו ליועצים פיננסיים ושכנעו קורבנות להשקיע בפלטפורמות מסחר מזויפות. בשיא פעילותה, כך לפי ההערכות, הכניסה הרשת כ־100 מיליון אירו בחודש.

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במסגרת החקירה נעצרו שישה חשודים. במרכז הפרשה עומד אזרח ישראלי פולני בן 46, שנעצר בסוף מאי בשדה תעופה בפולין לאחר שהגיע מדובאי, והוסגר להולנד. בית משפט מקומי הורה על מעצרו ל־14 ימים לצורך המשך החקירה. המשטרה מסרה כי מדובר באדם שהועמד בעבר לדין בגין חדירה למערכות מחשב של גופי ממשל זרים, אך לא פרסמה את שמו.

לפי העיתונים ההולנדיים "De Telegraaf" ו־"NL Times", מדובר באהוד "אודי" טננבאום, המוכר בכינוי "The Analyzer". טננבאום התפרסם כבר ב‏־1998 לאחר שנקשר לפריצה למערכות המחשוב של הפנטגון, נאס"א וגורמים נוספים בצבא ארה"ב, אירוע שעורר בזמנו חשש למתקפת סייבר בחסות מדינה. בהמשך נעצר בקנדה והוסגר לארה"ב במסגרת פרשת הונאה פיננסית, הודה באשמה בשנת 2009 ונידון לעונש שכבר ריצה ולפיצויים. עם זאת, הרשויות בהולנד לא אישרו כי הוא אכן החשוד בפרשה הנוכחית.

טננבאום אהוד -האנלייזר / איור: גיל ג'יבלי
 טננבאום אהוד -האנלייזר / איור: גיל ג'יבלי

כך פעלה השיטה

לפי ממצאי החקירה, אנשי הרשת יצרו קשר עם משקיעים פוטנציאליים במשך שבועות ולעתים חודשים, בנו עמם יחסי אמון והפנו אותם לפלטפורמות מסחר שנראו אמינות ומקצועיות. ההפקדות הראשונות היו קטנות, והמערכות הציגו לכאורה רווחים מהירים, אך בפועל הכספים כלל לא הושקעו. לאחר שהקורבנות הגדילו את סכומי ההשקעה, הכסף הועבר לידי מפעילי ההונאה, לעתים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

עד כה קישרה המשטרה כ־550 תלונות מהולנד וכ־200 תלונות מבלגיה לפעילות הרשת. בהולנד בלבד נאמד הנזק בכ־25 מיליון אירו, כאשר מרבית הקורבנות הפסידו יותר מ10,000 אירו כל אחד. החוקרים מעריכים כי ברחבי העולם נפלו קורבן לעוקץ עשרות אלפי בני אדם.

המשטרה הזהירה גם מפני שלב נוסף בתרמית: לאחר שהקורבנות מבינים כי כספם אבד, חלקם מקבלים פניות מחברות כביכול להשבת הכספים תמורת תשלום נוסף מראש. במקרים רבים, כך לפי החוקרים, אותן "חברות שיחזור" מופעלות בידי אותה קבוצת עבריינים.

החקירה הפיננסית עדיין נמשכת, והרשויות מסרו כי צפויים מעצרים נוספים לצד ניסיונות לאתר ולהקפיא נכסים הקשורים לרשת.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.