הממונה על התקציבים: "מוטרד משער הדולר. לא יהיה פתרון מיידי"

"אני מוטרד ממה שקורה עם שער הדולר", כך אמר הבוקר (ג') הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר בכנס אלי הורוביץ לכלכלה. "אנחנו עושים עבודה עם התעשיינים אבל זה לא יהיה פתרון מיידי. בעולם ההייטק אנחנו רק מתיעצים עם השווקים, אבל גם שם פתרונות יהיו קשים". פרוזנפר הוסיף כי "השינוי של שערי המטבע מוזיל מאוד את חומרי היבוא וחומרי הגלם והייתי רוצה לראות את הארגונים שצועקים כשיש בעיה - מבקשים להוריד מחירים ולהעביר את ההוזלות האלה לציבור הרחב, ואמרתי זאת לתעשיינים".

בנאומו התייחס פרוזנפר גם לתקציב הביטחון, ומתח ביקורת על גיוס המילואים הנרחב. הוא הביע התנגדות להעלאת מסים וקרא לשינוי סדרי העדיפויות בתקציב. "בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו בעצם עוברים שינויים דרמטים גם במצב הביטחוני האסטרטגי וגם בהוצאות בתקציב. הדבר הזה הביא לשינוי בסדרי העדיפויות ופגיעה ברמת החיים, והממשלה השתמשה בכל הכריות שבנתה לאורך שנים. הגדלנו את מצבת החוב שלנו ב-400 מיליארד שקל ואנחנו משלמים עוד עשרות מיליארדים על ריבית בכל שנה", אמר.

לדבריו, בעת הזו המשק נמצא ב"נקודת פיתול". "אפשרות אחת היא מה שעשינו עד עכשיו בהגדלת הוצאות ו"יהיה בסדר" - אני חושב שזה רע מאוד. אפשרות אחרת היא להשתמש בהזדמנויות רבות באופק. ונוכל לחזור לצמיחה מהירה - אבל התנאי הוא סדר עדיפויות קשה בתקציב".

"מתנגד להעלות מסים באופן עקרוני"

נגידת בנק ישראל לשעבר, הפרופ' קרנית פלוג, המליצה במחקר שפרסמה בכנס להעלות מסים כדי להגדיל את ההוצאה האזרחית ולהקטין את החוב. פרוזנפר הביע התנגדות להצעה: "אני מתנגד להעלות מסים באופן עקרוני ומה שצריך לעשות אלו תהליכים להגדלת הנטו, וזה יתרום לצמיחה. אבל התנאי הוא סדרי עדיפויות בתקציב. התפוח הגדול בתוך התקציב הוא הביטחון: אם מסתכלים על דרישות מערכת הביטחון ועל רצון רה"מ להגדיל תקציב הביטחון (ב-350 מיליארד שקל במשך עשור - א"ז), גם אם מסיבות מוצדקות, ואם נשים את המספרים האמיתיים - לא נהיה ביחס חוב תוצר יורד אלא עולה, וזה רע מאוד למשק. אני חושב שצריך קודם כל לטפל בסדרי עדיפויות וזה אפשרי. הדרך לעשות זאת, במערכת הביטחון לפחות, היא תכנית רב שנתית. לבנות תפיסת ביטחון חדשה ותרחיש ייחוס".

בהקשר זה פרוזנפר ביקר בחריפות את התנהלות הצבא ומשרד הביטחון בנושא המילואים "מה שקורה היום זה רע מאוד. בכל היבט, לזמן אנשים למאות ועשרות ימים בשנה לא יכול להחזיק לאורך זמן. העלויות עצומות והבקרה לא קיימת. זה חוסר שליטה מוחלט וזאת לבנה מרכזית בהוצאה והשלכותיה למשק קשות. אנחנו עובדים עם סגן הרמטכ"ל ומקווה שזה יסתדר".