האוצר מעלה את תחזיות הצמיחה וההכנסות ל-2026

משרד האוצר צפוי לפרסם בקרוב עדכון נוסף לתחזיות המקרו-כלכליות - השלישי בתוך שלושה חודשים - וזאת בהמשך להשפעות מבצע "שאגת הארי" מול איראן על המשק. לגלובס נודע כי בניגוד לעדכונים הקודמים, שחתכו את תחזית הצמיחה כלפי מטה, הפעם מדובר בתיקון אופטימי בעיקרו: תחזית הצמיחה ל-2026 צפויה לעלות במעט ביחס לתרחישים הקודמים שפורסמו, ובמקביל תוגדל גם תחזית ההכנסות ממסים בכ-5 עד 10 מיליארד שקל. התחזית של הכלכלן הראשי באוצר שמואל אברמזון תופץ לצד נומרטור מעודכן של אגף התקציבים, המשקף את הוצאותיה המתוכננות של המדינה.

לפי ההערכות שהגיעו לגלובס, התוצר צפוי כעת לצמוח השנה בשיעור של כ-4%. מדובר בשיפור יחסי לעומת שלושת התרחישים שפרסם הכלכלן הראשי בסוף מרץ, בעיצומו של המבצע הצבאי, שנעו בין 3.3% ל-3.8% בהתאם למשך הלחימה באיראן ובלבנון.

אותם תרחישים פסימיים החליפו את התחזית של 4.7% שגובשה בימים הראשונים של המבצע, וזו בתורה כבר חתכה את התחזית המקורית של 5.2% שקדמה למלחמה. במילים אחרות, גם לאחר התיקון החיובי הנוכחי, המשק צפוי לצמוח בקצב נמוך משמעותית ממה שנחזה ערב הסבב האחרון מול איראן והחיזבאללה.

ההסבר לשיפור נעוץ בכך שהפגיעה הכלכלית של הלחימה התבררה כמתונה מהמתוכנן. ההיערכות באוצר נשענה על תרחיש של התכווצות תוצר רבעונית חדה, כפי שאירע בשנה שעברה במבצע "עם כלביא" מול איראן. אך בפועל הירידה הסתכמה בכ-3% בלבד - עדות לעמידות גבוהה של המשק הישראלי.

ההכנסות ממסים יגדלו בעד 10 מיליארד שקל

במקביל, הכנסות המדינה ממשיכות להפתיע כלפי מעלה, ותחזית ההכנסות ממסים צפויה לגדול בעד 10 מיליארד שקל ל-2026. זאת על רקע גבייה חזקה במיוחד, שחלקה מוסברת ברמות פעילות גבוהות של שוק ההון, שמניבות למדינה סכומי עתק ממיסוי רווחי הון.

באגף הכלכלן הראשי שומרים על רצף ארוך של עדכון תחזיות הכנסה כלפי מעלה. כמו במקרים קודמים, הגידול בתחזיות מתבסס בעיקר על הכנסות "עודפות", כלומר מעל הציפיות הקודמות, שכבר התקבלו בקופת האוצר. החידוש הוא שהפעם, גם באגף הכלכלן הראשי נוטים לראות מגמה פרמננטית ולא רק חד-פעמית בהכנסות המדינה - הערכה שצפויה להעלות גם את תחזיות ההכנסות לשנים 2027 ו-2028.

התחזית מתבססת בעיקר על נתוני אפריל, שהפתיעו לטובה: הגירעון ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3.8% תוצר - הנמוך ביותר מאז נובמבר 2023 - וההכנסות ממסים מתחילת השנה הגיעו לכ-205 מיליארד שקל, גידול של 11.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.