מהרן פרוזנפר | בלעדי

הממונה על התקציבים שינה בהיחבא מסמך רשמי עקב לחץ פוליטי

לגלובס נודע כי הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר שינה לבקשת לשכת שר האוצר מסמך מקצועי והשמיט ממנו את התנגדות גורמי המקצוע • זאת כדי לאפשר את החלת תוכנית "אופק חדש" בחינוך המוכר שאינו רשמי, דבר שיביא להעלאת שכרן של גננות חרדיות

אסף זגריזק 16:23
ראש אגף תקציבים מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר
ראש אגף תקציבים מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר הוא הגורם ששינה מסמך מקצועי והשמיט ממנו את התנגדות גורמי המקצוע, כדי להיענות לבקשה מלשכת שר האוצר לאפשר את החלת תוכנית "אופק חדש" במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. פרוזנפר קיבל לידיו את המסמך בקובץ PDF סגור וביקש לקבלו בגרסה פתוחה. במסמך שהועבר הושמט אף הלוגו של אגף התקציבים.

בשבוע שעבר פורסם כי גורם עלום שם במשרד האוצר שינה מסמך מקצועי של אגף התקציבים ושינה את מסקנותיו, באופן שאפשר את שינוי המדיניות. זאת, על רקע לחץ פוליטי שהופעל בתקופה האחרונה לקידום העלאת שכרן של גננות חרדיות המועסקות בעמותות פרטיות. המהלך כולל את החלת תוכנית "אופק חדש", שבמסגרתה משודרג שכר עובדי ההוראה בתמורה ליישום שינויים שונים.

באגף התקציבים הכינו נייר עמדה המפרט את הנימוקים להתנגדות להחלת התוכנית על גננות במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. לפי הפרסום בחדשות 12, אותו הגורם במשרד האוצר שערך את המסמך מחק ממנו שני סעיפים מרכזיים שנכתבו על ידי אנשי המקצוע - ומבטאים התנגדות להחלת תוכנית "אופק חדש" על גנים אלו. כאמור, לגלובס נודע כי היה זה הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר והוא אף הודה בכך בשיחה עם רבים מאנשי משרדו, זאת בהמשך לבקשת "סיוע" מלשכת השר כדי להתמודד עם הלחצים הפוליטיים.