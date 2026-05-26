ועדת הכספים של הכנסת דנה בשעה זו בהצעה שמקדם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', למתן הטבות מס ליישובים "ממוגנים באזור קו עימות מזרחי", ביהודה ושומרון. בתפנית במהלך הדיון, לנוכח התנגדות משפטית לחוסר שוויוניות ב"תפירת" ההטבות ליו"ש, שאיימה לסכל את ההצבעה, הודיע סמוטריץ' כי הוא תומך בהרחבת ההטבה גם ליישובי קו העימות הצפוני. ליישובים אלה, שכיום סובלים מאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, הובטחה הטבה דומה כבר לפני שנים, ונציגיהם הגיעו לוועדה כדי לדרוש להיכלל בתוכנית ההטבות.

לדבריו של סמוטריץ', הסיכום להרחבת הטבות המס ליישובי הצפון הוסדר מול משרד ראש הממשלה ויש לכך מקורות תקציביים. הוא ביקש להכניס את ההטבה לצפון וליהודה ושומרון תחת כפיפה אחת בנוסח מאוחד - שיקשה על האופוזיציה ועל הייעוץ המשפטי להתנגד. "אני לא רואה סיבה בעולם שזה לא יהיה בהסכמה מוחלטת", אמר סמוטריץ', "זה אומר שבשבוע הבא נוכל כבר להעביר את ההטבות בקריאה שניה ושלישית בכנסת. זאת בשורה ענקית".

עם זאת, סמוטריץ' לא הגיע לדיון עם נוסח חדש המגדיר את ההרחבה וכרגע מתנהל הדיון בוועדה "על הקרח, או בענן הממשלתי" - כפי שהתנסח ח"כ נאור שירי. ההצבעות שהיו צפויות לדיון היום על הנוסח של הטבות ליו"ש בלבד - כנראה שידחו.

חוות הדעת החריפה של היועצת המשפטית לוועדה

מרכז האופוזיציה בוועדה, ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד), אמר בדיון כי "נוסח ההצעה שהונחה הבוקר על שולחן הוועדה (ללא ההרחבה לצפון, א"ד) ניתנה ללא אישור הדרג המקצועי באוצר או במשרד המשפטים. אני לא זוכר חוות דעת כל כך חריפה של הייעוץ המשפטי לוועדה, שמתנגד להצעה". בליאק פנה לנציגי ישובי הצפון ואמר כי "סמוטריץ' מנסה לקחת אתכם בני ערובה כדי לאשר את ההטבות שלו ליהודה ושומרון".

לפני הדיון, הונחה על שולחן הוועדה חוות דעת חריפה של היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד שלומית ארליך, שלפיה הקריטריונים בהצעה "נתפרו לצורך מסוים", פוגעים בעקרון השוויון ביחס ליישובים אחרים בעלי איום ביטחוני דומה, ומבוססים על נתונים חלקיים שלא הועברו לוועדה. סמוטריץ' תקף את ארליך בדיון: "איך אתם חותמים על ניירות כאלה? תסתכלו על עצמכם במראה לפעמים".

ארליך הצביעה על כך שהתיקונים שהוסיפו יועציו של סמוטריץ' ערב הדיון מחמירים את הבעיה: הם משמיטים את הדרישה שהקמת היישוב אושרה על פי דין, מצמצמים את הקריטריון הביטחוני למיגון הסעות תלמידים בלבד, ומאפשרים לשר האוצר להאריך את הוראת השעה ללא הגבלת זמן.

עוד צוין כי הקריטריון הביטחוני נשען על פרסום של משרד הביטחון שאינו פומבי ואינו שקוף לציבור, וכי גם המרחק המינימלי של שני קילומטרים מגדר ההפרדה, הקבוע בהצעה, לא בוסס בפני הוועדה בתשתית עובדתית של ממש. ארליך הוסיפה כי תכלית החוק - משיכת אוכלוסייה חזקה לפריפריה - אינה מתממשת במקרה הזה, שכן ליישובי יהודה ושומרון יש ממילא הגירה חיובית.

ההטבה אמורה להעניק זיכוי ממס הכנסה בשיעור 7% עד תקרה של 146,640 שקלים לתושבי יישובים מסוימים ביהודה ושומרון. הטבות מס מסוג זה ניתנות כיום לתושבי יישובים בפריפריה הביטחונית והגיאוגרפית - ובהם שדרות, אשקלון, יישובי עוטף עזה ויישובים לאורך הגבול הצפוני. גובה ההטבה ושיעור הזיכוי משתנים בין יישוב ליישוב.