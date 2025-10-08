עסקת ענק למשקיעים וליזמים בסטארט-אפ דרייבנטס (Drivenets) של עידו סוסן והלל קוברינסקי: חברת התקשורת האמריקאית AT&T רכשה 15% ממניות החברה מבעלי המניות הקיימים - בהם הקרנות פיטנגו ובסמר וגופים מוסדיים כמו הראל ופועלים אקוויטי - באחד מסיבובי הסקנדרי (רכישת מניות שניונית) הגדולים בישראל.

היקף העסקה מוערך ב-750-800 מיליון דולר, והוא משקף לחברה של סוסן וקוברינסקי שווי שוק של 5 מיליארד דולר, קפיצה משמעותית ביחס לשווי אותו קיבלה במהלך סבב הגיוס הקודם לפני שלוש שנים - 3.1 מיליארד דולר.

העסקה מהווה אקזיט משמעותי ראשון למשקיעים, שהמתינו עשור שלם לאירוע נזילות משמעותי לחברה שעוד רחוקה, ככל הנראה, מיציאה להנפקה או מכירה בשלמותה. עד היום גייסה דרייבנטס, שמעסיקה מעל ל-500 עובדים, קרוב ל-600 מיליון דולר (לא כולל סיבוב הסקנדרי), בהובלת בסמר, פיטנגו וקרנות אמריקאיות כגון D1 ו-D2.

סבב סקנדרי הוא סיבוב השקעה שבו מניות עוברות מיד ליד ללא השקעה בקופת החברה, דבר שמעיד ככל הנראה על רצונה של AT&T להצטרף כשותפה אסטרטגית לחברה - ומצד שני על רצונן של המשקיעות באקזיט, ולו חלקי, בחברה.

תקופה של מימושים

עבור בסמר ופיטנגו מדובר בתקופה של מימושים: בסמר מכרה את חברת הפינטק הישראלית מליו (Melio) ביוני האחרון והייתה שותפה לאקזיט של 3 מיליארד דולר וכן להנפקת HInge Health בחודש מאי האחרון. פיטנגו הייתה שותפה להנפקת Via הישראלית ובנוסף עשויה לרשום אקזיט נוסף בקרוב באמצעות הנפקה או מכירה של אפספלייר מהרצליה.

בין המרוויחים הגדולים מהסיבוב הגדול הם המייסדים הסדרתיים, עידו סוסן והלל קוברינסקי.

סוסן מכר כבר לפני יותר מעשור את הסטארט-אפ אינטוסל לסיסקו תמורת 475 מיליון דולר לאחר שגייס לו 6 מיליון דולר בלבד, וכבר בגיל 27 הפך למולטי-מיליונר ובעל מניות במספר מיזמי נדל"ן במרכז הארץ. קוברינסקי, לשעבר תא"ל בחיל השריון, הקים ומכר את הסטארט-אפ אינטרווייז ל-AT&T ואף פזל לזירה הפוליטית, כאשר היה ממקימי מפלגת יש עתיד ושימש כראש המטה שלו בשנותיה הראשונות. גם לסוסן יש היסטוריה עם AT&T - כאשר זו הפכה ללקוחה הגדולה של אינטוסל, לפני שנמכרה לסיסקו.

צבר הכנסות של מיליארד דולר

דרייבנטס פיתחה נתבי תקשורת המבוססים על שבבים מוזלים ביחס לשבבי אנבידיה, המאפשרים להעביר מידע ולבצע עיבוד בינה מלאכותית באמינות גבוהה המתחרה בזו של סיסקו ומלאנוקס, שנרכשה על-ידי אנבידיה.

בחודש מאי האחרון נחשף בגלובס כי דרייבנטס החלה לשרת גם את שוק הניאו-עננים, חברות שעוסקות בהשכרת שירותי עיבוד AI ושטחי חוות שרתים, נוסף על לקוחות מסורתיים מתחום התקשורת כמו AT&T, קומקסט, NTT ו-KDDI, שמשתמשים בשירותיה עבור עיבוד תקשורת. בעקבות ההתרחבות לתחום הבינה המלאכותית הצומח, החברה מצפה לצבר הכנסות של מיליארד דולר לפחות במשך חמש השנים הקרובות.

מדרייבנטס לא התקבלה תגובה לידיעה.