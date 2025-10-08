איך הפכה "כנופיית פלנטיר" לכוח שמניע את עמק הסיליקון

לכמה מהסטארט-אפים המדוברים ביותר בעמק הסיליקון יש מכנה משותף: מייסדיהם עבדו בעבר בחברת פלנטיר.

המייסדים נעזרים במנהלים ומהנדסים אחרים שעבדו בעבר בפלנטיר כדי לקבל תמיכה ומימון, ומשתמשים ברשת הקשרים הזו גם לגיוס עובדים ומשקיעים. ישנן כיום גם חברות הון סיכון שתכליתן היא השקעה בחברות שנוסדו על ידי אנשים עם עבר בפלנטיר.

חברת ניתוח הנתונים שנוסדה בשנת 2003 על ידי פיטר ת'יל ואלכס קארפ, המכהן כמנכ"ל גם כיום, ידועה בעיקר כחברה "הלא טיפוסית" מעמק הסיליקון שעובדת עם צבא ארה"ב ועם סוכנויות המודיעין, לרבות עם פעולות דיכוי ההגירה שנוקט ממשל טראמפ. לצד זאת יש לפלנטיר גם לקוחות מסחריים רבים, ושווי מנייתה הוכפל פי שמונה ב-12 החודשים האחרונים.

יוצאי החברה מתייחסים לעצמם בשיחות כ"מאפיית פלנטיר". בהזמנה לפאנל באוקטובר האחרון שאורגן על ידי קרן ההון סיכון South Park Commons, בשיתוף-פעולה עם פלנטיר, נכתב כי "כמה חברים מ'מאפיית פלנטיר'" ישתתפו בו. ישנן קבוצות וואטסאפ וצ'אטים ברשת סיגנל שבהן יוצאי החברה שומרים על קשר - אחת מהן נקראת 'Palantir Pals' ("החברים מפלנטיר").

יוצאי החברה הקימו או מובילים יותר מ-350 חברות טכנולוגיה, ולפחות תריסר מהן הוערכו ביותר ממיליארד דולר, לדברי לובה לסיבה, ששימשה כראש יחסי משקיעים בפלנטיר בשנים 2014 ל-2016. לסיבה כיום מנהלת חברת הון סיכון בשם Palumni VC, משחק מילים על המילה "יוצאי פלנטיר", שמשקיעה בסטארט-אפים שנוסדו או שמונהגים על ידי עובדים לשעבר של פלנטיר.

"את המהנדסים האלה אפשר לזרוק באמצע המדבר או בפארק משרדים במערב התיכון, עם מתקן שרתים ומברג - ובאופן כללי לשלוח למקומות שאף אחד לא ממש רוצה להיות בהם", מסבירה לסיבה. "יש להם סיבולת גבוהה לעבודה וכאב, ברמה שהם מסוגלים ללעוס זכוכית".

רוס פוביני, מייסד חברת ההון סיכון XYZ Capital, ניבא כבר בשנת 2017 במצגת למשקיעים שפלנטיר תהפוך ל"מאפיית המייסדים" הבאה. "העניין של קרנות הון סיכון ב'מאפיה של פלנטיר' גבר בשנים האחרונות, אך בשנה האחרונה זה היה מטורף", אומר פוביני, שהשקיע ביותר מתריסר סטארט-אפים שנוסדו על ידי יוצאי פלנטיר. "הם פשוט מקימים חברות יוצאות דופן בתעשיות קשוחות".

פלנטיר ידועה בכך שהיא מייצרת אנשי ביצוע איכותיים. אחת האטרקציות המרכזיות של יוצאי פלנטיר היא האסטרטגיה המשותפת להם - גישה שפותחה בפלנטיר ונקראת "forward-deployed engineering" ("הנדסה בפריסה קדמית" - תפקיד שבו מהנדסי החברה עובדים בקרבה גדולה מאוד ללקוח) - למעשה שם מרשים יותר ל"ייעוץ".

מהנדסי תוכנה של פלנטיר נוסעים לעתים קרובות ללקוחותיהם ומשתלבים בחברה. זה אומר שהם יכולים למצוא את עצמם באזורי סכסוך או במקומות מגוונים כמו אומהה, או לחלופין עומאן. בהגיעם, הם משתמשים בפקחות טכנולוגית כדי לעזור ללקוחותיהם לפתור את הבעיות המציקות והמטרידות ביותר.

בדרך להשגת לקוחות, פותרים פרשיית רצח

בארי מק'קרדל היה מהנדס בפלנטיר בין השנים 2014 ל-2018. במהלך השנתיים האחרונות שלו בחברה, הוא סייע בבניית פלטפורמת ניטור בזמן אמת עבור ענקית הנפט והגז BP, כדי לסייע לחברה לנתח את בארות הנפט שלה ברחבי העולם. הוא נסע כל שבועיים למקומות כמו אנקורג' שבאלסקה, יוסטון, סקוטלנד ואזרבייג'ן.

"הקסם של פלנטיר היה שלקחנו מהנדסי תוכנה אמיתיים, מהסוג שקיבלו הצעות מגוגל ופייסבוק, העלינו אותם על מטוסים ושלחנו אותם למקום שבו נמצאו הלקוחות", סיפר. "זה כמובן לא מתאים לכל אחד, וזה בסדר גמור".

שנה לאחר שעזב את פלנטיר, בשנת 2019 החל מק'קרדל להקים את Hex Technologies, סטארט-אפ לניתוח נתונים. כדי לגייס כוח-אדם, הוא ושותפיו לייסוד החברה - גם הם עובדי פלנטיר לשעבר - פנו למאפיה. זה דרש ממנו ללכת למסיבת ליל כל הקדושים של בוגרי פלנטיר בסן פרנסיסקו, כשהוא מחופש לדוב גריזלי. שם חידש את הקשר עם עמית לעבודה לשעבר, שהיה מחופש לדבורה, ובהמשך שכר אותו לתפקיד המעצב הראשי של Hex.

במשך קצת יותר מחמש שנים כמהנדס בפלנטיר, בין השנים 2012 ל-2017, ניק נון הוביל את פרויקטי המבצעים המיוחדים במגזר הצבאי של החברה, ונסע לירדן, עיראק, סוריה וגרמניה. כאשר עזב ב-2017 כדי להקים את מה שיהפוך ל-Peregrine Technologies, פלטפורמת מודיעין נתונים שמשווקת כיום בעיקר לרשויות מקומיות ולסוכנויות אכיפת חוק, הוא יישם את גישת ה-forward-deployed engineering.

ב-2017, נון ושותפו לייסוד החברה הטמיעו עצמם במשטרת סן פבלו, עיירה לא מרוחקת מסן פרנסיסקו, מתוך מטרה לשפר את כלי ניתוח הנתונים של הארגון. אך עד מהרה מצאו עצמם מגויסים לסייע לחוקרים לפתור מקרה רצח. הם חיברו פיסות מידע מנתוני מגדלי סלולר, רישומי משטרה היסטוריים ונתוני לוחיות רישוי כדי לייצר עבור הבלשים ציר זמן, שהתחקה אחר מיקומם של החשודים ברצח בזמן הפשע.

במהלך משפט הרצח שנערך כתוצאה מכך, נון זומן כעד מומחה, והחשודים נמצאו אשמים. ניסיון זה בסיוע לחוקרים הפך לבסיס של חברת Peregrine. מוקדם יותר השנה החברה החלה לזכות בחוזים פדרליים, ובמרץ השלימה סבב גיוס הון בהובלת קרן ההון סיכון סקויה קפיטל, ששיקף לה שווי של 2.5 מיליארד דולר.

קובי בלומנפלד-גנץ עבד על פרויקטים חקלאיים, צבאיים ושל ביטחון-לאומי עבור פלנטיר במשך למעלה משש שנים, והוצב עם חיל הנחתים במדבריות המזרח התיכון ומזרח אסיה, לפני שהקים את Chapter, חברת טכנולוגיה בתחום ביטוחי הבריאות (Medicare) ופתרונות פרישה.

את צ'פטר ייסד בלומנפלד-גנץ יחד עם ויווק רמאסוואמי, יזם ביוטכנולוגיה ומועמד לתפקיד מושל אוהיו. פיטר ת'יל הוא אחד המשקיעים בחברה, המוערכת כיום בכ-1.5 מיליארד דולר, וכיהן בדירקטוריון שלה במשך קצת פחות משנתיים.

"אני גאה בעבודה שעשיתי עבור הממשלה במסגרת עבודתי בפלנטיר", אומר בלומנפלד-גנץ. "אני חושב שרוב האנשים שמצטרפים לפלנטיר יכולים להתמודד עם הדרישות המגוונות שמזמנת העבודה הזו".

איך מגיעה חברה פרטית לחוזים עם משרד ההגנה

אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לניצול רשת הבוגרים של פלנטיר היא Anduril Industries, בין חברות הטכנולוגיה הפרטיות הבודדות שזכו בחוזים עם משרד ההגנה האמריקאי. בצוות המייסדים שלה נכללים שלושה עובדים לשעבר של פלנטיר: טריי סטפנס, מאט גרים ובריאן שימפף. יצרנית מוצרי התוכנה, חומרה ומערכות לפעולות של ביטחון לאומי, הוערכה ביוני האחרון בשווי של 30.5 מיליארד דולר. בראיון טלוויזיוני ל-Bloomberg Technology סיפר סטפנס כי סבב גיוס שערכה זכה לביקושים והצעות משקיעים בהיקפים של פי 8-10 מהיעד שהציבה.

בקיץ שעבר, סטפנס בכובעו כמשקיע בקרן ההון סיכון של ת'יל, Founders Fund, אירח טיול קמפינג יוקרתי בסונומה, קליפורניה, עבור יוצאי פלנטיר. סטפנס פתח את הטיול בן היומיים בנאום קצר שנטף נוסטלגיה לימיו בפלנטיר, על פי מקורות יודעי דבר.

בין עשרות משתתפי הנופש שחתרו במורד ה-Russian River ושיחקו פיינטבול באותו סוף שבוע היו מייסדים, משקיעים ואנשי אופרציה מתחום הטכנולוגיה, לרבות ריאן ביירמייסטר, סגן נשיא למדיניות ציבורית ב-OpenAI.

"קשר שיכול לבוא עם מטען"

שמות נוספים שמוזכרים לעתים קרובות כאשר יוצאי החברה מדברים על הרשת, כוללים את משקיע קרן ההון סיכון 8VC ומייסד שותף של פלנטיר, ג'ו לונסדייל; גארי טאן, משקיע הון סיכון ומנכ"ל Y Combinator; ומלודי הילדברנדט, סמנכ"לית הטכנולוגיה של תאגיד המדיה פוקס.

הקשר עם פלנטיר עשוי להתברר גם כרגיש בתחומים מסוימים. שרייה מורטי, מייסדת פלטפורמת האירועים Partiful, הפופולרית בקרב משתמשי דור ה-Z, ספגה לאחרונה ביקורת ברשתות החברתיות על כך שעבדה בעבר בפלנטיר, לנוכח הקשרים הממשלתיים של החברה. בעקבות כתבה עליה שהתפרסמה במגזין The Cut, "נאלצה" לפרסם הבהרה שנשלחה במייל: "הצטרפתי לפלנטיר כשהייתי בת 23, ופגשתי הרבה אנשים חכמים שעזרו לי ללמוד מה לעשות (ומה לא לעשות) כשמנהלים חברה. עזבתי שם ובחרתי לבנות משהו שונה, שתואם את הערכים והתשוקות שלי".

"אנחנו מכירים בכך שהניסיון הזה עלול לבוא עם מטען", אמר פראטאפ רנאדה, מהנדס שהצטרף לפלנטיר כשזו רכשה את הסטארט-אפ הראשון שהקים ב-2016. אולם הוא לדבריו גאה בעבודתו בחברה ואינו מסתיר את הקשר.

רנאדה נשאר בפלנטיר כמעט שנתיים כמהנדס טכנולוגיה המוצב אצל הלקוחות, ולאחר שעזב ייסד את הסטארט-אפ השני שלו, Arena, שפיתח תוכנה מבוססת בינה מלאכותית כדי לסייע למהנדסי חומרה לבדוק ולתקן מכונות. זו עשויה להזכיר את J.A.R.V.I.S - תוכנת ה-AI הבדיונית שטוני סטארק מהיקום של מארוול מייצר כדי להפעיל את חליפת איירון מן.