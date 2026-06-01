לייטריקס מפטרת 75 עובדים ומתפצלת לשתי חברות נפרדות

חברת לייטריקס, המוכרת בעיקר בזכות אפליקציית עריכת התמונות Facetune, הודיעה היום (ב') על מהלך הכולל פיטורי עובדים ופיצול של החברה לשתי חברות עצמאיות, וזאת כפי שנחשף בגלובס.

במסגרת המהלך תפטר החברה 75 עובדים, מהם 55 בישראל ו-15 נוספים בחו"ל, ובמקביל כאמור תפריד בין פעילות Facetune הוותיקה לבין פעילות הבינה המלאכותית LTX. הפיצול צפוי להתבצע כבר בחודש ספטמבר הקרוב, והוא משקף את השינוי שעברה לייטריקס בשנים האחרונות.

לצד עסקי הליבה הצרכניים, שבמרכזם Facetune, השקיעה החברה כאמור משאבים רבים בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית ובבניית מודלים ליצירת תוכן. כעת, עם פעילות Facetune תהפוך לייטריקס לחברה עצמאית שתתמקד במוצרי הצריכה ובפעילות הרווחית הקיימת, ואילו LTX תפעל כחברת בינה מלאכותית עצמאית המתמקדת בפיתוח מודלים ובמכירת טכנולוגיה לארגונים.

מאחורי המהלך עומד גם היגיון עסקי: בעוד ש-Facetune היא פעילות בוגרת ורווחית, משקיעי החברה מעוניינים לראות את רווחיה חוזרים לבעלי המניות, ולא ממשיכים לממן פעילות חדשה עתירת השקעות. מנגד, LTX צפויה לפנות למשקיעים בעלי תיאבון גבוה יותר לסיכון, המתמחים בחברות AI הנמצאות בשלבי צמיחה.

מתאימים את מצבת העובדים לצרכים המשתנים

ד"ר זאב פרבמן, מנכל לייטריקס, צפוי להוביל את LTX. במסגרת השינוי הארגוני מונה גם מנכ"ל חדש לפעילות של Facetune בלייטריקס. שתי החברות צפויות כאמור לפעול בהמשך עם הנהלות ודירקטוריונים נפרדים ולגייס הון באופן עצמאי.

לייטריקס נוסדה בשנת 2013 בירושלים והפכה לאחת מחברות התוכנה הצרכניות הבולטות שצמחו בישראל. בשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה לתחום הבינה המלאכותית והשיקה את פלטפורמת LTX ליצירת וידאו ותוכן באמצעות AI. המהלך הנוכחי מסמן את אחד השינויים המבניים המשמעותיים בתולדות החברה.

לצד הפיטורים, החברה מתכננת גם הרחבת גיוסים בפעילות הבינה המלאכותית, עם פתיחת כ-25 משרות חדשות. לפי גורמים, מדובר בהתאמה של מצבת כוח-האדם לצרכים המשתנים של הפעילות החדשה, כאשר חלק מהתפקידים שהתייתרו מוחלפים במשרות המתמקדות בפיתוח טכנולוגיות AI.

מהלך שמשקף מגמה בקרב חברות טכנולוגיה

המהלך של לייטריקס משקף שינוי עמוק יותר בהרכב כוח-האדם הנדרש בעידן הבינה המלאכותית. גם בסבב פיטורים שביצעה החברה בשנה שעברה, של מעל ל-70 מפוטרים, גייסה החברה כ-30 עובדים ממוקדי AI. ואכן, ככל שפעילות הבינה המלאכותית תופסת מקום מרכזי יותר, גדל הביקוש למשרות כגון חוקרי AI, מהנדסי למידת מכונה ומומחי מודלים, בעוד שחלק מהתפקידים שהיו נחוצים בעבר הופכים לפחות רלוונטיים.

במובן זה, לייטריקס לא בהכרח מקטינה את מצבת העובדים שלה, אלא משנה את התמהיל האנושי שלה, מגמה שמסתמנת ביותר ויותר חברות טכנולוגיה בעולם ככל שהבינה המלאכותית מתבססת בשוק העבודה.