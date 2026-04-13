שעת השין מתקרבת: איך ייראה המצור של טראמפ על הורמוז?

שעת השין מתקרבת, וב-17:00 שעון ישראל צפוי להתחיל המצור שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מצר הורמוז. זהו אירוע בעל משמעויות רבות שמעורר דאגות בעולם, כי הוא יביא להתחדשות הלחימה העצימה במבצע שאגת הארי.

אולם בכל מקרה, מצור שכזה הוא בעל משמעויות אדירות לכלכלה העולמית, כשהדאגה בשווקים כבר ניכרת עם ירידות שערים מאז ההכרזה על הצעד בתחילת השבוע. שוק האנרגיה עשוי להתמודד עם זינוק עלויות מחודש, אבל ברמה האסטרטגית מבינים בארה"ב כי אין להם אפשרות להסכים לדרישות הגבייה של משטר האייתוללות בהורמוז. בצל זאת, נשאלות שאלות רבות כדוגמת איך איראן תגיב? מה תהיה מידת ההשפעה על כלכלתה? ועד כמה מחיר הנפט יזנק? גלובס עושה סדר.

כיצד המצור הימי יתבצע?

טראמפ הכריז ביום ראשון כי "הצי של ארה"ב, הטוב ביותר בעולם, יחל בתהליך של חסימת כל ספינה שמנסה להיכנס, או לצאת, ממצר הורמוז", אבל ברמה המעשית - עדיין רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע לאופן שבו המצור יתבצע. כיום, פרוסים ברחבי המזרח התיכון יותר מ־50 אלף חיילים אמריקאים ולא כולם שייכים לצי. חלקם אנשי חיל האוויר האמריקאי, מארינס וכוחות נוספים, כשמצור חריג שכזה ידרוש את מיטב הכוחות. סימן שאלה גדול נוסף נסוב סביב השותפות המערביות של ארה"ב, שניכר כי על אף איומי הנשיא - לא ששות להשתתף במערכה באיראן.

כוחות שלאמריקאים יהיה קשה לעשות בהם שימוש משמעותי לטובת המצור הן הצוללות. אורכו של מצר הורמוז הוא 167 ק"מ, אך העומק הממוצע של המפרץ הפרסי הוא 50 מטרים, והמקסימלי 90 מטרים בלבד. המשמעות היא שזו אינה זירה להפעלת צוללות, בניגוד לים הערבי ולאוקיינוס ההודי. לעומת זאת, לאיראנים יש יכולות שמותאמות יותר לזירה הימית בעלת הדרישות הייחודיות.

איראן צברה עשרות צוללות ננסיות מסדרת ע'דיר, שנועדו לפעילות במפרץ הפרסי. לפי הערכות באתר "ארמי רקוגנישן", הצי כולל כ־30 כלים שבאמצעותם הרפובליקה האסלאמית עלולה ליצור חיכוך ישיר מסוג אחר במרחב. סדרת ע'דיר מבוססת על סדרת יונו הצפון קוריאנית, וכוללת צוללות ננס במשקל כ־117 טונות על פני הים וכ־125 טונות בתווך התת־ימי, דבר המקשה על איתורן.

יעילות הסונארים במים רדודים פוחתת דרסטית בשל החזר גלי הקול מהקרקעית - היוצר "רעש" רב. אין זה אומר כי בלתי אפשרי לזהות את הצוללות הננסיות במפרץ הפרסי כלל, אך השילוב בין גודלן הקטן יחסית לבין העומק יוצר אתגר. אולם, גודלה הקטן של הע'דיר הוא גם חסרונה מבחינת מגוון יכולות ההתקפה. הצוללת כוללת שני צינורות טורפדו בקוטר 533 מ"מ ויכולה לשאת אמל"ח מוגבל.

מהי הסיבה למצור של טראמפ?

אחד מסלעי המחלוקת העיקריים במשא ומתן בין ארה"ב לבין איראן הוא סוגיית חופש השיט במצר הורמוז. עוד בטרם המלחמה, הייתה איראן בעלת הסמכות במצר ותנועה בו הייתה דורשת תיאום איתה לצורך מעבר בטוח. אולם, המעבר הבטוח במצר מעוגן בחוק הבינלאומי, וכעת משטר האייתוללות מעוניין לגבות 2 מיליון דולר מכל ספינה שתעבור בהורמוז - בצעד שבלתי מתקבל על הדעת בעיני וושינגטון.

בעולם המערבי מבינים היטב כי הסכמה לצעד איראני שכזה תהווה מדרון חלקלק, ולא רק בהיבט העלויות. מצר הוא מעבר ימי טבעי ולכן לא גובים בו תשלום, בין אם מדובר במצר הורמוז, באב אל־מנדב או כל אחד אחר, ועל כן אם יהיה יוצא מן הכלל - זו תהיה פרצה חמורה שבעקבותיה עלולים גורמים מסוכנים כמו המורדים החות'ים בתימן לנצל את מיקומם האסטרטגי.

ככלל, היוצאים מן הכלל בגביית דמי מעבר בתנועה ימית הן תעלות, מעצם היותן מלאכותיות. סוגיה מעניינת היא שבמצב שבו לוקחים את תעלות סואץ ופנמה כדוגמאות, גם הן משקפות עד כמה הגבייה האיראנית של 2 מיליון דולר מכל ספינה מופקעת לחלוטין. עלות מעבר בסואץ נעה מכ־200 אלף דולר לספינה קטנה, לכמיליון דולר לספינה גדולה, ואילו בפנמה - הסכומים נעים בין 50 אלף דולר לכ־1.5 מיליון דולר. קרי, בין כה וכה, נמוך משמעותית מהדרישה של טהרן.

איך איראן מגיבה למהלך?

"התגובות האיראניות כוללניות ובריוניות, לא ניכרים מסדרים מסודרים בתקשורת האיראנית", מספר בני סבטי, מומחה איראן מ־INSS. "הורמוז נקרא על שם אל ועל שם מלך מפורסם, ולפתע תוך כדי הצפת הרגשות הלאומיים, המשטר, מדבר על מלכים איראנים. הם שולפים מפות עתיקות של 2,000 שנה, במטרה להגיד 'זה שלנו'. הם אף קוראים לציבור להגן על איראן ההיסטורית, אך נוחלים כישלון. יש תיוג בטוויטר שאומר 'תפציצו, ואנחנו נבנה מחדש', בניסיון לעודד את חידוש המתקפות האמריקאיות ברחבי איראן".

באיזה אופן ישפיע מצור על הורמוז על הכלכלה האיראנית?

הסנקציות המערביות גבו מחיר כבד מהכלכלה של הרפובליקה האסלאמית, אבל איראן עדיין נמצאת במקום הרביעי בטבלת מפיקות הנפט של קרטל אופ"ק, עם כ־3.3 מיליון חביות נפט גולמי ביום. במידה ומצרפים את מוצרי הנפט המיוצאים, אף מגיעים ל־4.5 מיליון חביות ביום. כלומר, העיצומים אמנם לא מאפשרים למדינה שמדורגת במקום השלישי בעתודות הנפט בעולם לממש את הפוטנציאל שלה, אבל צי מכליות הרפאים והאחסונים במדינות שונות תחת מסווה שונה עושה את העבודה.

עתה, אותה החגיגה האיראנית עשויה להיעצר באופן אגרסיבי בהרבה, כי הפיקוח על תנועת ספינות במצר יהיה הדוק. משטר האייתוללות נהנה מנמל שנמצא מחוץ למצר הורמוז, צ'בהאר, אבל כ־90% מתנועת הנפט של הרפובליקה האסלאמית יוצא דרך המסוף באי ח'ארג שמצוי בתוך המפרץ הפרסי. על כן, פתרונות מיידיים לא נמצאים בידי מוג'תבא חמינאי ואנשיו.

החוקר מיאד מאלכי מ־FDD העריך בשיחת עם מגזין "טיים", כי המצור על הורמוז יעלה לאיראן כ־276 מיליון דולר ביום מיצוא, וישבש יבוא בהיקף של כ־159 מיליון דולר ביום. ההערכה הזו נובעת כי יותר מ־90% מכלל הסחר השנתי האיראני (כ־109.7 מיליארד דולר), מתבצע דרך הורמוז. בה בעת, ענף הנפט והגז מהווים מקור לכ־80% מהכנסות המדינה ולכ־23.7% מהתוצר.

ד"ר מאיר ג'בדנפר, חוקר בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, מסביר כי משטר האייתוללות רואה בהתפתחות החדשה כמשבר חדש, כי בעקבות המצור יהיה קשה ליצא נפט לשוק הבינלאומי. לדבריו, בטהרן ראו בשליטה בהורמוז כהישג אסטרטגי, שאחד מהם הוא היכולת להמשיך למכור את הנפט - אבל כעת זה כבר צפוי להימנע מהם.

"חברות קטנות באיראן, לפי דיווחים, החלו לפטר עובדים, בשל חוסר היכולת להתמודד עם המשבר הכלכלי. שני מתקני תעשיית הפלדה הגדולים באיראן נסגרו לשנה. המשבר הכלכלי של הרפובליקה האסלאמית יחמיר, וכך יותר אנשים עשויים לדרוש מהמשטר להתפשר. אני מעריך כי בתוך חודשים ספורים גם אנשי המשטר יפנימו שאין ביכולתם להתמודד עם מחירי המלחמה".

מהי חשיבות מצר הורמוז לסחר העולמי?

כרבע מהסחר הימי בנפט (כ־20 מיליון חביות נפט גולמי ומוצרי נפט בממוצע ליום) היו עוברים במצר עד פרוץ מבצע שאגת הארי. הכמות הזו מהווה מקור לכ־20% מתצרוכת הנפט העולמית. בד בבד, חשיבות קטאר לסחר העולמי בגז טבעי מביא לסיטואציה שדרך הורמוז גם עוברת כ־20% מהסחר העולמי ב־LNG (גז טבעי מונזל).

בהיבט הסחר הימי העולמי, כ־40-30 אלף אוניות סוחר חוצות את הורמוז מדי שנה במה שהופך אותו לאחד מנתיבי השיט העמוסים ביותר בעולם, אף שבהיבט תנועת המכולות הוא מהווה כ־3.5% (33 מיליון TEUs) "בלבד". לצורך ההשוואה, במצר מלאקה שבמזרח הרחוק עוברת כ־22% מתנועת המכולות העולמית.

מה צפויה להיות ההשפעה על מחיר הנפט?

מבצע שאגת הארי כבר הביא לסיטואציה שבה מחיר חבית ברנט זינק מכ־70 דולר בתחילת המערכה בסוף פברואר לשיא של 119 דולר. בהשפעת האופטימיות מסבב המו"מ באסלאמבאד, פקיסטן, המחיר ירד לכ־95 דולר, אך כבר כעת עם פרוץ המצור - חלה עלייה מחודשת לכ־102 דולר לחבית. בסיכומו של דבר, זה ממחיש כי מצור ממושך צפוי להמשיך את מגמת העלייה והסלמה מחודשת של הלחימה, עלולה להביא את מחיר הברנט אל מעבר לרף ה־120 דולר.