עולם סוכנויות הביטוח שהפך לתחום פיננסי לוהט בשנים האחרונות, ממשיך לייצר מתעשרים. עסקת ענק נוספת בתחום הסוכנויות שעברה מתחת לרדאר נחשפת בדוחות קבוצת הפניקס. בחודש יולי האחרון רכשה קבוצת הביטוח הגדולה בישראל, בניהולו של אייל בן סימון, את יתרת החזקותיו (48%) של סוכן הביטוח רן גבעון בסוכנות שלו "כהן גבעון", תמורת סכום של 115 מיליון שקל. העסקה משקפת לסוכנות הביטוח (כעת 100% בידי הפניקס) שווי של 240 מיליון שקל.

את המניות תרכוש הפניקס בפועל במשך 5 שנים, כ־10% בכל פעימה, בהתאם לתוצאות שתציג הסוכנות בשנים הבאות. בפעימה הראשונה, שבוצעה בשנה שעברה, שילמה הפניקס לגבעון 36 מיליון שקל.

כהן גבעון היא סוכנות ביטוח שהוקמה על ידי רן גבעון ויעקב (יוליאן) כהן ז"ל (לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח וממייסדי רשת סינמה סיטי). הסוכנות פועלת בעיקר מול רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, מתנ"סים, מרכזי ספורט ונופש, ועל פי האתר שלה לא פחות מ־92 רשויות מקומיות מבוטחות דרכה, וכן 143 "תאגידים ציבוריים". היא מספקת ללקוחותיה פוליסות ביטוח לרשויות, תאגידי מים, ביטוחי תלמידים במוסדות חינוך וגם "ביטוח סייבר".

גבעון בן ה־67, טוענים גורמים בשוק, מעוניין להוריד הילוך ו"לנסוע לנפוש בתאילנד". במסגרת ההסכם עם הפניקס הוא התחייב לעבוד בחברה לעוד 5 שנים.

הפניקס נכנסה להשקעה בכהן גבעון ב־1994 ורכשה 52% ממנה. בעשור שלאחר מכן ביצעה גל רכישות של סוכנויות ביטוח שכלל את השליטה באגם לידרים (של איציק עוז), ואת הסוכנויות אורן מזרח ושקל, שהפכו יחד לקבוצת הסוכנויות של הפניקס (הפניקס סוכנויות) שכוללת כיום 6 סוכנויות מהגדולות בישראל, ועוד קטנות רבות נוספות.

מככבים ברשימות השכר

עד כמה סוכנויות הביטוח חשובות לעסקיה של הפניקס, ניתן ללמוד גם מהשכר העצום שהיא משלמות לסוכניה הבכירים. גבעון קיבל ב־2024 שכר בעלות של יותר מ־14 מיליון שקל, והפך בעשור האחרון ל'דייר קבוע' בדירוג שיאני השכר בבורסה בת"א (בסך הכול כ־75 מיליון שקל בשנים 2015-2024).

על פי הסכם ההעסקה של גבעון, הוא זכאי בין היתר ל־40% מרווחי הסוכנות לפני מס ודמי ניהול (פחות 1.9 מיליון שקל). בשנת 2025, לראשונה זה שנים רבות גבעון לא הופיע ברשימת שיאני השכר.

האקזיט המרשים של גבעון מחוויר ביחס לעסקת רכישה אחרת שביצעה הפניקס אשתקד, כשקנתה את יתרת החזקותיו (17%) של סוכן הביטוח איציק עוז בהפניקס סוכנויות (לשעבר אגם לידרים), תמורת מניות ומזומן בשווי של 763 מיליון שקל, ועלתה להחזקה של 95% בזרוע הסוכנויות שלה.

הפניקס סוכנויות שמוביל עוז היא אחת הגדולות בארץ לציבור הרחב וחולשת על פי ההערכות על 7%-10% מהשוק כולו. לשם השוואה, בשנת 2024 קיבל עוז מהפניקס שכר בעלות של 16 מיליון שקל. הוא המשיך להופיע בטבלאות שיאני השכר גם בשנה האחרונה, עם עלות של 28.3 מיליון שקל, והפך למעשה למיליארדר - ממכירת מניות ושכר שקיבל.

אצל הפניקס יש עוד סוכני ביטוח שמרוויחים היטב. למשל אורן כהן, שייסד את הסוכנות שלו שהפכה בהמשך לאורן מזרח ומוזגה גם היא לאחרונה לתוך הפניקס סוכנויות, הצטרף לטבלת הבכירים של הפניקס עם שכר בעלות כוללת של 7.8 מיליון שקל בשנה החולפת. שני סוכני ביטוח נוספים, גיל דואק ואסף פרינץ, הבעלים המשותפים של "תגמול סוכנות לביטוח חיים", נהנו אשתקד כל אחד משכר בעלות 5.6 מיליון שקל. כך, הפניקס שילמה בשנה האחרונה (ללא גבעון כאמור) לארבעה סוכני ביטוח יותר מ־47 מיליון שקל.

חברות הביטוח שמרוויחות יותר מבנק אין זה סוד שמניות חברות הביטוח הפכו לכוכבות הגדולות של שוק ההון בת"א בשנים האחרונות, ולמעין "ברומטר" של הבורסה, שבדרך כלל מתנהלת בהתאמה לכיוון שאליו מושכות המניות הללו. זינוק של 500% במדד מניות הביטוח ב־3 השנים האחרונות הכניס את כולן לתוך מדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, כשהפניקס (עם זינוק לשווי עצום של 46 מיליארד שקל) אף עוקפת בשווי שני בנקים בדרך לעשירייה הראשונה (דיסקונט והבינלאומי). מתוך הזינוק המרשים הזה במדד הביטוח, כמעט 200% נוספו בשנה האחרונה. זה מוסבר בשילוב של ההפקדות הקבועות של הציבור לחסכונות הגמל והפנסיה שהן מנהלות מדי חודש, בהיקף שכבר מגיע ל־200 מיליארד שקל בשנה, יחד עם הגאות במדדי הבורסה, כחלק מהשיפור במצב הביטחוני של ישראל למול האויבים מסביב. חברות הביטוח, שגובות דמי ניהול כאחוז מהנכסים, נהנות מכך פעמיים: התשואות החזקות השתרשרו לנכסים המנוהלים של חברות הביטוח (נכסי גמל ופנסיה), שגדלו שוב ולכן הובילו שוב לזינוק בתוצאות חברות הביטוח. ואלו שוב תרמו בתורן לעליית מחירי המניות ולתשואות חזקות נוספות בשוק, ולעוד עלייה בהיקף הנכסים המנוהלים. בנוסף, נהנו החברות גם מההבנה בשוק שהן לא יצטרכו לשלם ולפצות את הציבור על הנזקים של מלחמת חרבות ברזל, כיוון שהמדינה אמורה לממן אותם. לא פחות חשוב, נהנו גם מרוח גבית שקיבלו מיישום התקן החשבונאי החדש (IFRS 17), שאיפשר להן להכיר מוקדם יותר ברווחים מעסקי הביטוח המסורתיים שלהן. כך, גם דוחות שנת 2025 היו חזקים עבור חברות הביטוח, שרשמו רווחי שיא. הראל שבשליטת משפחת המבורגר סיימה את השנה עם רווחים של 3 מיליארד שקל, זינוק של 82%; כלל עם רווח של 2.27 מיליארד שקל, זינוק של 47%; ומנורה מבטחים עם רווח כולל של 2.3 מיליארד שקל וקפיצה של 36% ברווח. הפניקס, החברה הגדולה במונחי שווי שוק, הרוויחה 3.2 מיליארד שקל - עלייה של 34%, ומגדל של שלמה אליהו "הסתפקה" ברווח של כמעט 1.8 מיליארד שקל, גידול של 26%. כמעט כל חברות הביטוח (למעט מגדל) הרוויחו בשנה האחרונה יותר כסף מאשר הבנק הבינלאומי. קראו עוד

רגל יציבה ורווחית מאוד

עוצמתם הגדולה של סוכני הביטוח בישראל נובעת משליטתם בכספי הלקוחות, כשבדרך כלל (אך לא במקרה של כהן גבעון) מדובר בחוסכים בקרנות פנסיה וקופות גמל. רוב החוסכים פעילים באמצעות סוכנים, שעוזרים להם להתמודד עם הבירוקרטיה, וגם גוזרים את העמלה שלהם כל עוד הלקוח ממשיך להיות "רשום" על שם הסוכן.

על פי הערכות, 70%-80% מכל תזוזת הכספים בין מנהלי ההשקעות השונים בישראל מתבצעים על ידי סוכני הביטוח, וכשמדובר בשוק שמנהל כבר יותר מ־4 טריליון שקל, זה הרבה מאוד כסף.

חברות הביטוח מודעות לכך כמובן ומשלמות לסוכני הביטוח את שכרם בצורת עמלת היקף (על העברת תיק של לקוח), נפרעים (עמלה חודשית) ולפעמים גם יעדי מכירות.

על פי דוח הממונה על רשות שוק ההון לשנת 2024, סוכני הביטוח (כ־13 אלף במספר) התחלקו באותה שנה בעמלות בסכום כולל של 12 מיליארד שקל. מדובר בזינוק של 9% ביחס לשנה שלפניה ושל 33% מתחילת העשור.

כדי להבין מדוע חברות ביטוח, והפניקס בפרט, משלמות כל כך הרבה כסף לבכירי סוכנויות הביטוח, אפשר גם להביט בתוצאות הסוכנויות.

כך, אם בשנת 2019 הפניקס הרוויחה רק 171 מיליון שקל מעסקי הסוכנויות, ב־2024 הרווח כבר עמד על 300 מיליון שקל, ובשנה האחרונה הרווח מהסוכנויות כבר זינק ל־429 מיליון שקל, והיווה יותר מ־13% מרווחי הפניקס כולה. החברה גם העלתה לאחרונה את צפי הרווחים שלה מהסוכנויות ל־400-500 מיליון שקל בשנה.

הסיבה היא שמדובר ברגל יציבה יחסית לשוק ההון התנודתי. שיעור הרווחיות של תחום הסוכנויות היה גבוה יחסית לשאר התחומים בענף הביטוח, ועמד בשנה האחרונה על 40%, ואין מדובר בהייטק.

באותה עסקת רכישה של מניות הפניקס סוכנויות אשתקד מידי עוז, העריכה הפניקס את שווי החברה הנרכשת בסכום מדהים של 4.4 מיליארד שקל. באותה עת, גורמים בכירים בשוק העריכו כי שווי שוק הסוכנים כולו הוא עשרות מיליארדי שקלים.

הפניקס היא לא היחידה. כשמסתכלים על דוחות שאר חברות הביטוח ניתן לראות שבמגדל, תחום הסוכנויות הניב לה בשנה האחרונה רווח של 141 מיליון שקל (כמעט 8% מרווחי מגדל כולה). גם אצל המתחרה כלל ביטוח נרשמו רווחים נאים של 59 מיליון שקל מתחום הסוכנויות, שהיוו 2.6% מרווחיה.