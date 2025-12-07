ועד צים מחריף מהלכיו נגד מכירה אפשרית: ייפגש עם שרת התחבורה

ועד העובדים של צים מחריף את הצעדים שנועדו לסכל את הצעת ענקית הספנות הגרמנית הפג לויד (Hapag-Lloyd), לרכישת חברת הספנות הישראלית, שנחשפה בגלובס. יו"ר הוועד, אורן כספי, צפוי לפגוש ביום חמישי את שרת התחבורה מירי רגב ולהציג דרישה כי תפעיל את "מניית הזהב" שמחזיקה המדינה, כדי למנוע עסקה אפשרית.

מניית הזהב שיש למדינה בצים ובחברות נוספות (אל על, בתי הזיקוק, איי.סי.אל ועוד) מאפשרת לה לקבל החלטות שיבטיחו בין היתר את רציפות האספקה של שירותים חיוניים לציבור, שמירת אופיה הישראלי של החברה, מניעת השפעה מצד גורמים עוינים וכדומה. במקרה של צים, המניה מבטיחה למדינה יכולת הסתמכות על צי אוניות ישראלי להובלת מטענים חיוניים, כפי שקרה לאורך מלחמת חרבות ברזל.

לפיכך, למדינה יש את האפשרות להקשות ואף להטיל וטו על כניסת רוכש לצים. עם זאת, שימוש במניית הזהב אינו אומר בהכרח ביטול עסקה להעברת בעלות, אלא עשוי להתנות אותה בהנהלה ישראלית לחברה ועוד.

התנגדות ועד העובדים של צים, נובעת לטענתו ממבנה הבעלות של החברה הגרמנית, שכוללת בין השאר את קטאר החזקות (המחזיקה 12.3% מהמניות), שהיא זרוע של רשות ההשקעות הקטארית (QIA); ואת קרן העושר (PIF) הסעודית (10.2%). מלשכת שרת התחבורה מירי רגב לא נמסרה תגובה לשאלה האם בכוונתה להפעיל את מניית הזהב.

בליכוד הבטיחו להיאבק

סוגיית המכירה האפשרית של צים לחברה זרה, במיוחד אם תהיה זו הפג לויד, צפויה לעורר סערה במוסדות מפלגת הליכוד, וזאת בעת שהבחירות נמצאות מעבר לפינה. חברי כנסת מהמפלגה כבר התחייבו בפני ועד העובדים כי ייאבקו במהלך, בגין המעורבות הקטארית בחברה המציעה.

בה בעת, ברור כי בוועד יעדיפו בעלות ישראלית, ואם מתאפשרת ההצעה שהגיש המנכ"ל אלי גליקמן, שאותו הם מכירים היטב, היא עדיפה אף יותר. כל כניסה של חברת ספנות זרה עלולה להביא לצעדי התייעלות ופיטורים, שלהם מתנגד ועד העובדים בחריפות.

12.3%

חלקה של קטאר

במבנה הבעלות על הפג לויד 7.4%

משוק הובלת המכולות

הנתח עליו חולשת הפג לויד 2.5%

נתח השוק של צים

בשוק ההובלה במכולות (מס' 9 בעולם)

הפג לויד היא חברה ציבורית גרמנית, שהבעלות בה כוללת גם את המיליארדר הגרמני קלאוס־מיכאל קוהנה (30%), את חברת הספנות CSAV הצ'יליאנית (30%) ואת עיריית המבורג (13.9%). החברה הגרמנית חולשת על 7.4% משוק ספינות המכולות העולמי, מה שמציב אותה במקום החמישי בעולם. לצורך ההשוואה, צים מדורגת תשיעית עם נתח של 2.5%. כך, במקרה שהעסקה תתממש, הפג לויד תעקוף את קוסקו הסינית בדרך למקום הרביעי. שתי השחקניות הגדולות בעולם, MSC 20.2% מהשוק ומארסק (14.3%), התעניינו אף הן בצים.

גליקמן ואונגר "בהולד"

צים דיווחה לפני כשבועיים כי דירקטוריון החברה בוחן "זה חודשים אחדים" חלופות אסטרטגיות לחברה, לאחר שהמנכ"ל גליקמן, יחד עם המיליארדר רמי אונגר (הפועל בתחומי הרכב, הספנות והנדל"ן), הגישו הצעה מקדמית ולא מחייבת לרכישת כל מניות צים.

בעקבות הגשת ההצעה, דיווחה צים כי דירקטוריון החברה החל בבחינה אסטרטגית של חלופות, ובינתיים בחר שלא להתקדם עם הצעתם של גליקמן ואונגר. "במסגרת בחינה זו, דירקטוריון צים קיבל הבעות עניין מצדדים רבים, לרבות עניין אסטרטגי, אותן הוא בוחן בקפידה", נמסר.

אלי גליקמן, נשיא ומנכ''ל צים / צילום: don monteaux photography

הדירקטוריון מינה לצורך המהלך את בנק Evercore כיועץ הפיננסי שלו, ואת משרד עורכי הדין מיתר ומשרד Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP כיועצים המשפטיים שלו.

אלי גליקמן משמש כמנכ"ל צים, המעסיקה כ־4,850 עובדים, מאז יולי 2017. בתווך, בינואר 2021 הונפקה החברה בניו יורק. בשיאה הגיעה החברה לשווי של כ־10 מיליארד דולר, על רקע שיבושי שרשרת האספקה בשל מגפת הקורונה והשפעתם על מחירי התובלה, ואילו בשפל לפני שנתיים היא נסחרה בפחות ממיליארד דולר.

מי שהייתה בעלת השליטה בצים בשנים קודמות, קנון של עידן עופר, מכרה אשתקד את יתרת מניותיה בחברה ברווח גדול.

מזומנים גבוהים מהשווי

נכון לתום הרבעון הראשון, היו בקופת המזומנים של צים יותר מ־3.1 מיליארד דולר, כששווי החברה כיום עומד על כ־2.4 מיליארד דולר, לאחר עלייה של כ־50% במניה בשלושת החודשים האחרונים.

לאחרונה, קבוצת בעלי מניות מישראל שמחזיקים ב־8% במצטבר ממניות צים, ביקשה למנות שלושה דירקטורים מטעמם שיעמדו להצבעה באסיפה הקרובה שתכונס ב־26 בדצמבר.

צים מצידה הודיעה בינתיים על מינוי שני דירקטורים חדשים: יאיר אבידן, שהיה המפקח על הבנקים, ויורם טורבוביץ', לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים ומנכ"ל דיסקונט השקעות.

קבוצת בעלי המניות טוענת כי שינוי הרכב הדירקטוריון "יסייע לשמור ולשרת נאמנה את טובת כלל בעלי המניות בחברה, לרבות באמצעות פעולות מיטיבות להשאת השווי לבעלי המניות. כמו כן יסייע בצמצום הפער המתמשך והחריג בין שוויה הנכסי של החברה, הונה העצמי ויתרת מזומניה, לבין שווי השוק של מניותיה".