האקזיט של עובדי IBI: מכרו אופציות בכ-50 מיליון שקל

גל המימושים בבורסה המקומית נמשך. שורה ארוכה של עובדי בית ההשקעות אי.בי.אי מכרו אופציות בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל. בראשם, שמונה בכירי בית ההשקעות שמימשו אופציות בהיקף של כ-23 מיליון שקל, כולל המשנה למנכ"ל, מנכ"לי חברות הבת ושורה של סמנכ"לים בכירים.

במסגרת המהלך, שבוצע בעסקה מחוץ לבורסה, מכרו השמונה אופציות שניתנו להם לפני כארבע שנים כחלק מחגיגות היובל לייסוד בית ההשקעות, לגוף מוסדי גדול. מי שהוביל את המהלך הוא אורן כהן, המשנה למנכ"ל שמכר אופציות בהיקף כולל של כ-8.7 מיליון שקל. אחריו, מימש אורי בן דב, מנכ"ל חברת הבת אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות, אופציות בהיקף של כ-4 מיליון שקל. אלון דורי, מנכ"ל חברת הבת אי.בי.אי אמבן ניהול השקעות, מכר אופציות בהיקף של כ-3 מיליון שקל.

גם חברי ההנהלה הבכירה נהנו ממכירות בהיקפים משמעותיים. שלמי חנם, החשבונאי הראשי, מכר אופציות בהיקף של כ-3 מיליון שקל, ומורן סיטון, מנכ"ל חברת הבת ארבע עונות שמכרה בכ-1.5 מיליון שקל. אליהם הצטרפו גם חברי ההנהלה הבכירה, מאיר טובי (סמנכ"ל מערכות מידע), שירי לוינסון רז (סמנכ"ל משאבי אנוש) ואורן אופק (משנה למנכ"ל), שמכרו כל אחד אופציות בכ-1 מיליון שקל.

יתר הסכום, כ-27 מיליון שקל, זרם לכיסם של כמה עשרות עובדי החברה הנוספים שבחרו לממש את האופציות כחלק מהמהלך. האופציות ניתנו לעובדים לפני כשלוש שנים במסגרת חגיגות היובל של אי.בי.אי. מאז, זינקה מניית החברה ביות מ-330% לשווי של כ-3.9 מיליארד שקל. מאחורי הזינוק, הגאות בשווקים שתרמה לעלייה משמעותית בנכסים תחת ניהולה ולגידול מתמשך בהיקף פעילותה.

יש לציין שבבית ההשקעות הצליחו להפתיע את השוק, לאחר שבתחילה דיווחו על מכירה בהיקף של 230 מיליון שקל. אלא שכעבור כמה דקות תיקנו באי.בי.אי את הטעות, שחשפה כי המנהלים נהנו מתשלום של כ-23 מיליון שקל "בלבד".