רפאל פרסמה היום (ה') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2026 שמהן עולה כי על אף אתגרי מבצע שאגת הארי - חלה צמיחה של 7% ברמה השנתית לכ־4.95 מיליארד שקל, והרווח הנקי מהמכירות זינק ל־334 מיליון שקל (6.7%) - 23% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.

● משרד הכלכלה נגד עסקת צים: "תרגיל תאגידי המסכן אינטרסים לאומיים"

● התקנת האנרגיה המתחדשת בישראל שברה שיא של כל הזמנים

"למרות אתגרי המלחמה, גיוס מילואים וירי מסיבי לצפון, אנחנו מסיימים את הרבעון עם המשך צמיחה מהירה", אומר לגלובס מנכ"ל רפאל בשנתיים האחרונות, יואב תורג'מן. "ברמה הדולרית, המכירות צמחו ב־24%, קבלת ההזמנות ב־48%, והרווח הנקי גדל ב־43%. נתון שבולט לטובה הוא שאחוז הזמנות יצוא מתקרב ל־70%, זה חלק מהאסטרטגיה שלנו".

רפאל, בדומה לכלל החברות הביטחוניות הישראליות הבולטות, תצא בחודש הבא לתערוכת יורוסאטורי היוקרתית בצרפת, שנתיים לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון ניצל אותה לסגירת חשבונות פוליטית עם ישראל, ולהרחקת החברות ממנה ברגע האחרון. "אנחנו מגיעים בכוח מלא", מצהיר תורג'מן. "דואגים לתערוכה גדולה של רפאל. זו תערוכה חשובה, ואני יכול רק להביע צער מהמקרה שמנעו מאיתנו להציג".

"שוחק את כושר התחרות ופוגע ברווח"

נשיא ומנכ"ל אלביט בצלאל (בוצי) מכליס סיפר השבוע עם פרסום דוחות החברה על חובות משרד הביטחון לחברה. תורג'מן מספר כי במקרה של רפאל, שנחשבת לספקית הישראלית הנרחבת ביותר למערכת הביטחון הישראלית, היקף חובות המדינה הגיע לשיא חסר תקדים. "מדינת ישראל פתחה חוב גדול מאוד מול התעשיות. אצלנו הוא גדול במיוחד, החוב בשיא של כל הזמנים".

אל אותו אתגר מתווספת שחיקת הדולר, שחוצה מגזרים תעשייתיים - בהם התעשיות הביטחוניות. "בעזרת עובדים מופלאים אנחנו מצליחים להשלים את החסר בהיבט יבוא חלקים מסויימים שצריכים להגיע בטיסה, וסגירת השמיים מפריעה. החלק המאתגר יותר הוא ייסוף השקל ביחס למטבעות, ששם אותנו באתגר עסקי. זה שוחק לנו את כושר התחרות ופוגע ברווח בפרויקטים חתומים.

"אם בעבר הייתי מקבל 3.7 שקל על כל דולר, עכשיו אני על 2.7. זו שחיקה גדולה. השכר וההוצאות בשקלים אפילו גדלו כי יש תוספות שכר. ליצואנים זו תמונת מצב לא טובה שדורשת את התערבות הממשלה ובנק ישראל. אם יצליחו לתקן זאת, צפויה לנו שנה טובה מאוד".

היקף ההזמנות בסיכומו של הרבעון הראשון של שנת 2026 עומד על סך של 8.15 מיליארד שקל, קפיצה של כ־28% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2025. בה בעת, צבר ההזמנות עלה בתוך שנה ב־14% ל־76.4 מיליארד שקל.

"המערכות המתקדמות מבית רפאל ממשיכות למלא תפקיד מרכזי במשימות הביטחון המורכבות וביכולתה של ישראל להגן על אזרחיה ולתקוף את אויביה", מסכם יו"ר רפאל, פרופ' יובל שטייניץ. "רפאל ניצבת בפני אתגרים משמעותיים ותחרות הולכת וגוברת בשוק הגלובלי ועל מנת שנוכל להמשיך ולטפחה כתעשייה הביטחונית המתקדמת ביותר בעולם מבחינה מדעית וטכנולוגית וכספק הגדול ביותר לצה"ל ולמערכת הביטחון, אנו נדרשים לבצע תהליכים שונים, כולל הפיכתה של רפאל לחברה ציבורית והנפקת מניות - תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים".