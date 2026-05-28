עסקת מכירת צים לענקית הספנות הבינלאומית הפג-לויד וקרן פימי נתקלת בהתנגדות חריפה מכיוון משרד הכלכלה. במסמך רשמי שפרסם מינהל סחר חוץ במשרד, נכתב בין השאר כי "מדובר בתרגיל תאגידי המרוקן מתוכן את מניית הזהב של המדינה ומסכן את האינטרסים הלאומיים שעליהן היא נועדה להגן, ועל כן יש להתנגד לעסקה במתכונתה הנוכחית".

במסגרת המתווה שאושר בסוף אפריל על-ידי בעלי מניות צים, החברה אמורה להימכר תמורת שווי של 4.2 מיליארד דולר - כמיליארד דולר יותר מאשר שוויה הנוכחי בוול סטריט - ולהימחק מהמסחר. הפג-לויד אמורה לרכוש את הפעילות הבינלאומית, בעוד קרן פימי בניהולו של ישי דוידי אמורה לרכוש את הפעילות הישראלית.

במשרד הכלכלה תוקפים את הפיצול וטוענים כי הוא "מעלה חשש כי המתווה יוצר חברה נכה, שאינה מסוגלת להחזיק מעמד בפני עצמה מבחינה עסקית ותפעולית", ומוסיפים כי מדובר ב"שלד תפעולי זעיר המנותק מהרשת הלוגיסטית העולמית".

החשש המרכזי שעולה בקרב מתנגדי העסקה הוא איבוד נכס אסטרטגי בעיתות משברים גאו-פוליטיים, וכך גם הפעם: "בעת משבר ביטחוני, כאשר חברות זרות ימעטו לפקוד את נמלי ישראל, המדינה עלולה למצוא את עצמה מתקשה לייבא חומרי גלם חיוניים לתעשייה, מצרכים בסיסיים וטובין המשונעים דרך הים".

נוסף על כך, גם ההחזקות של קטאר וסעודיה בהפג-לויד זוכות להתייחסות: "ההנחה כי מדינת ישראל תוכל להסתמך בשעת חירום לאומית על חברת ספנות שחלק מבעלי מניותיה המהותיים הם מדינות בעלות אינטרסים מנוגדים או עוינים לישראל, מנותקת לחלוטין מהמציאות האסטרטגית".

עמדת משרד הכלכלה מצטרפת לשורת חוות-דעת שפורסמו נגד העסקה, בין היתר על-ידי רשות הספנות. גם האלוף במילואים גיורא איילנד פרסם לאחרונה אחת, שבה טען כי בתנאים הנוכחיים מדובר היא עלולה להיות בעייתית בעיקר בעתות חירום. המסמך של איילנד נכתב לבקשת ועד עובדי צים, ועודכן לאחר שקרן פימי, הרוכשת של החלק הישראלי של פעילות צים ("צים החדשה"), העלתה בפניו מספר טענות.

בקרן פימי הדפו את טענותיו ומסרו אז כי "כל חוות-הדעת הזאת מתחילתה ועד סופה מחייבת את עסקת צים החדשה, שהיא הרבה יותר טובה למדינת ישראל".