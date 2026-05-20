צים עברה להפסד בעקבות ירידה בביקושים וזינוק מחירי האנרגיה

חברת התובלה הימית צים מסכמת רבעון חלש, על רקע השפעות הלחימה באיראן שהקפיצו את מחירי האנרגיה. החברה ממתינה להשלמת רכישתה על-ידי חברת הפג-לויד וקרן פימי בעסקה של 4.2 מיליארד דולר, שכפופה לאישור מדינת ישראל שמחזיקה במניית הזהב בצים. גם הפג-לויד, שפרסמה לאחרונה דוחות, הציגה תוצאות שהיו לא משביעות-רצון, לפי הגדרת החברה.

● חוות-הדעת העדכנית של גיורא איילנד: זה מה שהמדינה צריכה לדרוש בעסקת צים

● 30 מיליארד שקל בדרך לבורסה: החברות שמנפיקות, ולמה עכשיו

ברבעון הראשון, צים הובילה 866 אלף מכולות, ומחיר ההובלה הממוצע היה 1,310 דולר למכולה - ירידה של 8.3% בהיקף ושל 26.2% במחיר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בסך-הכול, ההכנסות הסתכמו בכ-1.4 מיליארד דולר, לעומת 2 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

החברה עברה מרווח להפסד נקי של 86 מיליון דולר, שהם 71 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) נותר חיובי, אך התכווץ לעומת הרבעון המקביל ב-59.8% לרמה של 313 מיליון דולר. התזרים החופשי הסתכם ב-235 מיליון דולר, והחוב נטו עמד בסוף הרבעון על כ-2.9 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

"תעריפי תובלה חלשים וביקושים מתונים"

אלי גליקמן, נשיא ומנכ"ל צים, שהודיע לאחרונה על כוונתו לפרוש, מסר: "תוצאות הרבעון הראשון היו, באופן כללי, בהתאם לציפיות שלנו, ושיקפו סביבת תעריפי הובלה חלשים יותר לצד ביקושים מתונים יותר". הוא הוסיף כי צים ממשיכה להתמקד באמינות השירות ובביצוע מוקפד.

לדבריו, "הסכסוך במפרץ הפרסי הוביל לעלייה חדה ולתנודתיות משמעותית במחירי הדלק. בעוד שההשפעה על תוצאות הרבעון הראשון הייתה מוגבלת, אנו מצפים להשפעה מהותית יותר ברבעון השני, בטרם יתחילו הפעולות שנקטנו לקיזוז עלויות אלה, לרבות העלאת תעריפי ההובלה והטלת היטלים ייעודיים לכיסוי עלויות דלק - לבוא לידי ביטוי.

"חשוב גם לציין כי צים צפויה ליהנות מאימוץ מוקדם של טכנולוגיית LNG ומהסכמים ארוכי-הטווח עם חברת Shell המבטיחים אספקת LNG בתנאים תחרותיים. עם צי אוניות שבו כ-40% מהקיבולת מונעת ב-LNG, צים מציעה ללקוחותיה דרך להפחתה משמעותית בפליטות הפחמן, ובה-בעת מפעילה צי חסכוני בדלק ויעיל מבחינת עלויות".

אופטימיות למרות הכול

עוד הוסיף גליקמן כי אף שתנאי השוק ממשיכים להיות מאתגרים, "בשבועות האחרונים אנו עדים לעלייה משמעותית בביקוש ולעליית תעריפי הובלה בהתאם, בעיקר בסחר הטראנס-פסיפי. אם מגמה חיובית זו תימשך, היא צפויה לתמוך בתוצאות הפיננסיות של החברה, במיוחד במהלך המחצית השנייה של השנה".

צים חתמה לאחרונה על חוזים שנתיים עם לקוחות, אך השאירה 65% מנפח הפעילות הטראנס-פסיפי חשוף למחירי הספוט, ולדברי גליקמן, הגישה הזו תומכת בגמישות המסחרית ולפעול בזריזות בהתאם לשינויים בדפוסי הביקוש.

גליקמן ציין גם כי "עוצמתה של צים מתחילה באנשים שלנו, ואני מבקש להודות לצוות המצוין של צים על מסירותו ועל עבודתו, במיוחד בתקופה מאתגרת זו. בזכות מבנה העלויות המשופר והצי המודרני, אנו מאמינים שבנינו חברה שממוצבת היטב להתמודד עם אתגרי הטווח הקצר ולתמוך בצמיחה רווחית לאורך זמן".

צים נסחרת בניו יורק לפי שווי של כ-3.1 מיליארד דולר, ומחיר המניה שלה נמוך ב-27% ממחיר המניה בעסקת הרכישה.