דרמה בחברת צים: המנכ"ל אלי גליקמן פורש לאחר תשע שנים

דרמה בחברת הספנות הישראלית צים. מנכ"ל ונשיא החברה אלי גליקמן הודיע הערב על פרישתו מתפקידו בחברה, לאחר 9 שנים בתפקידו. הוא צפוי להמשיך לכהן בתפקידו למשך תקופת מעבר של כחצי שנה נוספת. דירקטוריון החברה הודיע כי יתחיל לחפש מנכ"ל חדש לחברה.

החלטתו של גליקמן, לדבריו, נובעת מכך שדירקטוריון החברה העדיף הצעת רכישה אחרת, ולא את זו של הקבוצה שהוביל גליקמן עצמו. "בחודשים האחרונים, קידם דירקטוריון החברה תהליך מיזוג עם הפאג־לויד. אני מכבד את החלטת הדירקטוריון, אולם לאחר מחשבה הגעתי למסקנה כי איני יכול להמשיך ולכהן כמנכ״ל צים". גליקמן הוסיף כי "כאשר הצטרפתי לצים לפני תשע שנים, עשיתי זאת לאחר מחשבה מעמיקה, אך עם בהירות מוחלטת לגבי היעדים שהצבתי. במהלך השנים, צים הובילה מהפך חסר־תקדים, והשיגה תוצאות שיא שלא היו כמותן. השם צים הפך מקור לגאווה ושם דבר בתעשיית הספנות".

פרישתו של גליקמן מגיעה על רקע חוסר הסכמתו של דירקטוריון החברה לקבל את הצעתו של גליקמן עצמו ואיש העסקים רמי אונגר לרכוש את השליטה בחברה והעדפת הדירקטוריון להימכר לחברת הספנות הפאג־לויד, חברת התובלה החמישית בגודלה בעולם, וקרן פימי של ישי דוידי בעסקה בהיקף שקל 4.2 מיליארד דולר (35 דולר למניה), מחיר שהיה פרמיה של כמעט 59% ביום ההודעה. העסקה עדיין כפופה לאישורים רגולטוריים, כאשר, בין השאר, למדינת ישראל יש 'מניית זהב' בחברה, וגורמים בממשלה, כולל משרד התחבורה ורשות החברות, כבר הודיעו שיתנגדו לעסקה. גם בוועד העובדים של צים מתנגדים למכירה וחוששים לעתידם.

לאחרונה, הופתעו המשקיעים לגלות כי מנכ"ל צים, אלי גליקמן, מימש חלק ניכר מהחזקותיו בחברה בשתי פעימות, בתמורה כוללת של 39.5 מיליון דולר.