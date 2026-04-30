עסקת צים מתקדמת שלב נוסף: בעלי המניות אישרו ברוב גדול

עסקת צים מתקדמת של נוסף: בעלי המניות בחברת התובלה הימית אישרו ברוב גורף של 97.4% את מכירת החברה באסיפה המיוחדת שנערכה היום. במקביל אושרו גם הבונוסים לבכירים החברה בגין העסקה, וכן הבונוס למנכ"ל הפורש אלי גליקמן, אך ברוב דחוק יותר.

חברת התובלה הימית הפג לויד רוכשת את צים יחד עם קרן פימי, שתקבל את החלק הישראלי של הפעילות. העסקה מתבצעת לפי שווי של 4.2 מיליארד דולר לצים, או 35 דולר למניה, בעוד שהמחיר הנוכחי של מניית צים בבורסת ניו יורק נמוך בהרבה ועומד על 26.4 דולר.

הסיבה לכך נעוצה כנראה בספקנות של המשקיעים ביכולתן של הרוכשות להשלים את הרכישה, על רקע האתגר שכרוך ב"מניית הזהב" של מדינת ישראל, שנועדה לשמר על האינטרסים של המדינה. הבקשה לאישור הוגשה על ידי הרוכשים לרשות החברות הממשלתיות, והתהליך החל אך צפוי להיות ממושך (בעת העסקה ההערכה הייתה שהיא תושלם בסוף השנה). סביר להניח שלגורמי המדינה יהיו שאלות ובקשות והנושא ייבחן לעומק, בוודאי על רקע מצב החירום ששרר בישראל עד לאחרונה.

התהליך האסטרטגי שהוביל הדירקטוריון מקסם את התמורה לבעלי המניות והביא לשיפור של 75% לעומת ההצעה הראשונה שהוגשה לדירקטוריון

"הבעת אמון ברורה"

יאיר סרוסי, יו״ר דירקטוריון צים, מסר: "אישור העסקה ברוב גורף של בעלי המניות מהווה הבעת אמון ברורה וחד משמעית בדירקטוריון, בתהליך שניהל ובמתווה העסקה עם Hapag-Lloyd. העסקה גובשה בעקבות בחינה אסטרטגית, יסודית ומקיפה שנועדה למקסם את הערך לבעלי המניות ולקדם את טובת החברה בראייה רחבה וארוכת טווח. דירקטוריון צים ימשיך לפעול לטובת כלל בעלי העניין של החברה עד להשלמת העסקה".

מוקדם יותר השבוע בכנס של גלובס העריך ד"ר סאמר חאג' יחיא, היועץ של הפג-לויד ומי שנחשב לאדריכל העסקה, כי "עסקת צים היא ציונית לטובת מדינת ישראל ממדרגה ראשונה, והיא תעבור".

נזכיר שהרכישה הגיעה לאחר שדירקטוריון צים, בראשות יאיר סרוסי, התניע תהליך של בחינת חלופות אסטרטגיות לאחר שהמנכ"ל הוותיק אלי גליקמן הציע הצעה לרכוש את צים, יחד עם איש העסקים רמי אונגר - הצעה שנדחתה. גליקמן עצמו מכרת לאחרונה מניות צים ואז הודיע על פרישתו מהתפקיד אחרי תקופת מעבר של חצי שנה גם סמנכ"ל הכספים מסר הודעה דומה.