ישראל חוזרת לתערוכה הביטחונית בצרפת ובדרך לסלון האווירי במרוקו

התעשיות הביטחוניות הישראליות יחזרו בחודש הבא לתערוכה היוקרתית "יורוסאטורי" בצרפת, שממנה החליט ב-2024 נשיא צרפת, עמנואל מקרון, להרחיק את החברות ברגע האחרון, בעקבות המבצע ברפיח. כך מאשר לגלובס ראש סיב"ט (האגף ליצוא ביטחוני) במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') יאיר קולס. עם זאת, הוא מציין שהמתווה שבו תופיע ישראל שונה מזה שמלפני שנתיים.

● מדוע תקפה איראן דווקא את נמל פוג'יירה של איחוד האמירויות?

● ישראל הודיעה שתספק דלק סילוני לגרמניה, אבל בברלין מצננים את ההתלהבות

"נכווינו ביורוסאטורי", מודה קולס. "היו קולות במשרד שאמרו 'למה שנלך'. אני הגעתי עם הנושא למנכ"ל, אלוף (מיל') אמיר ברעם, שקיבל את ההחלטה. הוא הסביר שאנחנו 'לא באים בגלל הצרפתים או בשביל הצרפתים. אנחנו מגיעים כדי להיות בבמה המרכזית".

החוויות הקשות מאותה תערוכה שבה, בין השאר, לא אפשרו לישראלים שקיבלו תגים להיכנס לתערוכה, וחברות הפסידו הון על ביתנים שלא יכלו להציג בהן, עשו את שלהן. 30 חברות ישראליות יציגו בתערוכה, אבל לא תחת הביתן הלאומי. "דאגנו למתחם שבו ניתן לעשות B2B של תעשיות קטנות. לא יצטרכו לשלם עבור זאת".

יאיר קולס, ראש סיבט / צילום: משרד הביטחון

המנוע של היצוא

סיב"ט היא המנוע של היצוא הביטחוני הישראלי, שעל אף המלחמות הממושכות ממשיך לצמוח. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה כי ישראל היוותה מקור ל־4.4% מהסחר העולמי באמל"ח בין השנים 2025-2021, לעומת 3.1% בחמש השנים הקודמות. זה הציב אותה במקום השביעי בעולם, על חשבון בריטניה שהייתה שם בדירוג בשנה הקודמת. בד בבד, מנתוני סיב"ט עולה, כי ב־2024 הגיעה ישראל לשיא יצוא נוסף: 14.795 מיליארד דולר, עלייה של כ־11.7% ביחס ל־2023 והכפלה בתוך חמש שנים.

"אנחנו פועלים למציאת איזונים בין שווקים קיימים לחדשים", מסביר קולס. "אנחנו שמים דגש על הפיליפינים, שאנחנו בקשיים מרובים איתם. היינו בשיא מולם של מאות מיליוני דולרים עסקאות, וזה ירד דרמטית". כחלק מהמיקוד שם, יוקם ביתן לאומי בתערוכת ADAS במנילה בספטמבר הקרוב.

עוד בטרם התערוכה הזו, ואפילו לפני יורוסאטורי, במשרד הביטחון מתמקדים כעת בתערוכת SOF, שתצא לדרך ב־18 במאי בפלורידה. זו תערוכה שמתמקדת בכוחות מיוחדים, ובה יגיעו מחד 11 תעשיות ישראליות קטנות ובינוניות, ומאידך התעשייה האווירית ורפאל יופיעו בה עם החברות בנות האמריקאיות שלהן. עם החברות הישראליות שיופיעו שם נמנות אסיו, שמתמחה בפתרונות לחימה בתחומי ניהול משימה, ניווט חסין ומודעות מצבית; סטדיקופטר, שעוסקת במסוקים בלתי מאוישים; וסנטריקס שמתמקדת בטכנולוגיית Cyber Over RF (שימוש ביכולות סייבר עם תקשורת רדיו), שאותה רכשה בנובמבר אונדס.

קולס מסביר כי ל־SOF צפויים להגיע כוחות מכל העולם, בהם מאירופה, אוסטרליה וכמובן ארה"ב. "אני אגיע ואקבע פגישות עם מפקדי כוחות מיוחדים. נעשה להם ספיד־דייט שבו נראה להם קצת צה"ל, קצת משרד הביטחון, קצת על התעשיות, ואשלח אותם אליהן. האסטרטגיה היא להתחיל במכירות לכוחות מיוחדים עם דברים קטנים. אז, אם חדרת, מהן אפשר להיכנס אל הצבאות".

הברית עם גרמניה

עסקת חץ 3 לגרמניה מיצבה את המדינות כבנות ברית אסטרטגיות. זו כללה 3.6 מיליארד דולר בעסקה הראשונה מ־2023, ועסקת המשך שהרחיבה אותה ב־31 מיליארד דולר נוספים, ונחשפה בגלובס. מערכת היחסים הביטחונית המתהדקת משתקפת גם מהופעת הבכורה הישראלית הצפויה בתערוכת ILA בגרמניה, שבוע לפני יורוסאטורי.

ראש סיב"ט מספר כי ההחלטה על ההופעה ב־ILA התקבלה כבר לפני שנה וחצי. "מערכת היחסים עם גרמניה היא כזו שכמשרד אי אפשר לא להיות שם. זה לא רק פרויקט החץ; השותפות האסטרטגית עם גרמניה באה לידי ביטוי במלחמה ועוד קודם לכן. נגיע עם שמונה חברות לשם. התעשיות הגדולות, הבינוניות והקטנות מחפשות רגל ייצורית בנאט"ו, וגרמניה היא הראשונה להסתכל עליה בנושא".

התערוכה האחרונה ששואפים בסיב"ט לסגור בקרוב, לאחר שהחברות הישראליות יגיעו גם לתערוכת AUSA, מהבולטות ביותר בארה"ב, היא הופעת בכורה ישראלית חריגה במיוחד בסלון האווירי של מרוקו, שייצא לדרך במרקש בנובמבר. מאז כינון הסכמי אברהם ב־2020, היחסים הבילטרליים בין ישראל למרוקו התהדקו מאוד, וראש סיב"ט מסביר כי הקשרים שהתפתחו בין מערכות הביטחון הישראליות והמרוקאיות מעולות. אלו כוללים קשרים ענפים שמתבטאים בקשר בין משרד הביטחון למשרד ההגנה ברבאט, וכן בהיבטים נוספים, כמו הנספח הצבאי הישראלי הראשון במרוקו, שנמצא בתפקיד מאז 2023, אל"מ שרון איטח.

"מרוקו זו תוכנית שעדיין לא סגורה, ואנו מחכים לאישורים", מסכם קולס. "היא מדינה מדהימה לתעשיות שלנו. במלחמה הם היו ממש בסדר, מסייעים ותומכים. מגיע להם שנחזיר על הג'נטלמניות שלהם כמשרד הביטחון. אני מחכה לתשובות מהפרטנרים במרוקו. אם יאושר, זה יהיה היסטורי".