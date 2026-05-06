1 מדוע תקפה איראן דווקא את נמל פוג'יירה של איחוד האמירויות?

בשתי היממות האחרונות דיווחה איחוד האמירויות על שורה של טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים מתאבדים ששוגרו לעברה מצד איראן. לפי העיתון Eurasian Times, איחוד האמירויות מוצאת את עצמה בחזית המערכה נגד איראן בשל קשריה הטובים עם ישראל, וניסיון של טהראן "לגבות מחיר" ממנה כדי למנוע ממדינות אחרות לנקוט מדיניות דומה. לפי ניתוח שהתפרסם בעיתון אתמול (ג'), הפגיעה בנמל פוג'יירה של איחוד האמירויות נועדה לשלוח לה מסר: מדובר בקצה של הצינור היחיד של האיחוד העוקף את מצר הורמוז. "זו הייתה פגיעה מכוונת ואסטרטגית", נכתב. הצינור מאפשר לה כיום להעביר כמחצית מהתפוקה שלה (שכבר פחתה בשל המלחמה) ללא צורך במעבר במצר הורמוז, לכיוון עומאן.

"המסר הוא שאיראן לא תרשה לנפט מאזור המפרץ לצאת, גם אם מדובר בצינורות", נכתב בדיווח. לפי העיתון, איראן מתמקדת באיחוד האמירויות באופן יוצא דופן מתחילת המלחמה ו"הסיבה העיקרית לפי מומחי ביטחון היא קשריה לישראל". בין היתר, דווח כי מערכת כיפת ברזל ומערכת מגן אור ליירוט באמצעות לייזר הוצבו באיחוד האמירויות. בינתיים, איראן מכחישה כי תקפה את נמל פוג'יירה או יעדים באיחוד האמירויות, למרות עדויות לפיצוצים ולנפגעים. עד כה, איחוד האמירויות הבליגה על ההתקפות האיראניות נגדה.

מאת סומיט אלחוואט. מתוך Eurasian times. לקריאת הכתבה המלאה.

2 עד 14 שנות מאסר לטרוריסטים שיפעלו מטעם איראן נגד יהודים בבריטניה

מי שיבצעו פעולות טרור ממניעים אנטישמיים נגד הקהילה היהודית בבריטניה, בשליחות איראנית, יעמדו בפני עונשים של עד 14 שנה בכלא, כך חושף הבוקר (ד') הטיימס הלונדוני. החקיקה תוכרז בשבוע הבא בנאום של ראש הממשלה קיר סטארמר. לפי החשד, התוקף ממוצא סומאלי של שני היהודים בגולדרס גרין בשבוע שעבר עשה זאת כפעיל של טהראן. לפי החקיקה, גם אם המחבלים לא יהיו מודעים מי מפעיליהם, הם יעמדו בפני ענישה דומה. לפי הדיווח, המטרה היא להיאבק בגיוס טרוריסטים ברשתות החברתיות, במטרה לפגוע ביהודים בממלכה המאוחדת.

בתוך כך, על רקע מצב החירום של היהודים בבריטניה, דיווחו כלי התקשורת כי המשטרה תתגבר את השמירה בשכונות יהודיות בכ-100 שוטרים. משטרת המטרופולין הבריטית עומדת בפני ביקורת בשל אוזלת ידה בהתמודדות עם גל תקיפות, הצתות ועימותים אנטישמיים. המשטרה ציינה כי לפחות 50 בני אדם נעצרו בחשד לעבירות אנטישמיות בשבועות האחרונים. ראש משטרת המטרופולין, מארק ראולי, שזכה לקריאות בוז מצד הקהילה היהודית כשביקר בזירת הדקירות בשבוע שעבר אמר כי המטרה היא לחזק את היכולת המשטרתית "להגן על כל מיעוט" בזמני משבר, ולא רק על הקהילה היהודית.

מאת מאט דתן, סטיבן סווינפורד, ג'ורג' גרינווד וג'ורג' גריילס. מתוך ה"טיימס". לקריאת הכתבה המלאה.

מאת ג'יימס קלי. מתוך ה-BBC. לקריאת הכתבה המלאה.

3 שבוע לפני הביקור של טראמפ, שר החוץ האיראני מבקר בסין

ב-15-14 במאי תתקיים בשגנחאי הפסגה ההיסטורית בין מנהיג סין שי ולבין מנהיג ארה"ב דונלד טראמפ. אמש (ג'), כשבוע לפני כן, הגיע לעיר שר החוץ האיראני

עבאס עראקצ'י, כדי לדון במלחמה במפרץ ובסיכוי להפסקת מקיפה יותר ובהמשך לסיום העימות, כך מדווחת היום רשת אל ג'זירה. סין הפעילה מדיניות כפולה בשבועות האחרונים כלפי איראן, כאשר לחצה אותה למשא ומתן מצד וחזרה לעימות מצד שני. הסינים מעוניינים בפתיחת מצר הורמוז משום שהם מייבאים חלק גדול מהאנרגיה שלהם, כולל דלק מטוסים מהמפרץ. הסינים לחצו על עראקצ'י לחתום על הסכם הפסקת האש. אנליסטים העריכו כי הביקור של טראמפ בעוד כשבוע הוא רגע האמת שבו ארה"ב תבקש מסין להתערב בעימות, וכי שי ממתין לפנייה רשמית של טראמפ סביב האירוע או במהלכו, ל"היכנס לאירוע" ולהביא לסופו. "איראן מחפשת הבהרה מבייג'ינג שהיא לא מתכוונת לעשות שום ויתורים לממשל טראמפ שעלולים לפגוע באינטרסים שלה", אמר מומחה לעיתון.

מתוך אל ג'זירה, לקריאת הכתבה המלאה.