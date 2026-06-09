בשנים האחרונות נדמה כי כל שיחה על בינה מלאכותית מובילה לאותו מקום: חוות שרתים ענקיות, אלפי שבבים גרפיים ומרכזי נתונים הצורכים כמויות עצומות של חשמל. ענקיות הטכנולוגיה משקיעות סכומי עתק בהרחבת תשתיות הענן שלהן כדי לתמוך במודלי AI גדולים ומורכבים יותר ויותר. גם אפל אינה יוצאת דופן, והיא משקיעה מיליארדי דולרים בהקמת ובהרחבת מרכזי נתונים ובהפעלת תשתיות הענן שעליהן מבוססים חלק משירותי Apple Intelligence.

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אלא שמסשן שנערך מאחורי הקלעים של כנס המפתחים WWDC עלתה תמונה מעט שונה. לצד ההכרה בחשיבותו של הענן, אפל מבקשת לקדם תפיסה שלפיה חלק משמעותי יותר ממשימות הבינה המלאכותית יבוצע ישירות על מכשירי המשתמשים עצמם. מבחינת החברה, השילוב בין שבבי Apple Silicon, מנועי AI ייעודיים וזיכרון מאוחד בנפחים הולכים וגדלים מאפשר להעביר יותר ויותר יכולות מחשוב מהמקום שבו הן מבוצעות כיום, בחוות שרתים מרוחקות, אל המחשב, הטלפון או הטאבלט שנמצאים בידיו של המשתמש.

כדי להמחיש כיצד החזון הזה עשוי להיראות בפועל, אפל הקדישה חלק משמעותי מהסיורים למשתתפי כנס WWDC למפגשים עם חברות תוכנה שכבר בונות מוצרים סביב רעיון ה-AI המקומי.

כך, חברת Draw Things הציגה כיצד ניתן ליצור תמונות וסרטוני וידאו באמצעות בינה מלאכותית ישירות על גבי MacBook Pro, מבלי לשלוח את המידע לשרתים חיצוניים. המשתמש יכול להתחיל מרעיון או תיאור טקסטואלי, לבצע שינויים חוזרים בתמונה, לערוך פרטים ספציפיים ואף להפיק סרטון קצר, כאשר כל התהליך מתבצע על המחשב עצמו.

חברת פרפלקסטי הציגה מערכת בשם Personal Computer, הפועלת על גבי Mac mini ומשמשת כסוכן AI המסוגל לבצע משימות מורכבות באמצעות בקשה אחת בלבד. במהלך ההדגמה המערכת בנתה אתר אינטרנט, יצרה גרפים וביצעה שינויים במצגת באופן אוטומטי.

במקביל, חברת LM Studio הציגה אשכול מחשוב המורכב מארבעה מחשבי Mac Studio המחוברים יחד עם 2 טרה בייט של זיכרון מאוחד ויכולת להריץ מודלי שפה גדולים במיוחד. החברה אף הדגימה כיצד ניתן לגשת למודלים הללו ממחשב נייד או מהאייפון. למרות שהדוגמאות עסקו בעולמות שונים, החל מיצירת תוכן ועד סוכני AI ומודלי שפה, כולן שיקפו את אותו כיוון אסטרטגי: העברת חלק הולך וגדל מכוח העיבוד אל מכשירי הקצה.

פרטיות המשתמשים תשתפר?

עבור אפל מדובר בהרבה יותר משיפור טכנולוגי נקודתי. החברה מנסה להציע מודל עבודה שונה מזה שהפך לדומיננטי בתעשייה בשנתיים האחרונות. במקום שכל פעולה תישלח אוטומטית לענן ותעובד במרכז נתונים מרוחק, אפל מבקשת לבצע כמה שיותר פעולות באופן מקומי, ולהיעזר בשרתים רק כאשר נדרש כוח מחשוב גדול במיוחד.

לגישה הזו יש מספר יתרונות ברורים מבחינת החברה. היא מאפשרת לשפר את פרטיות המשתמשים משום שחלק גדול יותר מהמידע נשאר על גבי המכשיר, היא יכולה לצמצם זמני המתנה ולהפחית עומסים על תשתיות ענן יקרות, והיא גם יכולה להעניק לאפל יתרון תחרותי בזכות השליטה ההדוקה שלה בחומרה ובתוכנה כאחד.

אמנם לא מדובר בניסיון להחליף את מרכזי הנתונים או את שירותי הענן, אלא ביצירת איזון חדש בינם לבין מכשירי הקצה, אך מההדגמות עלה כי אפל רואה במחשבי ה-Mac הרבה יותר ממחשבים אישיים רגילים. מבחינתה, הם עשויים להפוך בשנים הקרובות לפלטפורמת AI משמעותית בפני עצמה, כזו שמסוגלת לבצע משימות שבעבר דרשו גישה לתשתיות מחשוב עצומות.

*** גילוי מלא: הכתבת היא אורחת של אפל