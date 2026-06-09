אחרי אנתרופיק: OpenAI הגישה תשקיף חסוי לקראת הנפקה

חברת OpenAI הודיעה הלילה (ב') כי הגישה תשקיף חסוי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), צעד ראשון לקראת הנפקה אפשרית בוול סטריט. מדובר במהלך שמציב את יצרנית ChatGPT לצד אנתרופיק, שהגישה אף היא תשקיף חסוי בשבוע שעבר, זאת בזמן ש־SpaceX של אילון מאסק כבר נמצאת בשלב מתקדם יותר לאחר שפרסמה תשקיף פומבי לקראת הנפקה לפי שווי שעומד על כ1.8 טריליון דולר.

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הגשה חסויה מאפשרת לחברות להעביר את המסמכים הפיננסיים לרגולטור ולנהל עמו את תהליך הבדיקה מבלי לחשוף בשלב זה את הנתונים לציבור. ב־OpenAI הדגישו כי טרם התקבלה החלטה סופית לגבי מועד ההנפקה, וכי ייתכן שהחברה תעדיף להמשיך לפעול כחברה פרטית עוד זמן מה. עם זאת, ההגשה מעניקה לה את האפשרות לצאת לשוק הציבורי במהירות רבה יותר אם תחליט לעשות זאת. בהודעה שפרסמה החברה נכתב כי מדובר במהלך שנועד לשמור על גמישות אסטרטגית. "עדיין לא החלטנו על העיתוי, וייתכן שיעבור זמן עד שנבצע את המהלך, אך רצינו להשאיר את האפשרות פתוחה", מסרה החברה.

אחד מגלי ההנפקות הגדולים בתולדות הטכנולוגיה?

לפי הערכות, OpenAI שווה כיום יותר מ־850 מיליארד דולר, לאחר סבב גיוס שבוצע מוקדם יותר השנה. במקביל, החברה מתכננת גם לבצע הצעת רכש משנית שתאפשר לעובדים למכור מניות לפי השווי העדכני, ובכך לספק נזילות לבעלי המניות מבלי להמתין להנפקה.

OpenAI הפכה בתוך פחות מארבע שנים לאחת מחברות הטכנולוגיה המשפיעות בעולם בעקבות ההצלחה של ChatGPT. לדברי החברה, ChatGPT כבר משרת יותר מ־900 מיליון משתמשים פעילים מדי שבוע. לצד הצמיחה המהירה, OpenAI מתמודדת עם תחרות הולכת וגוברת מצד אנתרופיק, גוגל ו־xAI של אילון מאסק.

המהלך מגיע כאמור ימים ספורים לאחר שאנתרופיק הודיעה גם היא על הגשת תשקיף חסוי. החברה, שפיתחה את מודל קלוד ושמקימיה הם יוצאי OpenAI בעצמם, השלימה לאחרונה סבב גיוס לפי שווי של כ־965 מיליארד דולר. כך, אם OpenAI ואנתרופיק אכן יצטרפו ל־SpaceX בדרך לבורסה, עשויה וול סטריט לעמוד בפני אחד מגלי ההנפקות הגדולים בתולדות תעשיית הטכנולוגיה.

עבור אלטמן, ההנפקה של OpenAI עשויה להוות מבחן משמעותי. למרות קצב הצמיחה המרשים, החברה ממשיכה להשקיע סכומי עתק בפיתוח מודלים, ברכישת כוח מחשוב ובהקמת תשתיות בינה מלאכותית, ועדיין אינה נהנית מרווחיות. המשקיעים צפויים לדרוש הסברים מפורטים לגבי יכולתה להפוך את ההשקעות האדירות למנוע צמיחה כלכלי ארוך טווח.

"הכלכלה העולמית מתחילה להיבנות סביב בינה מלאכותית"

במקביל להודעת ההנפקה פרסם אלטמן פוסט שבו תיאר את "השלב השלישי" בהתפתחות החברה. לדבריו, לאחר שלב המחקר ושלב הפיכת הטכנולוגיה למוצר, OpenAI נכנסת כעת לשלב שבו הכלכלה העולמית מתחילה להיבנות סביב בינה מלאכותית. "השאלה המרכזית היא כיצד להפוך בינה מלאכותית מתקדמת לנגישה, בטוחה ושימושית עבור כל אדם וארגון", כתב בין היתר.

במקביל, הניסיון של OpenAI להגיע לשוק הציבורי מתרחש גם על רקע העימות המתמשך עם אילון מאסק. בחודש שעבר הסתיים סבב נוסף של ההליך המשפטי בין הצדדים, לאחר שמאסק טען כי OpenAI ואלטמן סטו מהחזון המקורי של הארגון כגוף ללא מטרות רווח. בית המשפט דחה את הטענות מטעמים פרוצדורליים, אך המאבק בין שניים מהשמות הבולטים בעולם הבינה המלאכותית ממשיך ללוות את התעשייה גם מחוץ לאולמות בית המשפט.