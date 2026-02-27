OpenAI הודיעה היום (ו') כי השלימה סבב גיוס חסר תקדים בהיקף של 110 מיליארד דולר, יותר מכפול מהסבב שביצעה לפני שנה, במהלך שממצב אותה כחברת הטכנולוגיה הפרטית בעלת השווי הגבוה בעולם.

לפי הודעת החברה, אמזון השקיעה 50 מיליארד דולר, אנבידיה 30 מיליארד דולר וסופטבנק 30 מיליארד דולר נוספים. הסבב משקף ל- OpenAI שווי של 730 מיליארד דולר לפני הכסף, לעומת 500 מיליארד דולר בעסקת סקנדרי באוקטובר האחרון. בחברה ציינו כי משקיעים נוספים צפויים להצטרף בהמשך.

מנכ"ל החברה, סם אלטמן, אמר בריאיון ל- CNBC כי הבינה המלאכותית "משנה את הכלכלה כולה", והדגיש כי העולם יידרש לעוצמת מחשוב עצומה כדי לענות על הביקוש הגובר

ברית אסטרטגית עם אמזון והימור על תשתיות בהיקף עתק

במקביל להשקעה, אמזון ו- OpenAI הכריזו על שותפות אסטרטגית רב-שנתית שבמסגרתה יפותחו מודלים מותאמים אישית ליישומים הצרכניים של אמזון. OpenAI גם מרחיבה את ההסכם הקיים שלה עם חטיבת הענן AWS ב-100 מיליארד דולר נוספים לשמונה השנים הקרובות, מעבר להסכם קיים בהיקף 38 מיליארד דולר. AWS תשמש כספקית הענן החיצונית הבלעדית להפצת פלטפורמת הארגונים החדשה של OpenAI, Frontier.

לפי הודעת אמזון, ההשקעה בהיקף 50 מיליארד דולר תחל בהתחייבות מיידית של 15 מיליארד דולר, והיתרה, 35 מיליארד דולר, תוזרם בחודשים הקרובים בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי אמר כי מדובר בשלב מוקדם בשוק ה- AI וכי OpenAI צפויה להיות אחת המנצחות הגדולות בטווח הארוך.

שלוש וחצי שנים לאחר השקת ChatGPT, OpenAI ממשיכה להוביל את שוק הבינה המלאכותית הצרכנית, אך נדרשת להון עתק כדי לממן רכישת שבבים גרפיים ותשתיות מחשוב מתקדמות. החברה עדכנה משקיעים כי היא מכוונת להוצאה כוללת של כ-600 מיליארד דולר על מחשוב עד שנת 2030, לאחר שבחודשים האחרונים דובר על התחייבויות תשתית בהיקף של 1.4 טריליון דולר. לפי הדיווחים, המספר המעודכן נועד להציב לוח זמנים מוגדר יותר על רקע חששות כי תוכניות ההתרחבות שאפתניות מדי ביחס להכנסות העתידיות.

במקביל לצמיחה המואצת, OpenAI מתמודדת עם תחרות גוברת מצד גוגל עם מודל Gemini ומצד אנתרופיק, שמובילה בשלב זה את שוק הפתרונות הארגוניים עם קלוד. לפי הערכות שפורסמו בארה"ב, החברה צופה כי הכנסותיה בשנת 2030 יסתכמו ביותר מ-280 מיליארד דולר, בחלוקה כמעט שווה בין הפעילות הצרכנית לפעילות הארגונית, יעד שאפתני שיצטרך להצדיק את השווי החריג שנקבע לה בסבב הנוכחי.