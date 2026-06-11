מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית (AI) ממשיכות לרכז עניין רב ומפגינות בשבועות האחרונים רגישות גבוהה במיוחד לתמחורים המתוחים בשווקים. מי שחוותה זאת על בשרה בצורה הברורה ביותר ב-24 השעות האחרונות היא ענקית התוכנה והענן אורקל .

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החברה דיווחה אמש על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025, ועל אף שעקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, המניה מגיבה בצניחה חדה של כ-8% במסחר המוקדם בוול סטריט (למחיר של כ-187 דולר). הסיבה המרכזית: תג המחיר האסטרונומי הנדרש כדי לנצח במרוץ החימוש של ה-AI, והחשש של המשקיעים מדילול מניות והערמת חובות כבדים.

זינוק בענן וצבר הזמנות של חצי טריליון דולר

במבט ראשון, הדוח של אורקל מציג ביצועים פנומנליים, המונעים בעיקר מהמעבר המואץ של לקוחות מתוכנות מקומיות לתשתיות ענן מתקדמות. הרווח למניה המתואם עמד על 2.11 דולר, לעומת צפי האנליסטים של 1.96 דולר - זינוק של כ-20% לעומת אשתקד. סך ההכנסות צמחו ב-21% והסתכמו ב-19.18 מיליארד דולר, מעט מעל קונצנזוס השוק (19.10 מיליארד דולר). ההכנסות מתשתיות ענן רשמו זינוק של 93% והסתכמו ב-5.8 מיליארד דולר. צבר ההזמנות העתידי של החברה זינק בשיעור חריג של 363% ל-638 מיליארד דולר (לעומת צפי של 595.6 מיליארד דולר).

להערכת אנליסטים בבנק אוף אמריקה, יותר מ-50% מצבר ההזמנות הנוכחי של אורקל מקורו בחוזי ענק עם חברת OpenAI. מדובר בעסקאות במסגרתן לקוחות קצה שילמו מראש עבור הקיבולת או סיפקו בעצמם את המעבדים הגרפיים (GPUs), על מנת להבטיח את הקצאת שטחי המסדרון והאנרגיה בחוות השרתים של החברה.

הנהלת אורקל, בהובלת המנכ"ל קליי מגורק, נותרה אופטימית ואף העלתה את תחזיות הרווח קדימה: תחזית הרווח מתואם לרבעון הבא יהיה לדעתם 1.72-1.76 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים של 1.68 דולר. תחזית ההכנסות של החברה לרבעון הפיסקלי הראשון של 2027 היא לצמיחה של 27% עד 29% (בהתאם לציפיות השוק). החברה אישררה את את יעד ההכנסות לשנת 2027 הפיסקלית ל-90 מיליארד דולר.

שריפת מזומנים וגיוס של 40 מיליארד דולר

אז אם הדוח היה כל כך חזק, מדוע המניה נפלה בחדות? כאמור, הרבה אנליסטים הצביעו על הוצאות ההון ההולכות וגוברות של אורקל לטובת הרחבת תשתיות ה-AI שלה.

בשנת הכספים 2026, הוצאות ההון של אורקל זינקו ב-162% והגיעו ל-55.7 מיליארד דולר (הרבה מעל הציפיות שעמדו על 50.8 מיליארד דולר). כתוצאה מכך, החברה רשמה תזרים מזומנים חופשי שלילי של 23.7 מיליארד דולר.

כדי לממן את השאפתנות הזו, אורקל חשפה תוכנית גיוס הון וחוב אגרסיבית נוספת. היא צפויה לגייס כ-40 מיליארד דולר בשנת הכספים 2027 באמצעות שילוב של חוב והון עצמי, הכולל מכירת מניות בשווי 20 מיליארד דולר. זאת, לאחר שבשנת 2026 כבר גייסה 43 מיליארד דולר בחוב ו-5 מיליארד דולר בהון. החשש בשוק הוא שהחוב הנוכחי, שכבר תפח ל-162 מיליארד דולר, דוחף את מדד החוסן הפיננסי של החברה לאזור המוגדר כ"אזור אפור" ומסוכן.

בנוסף לכך, חלק מהאנליסטים הצביעו על פספוס מינורי בהכנסות מעסקי הענן של אורקל, שעמדו על 9.91 מיליארד דולר לעומת צפי של 9.99 מיליארד דולר, כסיבה אפשרית נוספת לסנטימנט השלילי שנוצר בקרב המשקיעים.

מה אומרים האנליסטים?

האנליסטים חלוקים בדעתם בין הערכת הפוטנציאל ארוך־הטווח של פעילות ה-AI לבין הפחד המיידי מפני שחיקת שולי הרווח ודילול בעלי המניות.

עוזי לוי, מנהל מחקר חו"ל במזרחי טפחות, מסביר כי "הדוח אמנם היה חזק, אך השוק הגיב לתוכניות העתידיות. הירידה החדה נבעה מחששות כבדים של המשקיעים לגבי לחץ זמני על שולי הרווח הגולמי בעקבות עלויות ההרחבה המואצות וההקמה המסיבית של מרכזי נתונים חדשים, לצד תוכניות החברה לגיוס הון של כ-40 מיליארד דולר בשנת הכספים 2027 למימון השקעות הון אלו".

גיל לוריא, אנליסט בבית ההשקעות D.A. Davidson, אמר בראיון לרשת CNBC כי "זהו סוג הרבעון שאנו מגדירים כמעורב. צבר ההזמנות הנוכחי של אורקל גדול כעת מזה של מיקרוסופט, אמזון וגוגל יחד. יש להם צבר הזמנות בתחום ה-AI שצריך לספק שהוא גדול יותר מכל אחד משלושת ענקי הענן הגדולים". הוא הוסיף כי "חלק גדול מחילוקי הדעות בשוק סובב כעת סביב גיוס ההון. הם יזדקקו ל-40 מיליארד דולר במהלך שנת הכספים, אך הם נותרו עקביים עם הצהרתם הקודמת לפיה לא יתבצע גיוס הון נוסף בשנה הקלנדרית הנוכחית".

ראוי לציין כי מניית אורקל הגיעה אל הדוחות כשהיא נמוכה בכ-20% משיא כל הזמנים האחרון שלה שנקבע ב-1 ביוני. מתחילת השנה, המניה מציגה תשואה חיובית של 3%.