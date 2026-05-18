מפטרת ומשנה מסלול: לאן הולכת חברת הבינה המלאכותית של שעשוע

חברת AI21, שעם מייסדיה נמנה פרופ' אמנון שעשוע, מנכ"ל מובילאיי, הודיעה השבוע על פיטורי 110 עובדים מתוך 180, יותר מ־60% ממצבת כוח האדם שלה. מדובר במכה לחברה, שהוגדרה בעבר כספינת הדגל של ענף הבינה המלאכותית הישראלית. אלא שהחברה עלתה על שרטון, התקשתה למכור את מוצר הדגל שלה - מודלי שפה שביקשו להתחרות בקלוד או ב-GPT - שינתה כיוון תדיר, והחלה לצבור הצלחה יחסית רק לאחרונה, עם מערכת חדשה לניהול מודלי שפה אחרים וסוכני בינה מלאכותית בשם "מאסטרו". אלא שזה כבר היה מעט מדי ומאוחר מדי.

לכאורה, היו לחברה הישראלית כל הנתונים להצליח. מאחוריה עמדו שני פרופסורים מובילים: אמנון שעשוע, מבכירי המנכ"לים־מדענים בתחום, ומי שהיה מהראשונים שהביאו את הבינה המלאכותית לקדמת התעשייה עם הקמת מובילאיי, ופרופ' יואב שוהם, מבכירי החוקרים בסטנפורד.

החברה הוקמה בסוף 2017, חמש שנים לפני השקת ChatGPT שחנכה את עידן ה־AI הנוכחי. עם טכנולוגיה עצמאית משלה, היא הייתה מהראשונות בעולם להשיק מוצר (Wordtune) שמתקן לא רק שגיאות כתיב, אלא ניסוחים מלאים באנגלית - משימות שכיום מבוצעות כעניין שבשגרה על ידי כל צ'טבוט.

היא גייסה כ־400 מיליון דולר ממשקיעים כמו אנבידיה, גוגל, פיטנגו ווולדן קטליסט, וגייסה במהלך השנים כמה מהטאלנטים החזקים ביותר בתחום ה־AI, תוך שהיא מתחרה בהצעות שכר עם ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות.

התקשתה לעמוד בתחרות

למרות התזמון המוקדם, AI21 התקשתה לייצר ביקוש למוצריה - דבר שהוביל אותה להתנסות בכיוונים רבים, במקום לשמור על המיקוד המצופה מחברת סטארט־אפ. מהפכת הבינה המלאכותית של 2022 דחפה אותה לקפוץ למים עם מודלי שפה משלה, תחת המותגים "ג'וראסיק" ו"ג'מבה". עם זאת, הריחוק הגיאוגרפי מעמק הסיליקון, התחרות העזה מול OpenAI ואנתרופיק, והעובדה שהחברה מעולם לא גייסה מיליארדי דולרים לרכישת חוות שרתים ומעבדים גרפיים משלה - הקשו עליה לעמוד בקצב. בשנים האחרונות, שהתבררו כקריטיות לקיבוע ההובלה בשוק ה־AI, החברה התקשתה להתרומם; זאת אף שניסתה לפעול במקביל במספר חזיתות: המשך פיתוח המוצר למשתמש הסופי, שיתופי פעולה עם אמזון, שחרור מודלים בקוד פתוח וביצוע מחקרי עומק.

אחד מכיווני הפעולה החדשים של החברה, מערכת לניהול סוכני AI, המכונה "מאסטרו", התגלה כחבל הצלה. לפי ההערכות, המערכת כבר צברה הכנסות של עשרות מיליוני דולרים לאחר שהחברה החתימה מספר לקוחות גדולים מקרב רשימת ה-Fortune 500.

בין היתר מדובר בנביוס (Nebius) ההולנדית, חברה בעלת שורשים ישראליים המשכירה חוות שרתים ומספקת שירותי ענן לבינה מלאכותית לענקיות כמו מטא ומיקרוסופט. בתוך פחות משנה, מכירות השירות החדש זינקו ממיליוני דולרים בודדים לכ-30 עד 40 מיליון דולר.

שווי החברה קפא

אף שמדובר בסימן מעודד עבור החברה ומשקיעיה, הזינוק בהכנסות עדיין לא הבשיל לכדי אירוע פיננסי משמעותי. AI21 החזיקה בכוח אדם גדול מדי, של כ-180 עובדים, ונקטה לאורך כל הדרך מדיניות צנע של גיוס הון מתון. בניגוד למתחרות הגדולות, OpenAI ואנתרופיק, ואפילו לשחקניות קטנות יותר כמו מיסטרל או קוהיר, החברה דבקה בשמרנות פיננסית ונמנעה ממינוף ומגיוסי עתק. היא התגאתה בכך שמודלי השפה שלה מאפשרים "לעשות יותר עם פחות", אך השוק תמחר זאת בהתאם: לשם השוואה, מיסטרל הצרפתית גייסה בסיבוב האחרון שלה 1.3 מיליארד דולר לפי שווי של 14 מיליארד דולר, וקוהיר גייסה 500 מיליון דולר לפי שווי של 7 מיליארד דולר. לעומתן, שווייה של AI21 קפא על 1.3 מיליארד דולר - השווי שנקבע לה כבר לפני שנתיים וחצי, לאחר שגייסה לאורך כל חייה כ-400 מיליון דולר בלבד. עם זאת, החברה עדיין שומרת על קופת מזומנים דשנה מסבב הגיוס של 2023.

המשקיעים והמייסדים לא שגו באשליות. ברגע שהבינו כי החברה רחוקה מלהוביל את השוק, בעודה מעסיקה קרוב ל-200 עובדים בשכר מהגבוהים בענף, הם ניסו לחתוך הפסדים ולמכור אותה במיליארדי דולרים. אחת המתעניינות הייתה נביוס עצמה, שאף חתמה על מכתב כוונות לרכישה, אך לבסוף החליטו השתיים לבטל את המיזוג, ו-AI21 בחרה לחזור לצורת עבודה של סטארט-אפ.

אלא שגם הבחירה בתחום החדש שבו היא מציגה צמיחה - ניהול מודלי שפה וסוכני AI - אינה ערובה להצלחה. מדובר בשוק צפוף, המשנה את פניה של AI21 מחברת מודלי שפה לספקית שירותים (System Integrator) המפתחת תוכנות ומבצעת התאמות לפי דרישת הלקוח. המעבר הזה משקף שינוי מהותי באופי המוצר ובמודל העסקי, ומהווה סימן מובהק לכך שהחברה חוזרת לנקודת ההתחלה, אף שלא זנחה לחלוטין את הניסיונות למכור את פעילותה.

מ-AI21 נמסר: "ההתפתחויות בתחום ה-AI חייבו אותנו לבחון מחדש את פעילות החברה מהקצה לקצה. בצער רב אנו נפרדים מקבוצת עובדים מצוינים שתרמו משמעותית לציוני הדרך המרכזיים של החברה".