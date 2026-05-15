סרבראס (Cerebras), חברת השבבים שמתחרה באנבידיה והונפקה אמש (חמישי) בנאסד"ק, הפכה לסנסציה כאשר זכתה לאמון גדול במיוחד מצד המשקיעים ובשלב מסוים ביום המסחר הראשון עלה מחיר המנייה ב-100%, עד שהתייצב בסופו של דבר על עלייה של 68%. כעת עומד שוויה של החברה על 67 מיליארד דולר, ומנייתה קופצת כעת בכ-5% במסחר המוקדם בוול סטריט.

אחד המרוויחים המרכזיים של המהלך הוא ליאור סוסן, יליד קיבוץ אשדות יעקב, מייסד קרן הענק אקליפס קפיטל (Eclipse Capital) ואחיו של היזם הסדרתי עידו סוסן, ממייסדי אינטוסל שנמכרה לסיסקו בכחצי מיליארד דולר וחברת דרייבנטס.

סוסן הוביל יחד עם פאונדיישן קפיטל את סיבוב הגיוס הראשון בחברת השבבים, לצד קרן בנצ'מרק, בזמן ששווי החברה הוערך ב-60 מיליון דולר בלבד, לפני כעשור ומאז הוא משמש כחבר דירקטוריון בחברה. על פי בלומברג, אקליפס של סוסן מחזיקה 6.2% ממניות חברת השבבים, מה ששיקף לה שווי אחזקות של 2.5 מיליארד דולר במחיר ההנפקה, פי 17 מההשקעה הכוללת שלה בחברה - 146.5 מיליון דולר. אקליפס היא קרן הון סיכון המנהלת 10 מיליארד דולר סך הכל, על פי PitchBook, ובין המשקיעים המרכזיים בה נוסף על משפחת סוסן: מספר קרנות פנסיה של עובדי רשויות מקומיות בקליפורניה וקרנות הון של אוניברסיטאות כמו מיזורי, מישיגן, טקסס-טק ופירמת ההשקעות TD Cowen.

סוסן, 33, מנהל את אקליפס מאז 2015 בפאלו אלטו - קרן אמריקאית כמעט ללא עובדים ישראלים או השקעות בישראל, למעט בחברות ישראליות כמו טוקה ו-אוגורי. בביוגרפיה הרשמית שלו הוא מציין כי הוא בוגר אחת היחידות המיוחדות בצה"ל.

אחזקות של שברי אחוזים

משקיע מוקדם נוסף בחברה הוא דדי פרלמוטר, הבכיר הישראלי אי פעם באינטל העולמית, שאף היה מועמד לתפקיד המנכ"ל ופרש ממנה לאחר שקוצצו סמכויותיו לפני יותר מעשור. כיום משמש פרלמוטר כמשקיע אנג'ל בחברות ובשנים האחרונות שימש כראש הצוות הממשלתי להגדלת ההון אנושי בהייטק הישראלי.

על פי מאגר PitchBook, הצטרף פרלמוטר להשקעה בחברה בנובמבר 2018, כאשר שוויה עמד על 80 מיליון דולר בלבד - בסבב בו הצטרפו משקיעים פרטיים רבים דוגמת מנכ"ל אינטל הנוכחי ליפ-בו טאן ומייסדי OpenAI איליה סוצקבר וסם אלטמן. פרלמוטר כתב בעבר כי הגיע להשקעה בחברה בעקבות המלצה של חברו, אתיק ראזה, לשעבר נשיא וסמנכ"ל בחברת השבבים AMD. לפי הערכה, פרלמוטר מחזיק באחזקות של שברי אחוזים בלבד.

אתמול בירך פרלמוטר את מנכ"ל סרבראס אנדרו פלדמן בפוסט שכתב ברשת לינקדאין מיד לאחר ההנפקה: "לפני כמעט עשור הציגו לי את סרבראס עם התוכנית הנועזת להשתמש בחומרה בקנה מידה גדול כדי לספק את הביצועים שהצוות צפה שהבינה המלאכותית תדרוש. באותה התקופה רוב האנשים לא ידעו איך מאייתים את המילה AI. זה האקזיט הגדול השני בתוך חודש מתוך אותה התיזה להשקעה בחברות שהוקמו עם ההערכה הזו שהבינה המלאכותית תדרוש ביצועים גבוהים במיוחד, לאחר מכירת טרמאונט".

השבב הגדול בעולם

מחזיקת המניות הגדולה ביותר בחברה היא פידליטי עם כ- 12% בחברה, בנצ'מרק עם 8%, לאחריה פאונדיישן קפיטל עם 7%, אקליפס של ליאור סוסן היא, כאמור, בעלת המניות הרביעית בגודלה עם 6.2%, נתח שמגלם שווי של 4.1 מיליארד דולר מבלי לקחת בחשבון מניות שנמכרו בהנפקה, שווה בחשיבותה לקרן אלפא-ווייב בין בעלי המניות. משקיעים נוספים הם משקיעת השבבים אטריידס, קוטו, טייגר גלובל, אלטימיטר ו- 1789 קפיטל.

סרבראס הוקמה על ידי אנדרו פלדמן, המתואר על ידי אלה המכירים אותו כ"יהודי שגם דובר כמה מילים בעברית והתנדב בעברו בקיבוץ", עם כמה בכירים מאינטל לשעבר. שבב הבינה המלאכותית של סריבראס נחשב לגדול בעולם, באופן שאין לו אח ורע בתעשיית השבבים: הוא בנוי מפרוסת סיליקון שלמה המפורקת לשבבים המורכבים אלה על אלה, מחוברים בחוטי תקשורת מהירה ומאפשרים מהירויות עיבוד ומחשוב ששבב אחד של אנבידיה איננה מסוגלת לספק.

בשל גודלו ומחירו, הוא אינו מתחרה בשבב אחד של אנבידיה אלא באשכול שרתים ("קלאסטר") המהווה את יחידת הבניין של מחשב על, אשר בכל אחד מהם משובצים שבבים רבים. משום כך, השבב גם אינו נמכר לבדו, אלא ארוז בכרטיס אלקטרוני בעל זיכרון בלתי נדיף וחומר מקרר. החברה לא החלה כמתחרה ישירה במעבד הגרפי של אנבידיה - היא התכוונה להתחרות קודם כל בשוק מחשבי העל ובשרתים המאפשרים לבצע פעולות חישוב מהירות במיוחד לסקטור הרפואי - שבו זכתה החברה ללקוחות ראשונים, כמו מאיו קליניק ו- Abbvie. עם זאת, בשנים האחרונות והתפשטות מהפכת סוכני ה-AI, כאשר עיקר המשקל בעיבוד בינה מלאכותית עובר ממשימות אימון להפעלת מודלים, זוכה השבב של סרבראס לעניין מיוחד.

בעוד המעבד הגרפי של אנבידיה נותר יעיל במשימות אימון מודלים, היעילות שלו להפעלת מודלים ובייחוד לתחום סוכני ה-AI נמוכה באופן יחסי בשל מגבלות זיכרון פנימיות שמכתיבות רכש של מספר גבוה יותר של מעבדים וצי של מעבדי תקשורת (מתוצרת אנבידיה ישראל) המאיצים את התקשורת בין המעבדים.

השבב הגדול של סרבראס מונע את איבוד הזיכרון על ידי תקשורת מהירה במיוחד בתוך השבב שעמוס ברכיבי זיכרון. בשל כך, נחשב השבב של סרבראס למהיר פי כמה ממעבד אנבידיה מקביל וזול יותר עבור משימות הסקה והפעלת סוכני AI, כלומר תוכנות המבצעות משימות באופן עצמאי. לחברה מספר גורמי סיכון כמו הסתמכות יתר על לקוח אחד- G42 האמירתית שביצעה הזמנת ענק לשבבים של החברה האמריקאית, ומספר מתחרים שפיתחו גם הם שבבים מוזלים להתמודדות יעילה יותר עם תחות ההסקה, בהם גרוק שנרכשה בעצמה על ידי אנבידיה, סמבנובה שקיבלה השקעה אסטרטגית מאינטל, אלמנט לאבס של היזם אביגדור וילנץ וטנסטורנט של איש AMD לשעבר ג'ים קלר.