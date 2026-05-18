חברת הבינה המלאכותית של אמנון שעשוע מפטרת כ-60% מהעובדים

חברת הבינה המלאכותית AI21 של פרופ' אמנון שעשוע מודיעה על שינוי ארגוני רחב היקף, במסגרתו יפוטרו 110 מתוך 180 עובדים, כך שיוותרו בעיקר עובדי מחקר ופיתוח מוצר, שימשיכו בפיתוח מערכת ניהול סוכני ה-AI מאסטרו ושיפור האלגוריתמים של מודלי השפה שלה. מדובר בשיעור של כ-60% מהעובדים, מכה משמעותית לחברה, שניכר שהיתה במשאים ומתנים למכירתה למספר חברות, האחרונה שבהן היא נביוס (Nebius), ענקית הבינה המלאכותית ההולנדית שנוסדה על ידי ישראלים.

"ההתפתחויות בתחום ה-AI חייבו אותנו לבחון מחדש את פעילות החברה מהקצה לקצה. בצער רב אנו נפרדים מקבוצה של עובדים מצוינים שתרמו משמעותית לציוני הדרך המרכזיים של החברה. אנו מחויבים ללוות אותם בתקופה זו ברגישות ובאחריות, ולעשות כל שביכולתנו כדי לסייע להם במעבר לשלב הבא. מהלך זה והמיקוד שלנו בתחום אופטימיזציית סוכני AI, בעיה מרכזית עבור ארגונים בכל העולם, יאפשר לחברה לעלות על מסלול צמיחה מואץ".

לצד הפיטורים, מדווחת החברה על כך שחתמה על הסכמים בהיקף כולל של עשרות מיליוני דולרים להטמעת מערכת ניהול סוכני ה-AI מאסטרו, בהם נביוס, וכן חתמה על הסכמי שותפות עם חברות כגון וויקס הישראלית שיבססו פעילות משלהן על גבי המערכת. "על רקע האתגרים של מרבית הארגונים בעולם להטמיע ולטייב את סוכני ה-AI לצרכי הארגון לאחר שלב בנייתם ובהתאם להתפתחויות הארגוניות והעסקיות של כל חברה, החליטה AI21 למקד את כל משאביה בתחום זה ולהמשיך בפיתוח פתרונות אופטימיזציה לסוכנים על בסיס מערכת מאסטרו תוך הפסקת מכירת המודלים בפני עצמם, שהינם תשתית משמעותית למומחיותה בעולמות הבינה המלאכותית אך אינם מקור הכנסה מספק לבדם", נמסר מהחברה.

AI21 התקשתה במכירת מודלי השפה שלה, האחרונה שבהן היא ג'מבה (Jamba), אך זכתה להצלחה יחסית במכירת מוצר חדשה שהושק בשנה שעברה - מערכת ניהול הסוכנים שלה. "אחת הבעיות המרכזיות בהטמעת AI בארגונים שאותה זיהתה AI21 הוא האיזון בין איכות, עלות וזמן תגובה תוך שמירה על אמינות" נמסר מ-AI21. "שיפור ביצועי סוכן מחקר דורש בחירה חכמה של מודלים, כלים מסוגים שונים ואסטרטגיות הרצה ושיטות בקרה - אך מרחב האפשרויות עצום ומורכב מדי לניסוי ידני. כדי לגשר על הפער הזה, מאסטרו של AI21 לומד לחזות את העלות וסיכוי להצלחה של כל תצורה אפשרית, ולאחר מכן מריץ סימולציות כדי למצוא את השילוב האופטימלי ביותר של מודלים וכלים, לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, תוך שמירה על יעילות תפעולית. הרעיון המרכזי הוא להפוך את אופטימיזציית הסוכנים מתהליך ניסוי וטעייה ידני לתהליך הנדסי אוטומטי, דינמי ומבוסס נתונים.

ב-2023 קיבלה AI21 תג מחיר של 1.4 מיליארד דולר, ולפי ההערכה, המשקיעים בחברה, בהם פיטנגו, אינטל קפיטל, בי טו ונצ'רס, קוטו, גוגל ואנבידיה - מחפשים פרמייה על ההשקעה ומקווים למכור אותה בכמה מיליארדי דולרים.