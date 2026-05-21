חברת הפינטק האמריקאית אינטואיט (Intuit) מעסיקה בישראל כ־500 עובדים כבר יותר מעשור, מאז רכשה את הסטארט־אפ הישראלי צ'ק (Check) מהוד השרון תמורת 360 מיליון דולר. מאז הרכישה שיווקה אינטואיט את עצמה כמקום עבודה יציב בחזית תעשיית הבינה המלאכותית: החברה האמריקאית פיתחה מערכת המקילה על אזרחים וחברות אמריקאיות להגיש את דיווחי המס השנתיים שלהם לרשויות.

אלא שבשנה האחרונה התברר כי מודלי השפה של ענקיות כמו OpenAI ואנתרופיק יכולים לשבש גם את התעשייה הזו. אינספור סוכני AI החלו לבצע משימות מעולמות החשבונאות והפיננסים, חלקן כאלה שבוצעו עד כה באמצעות מערכות ניהול חשבונות ותיקות כמו אינטואיט.

● לא ג'וניורים: העובדים שחברות הטכנולוגיה עדיין מחפשות

● מפטרת ומשנה מסלול: לאן הולכת חברת הבינה המלאכותית של שעשוע

● המוניים, קרים ואכזריים: גל הפיטורים ב־2026 שובר את כללי המשחק בהייטק

אמש (רביעי) הגיע הרגע לפרוע את החשבון: החברה האמריקאית הודיעה על פיטורי 3,000 מעובדיה בעולם, מתוך כ-18 אלף בסך הכל. לפי ההערכות בתעשייה, עשרות רבות מהם במרכז הפיתוח בהוד השרון. לפי ההערכות חלק מהקיצוצים מתמקדים בחטיבת IDX, האחראית על פיתוח שרת המחבר בין המערכת הפיננסית של אינטואיט לעשרות אלפי נותני שירותים, ספקיות מידע וקמעונאים.

חלק מהמשרות במרכז הפיתוח הישראלי יועברו למרכז הפיתוח בהודו. על פי אתר הדרושים של אינטואיט, בישראל פתוחות כעת 4 משרות, בעוד שבהודו פתוחות 36 משרות. כמה מרכזי פיתוח בארה"ב, בהם מרכזים בנבאדה ובקליפורניה, נסגרו כליל. העובדים של אינטואיט בארה"ב יזכו ל-16 שבועות תשלום, ועוד שבועיים על כל שנת עבודה.

טלטלות רבות בהייטק בישראל

עובדי אינטואיט בישראל לא היו היחידים שקיבלו הודעה על פיטוריהם: גם מטא הוציאה לפועל את המהלך המתוכנן שלה במרכי הפיתוח ברחבי העולם, וגם בישראל פוטרו כמאה עובדים, כאשר סבב נוסף צפוי בחודש ספטמבר. בשבועות האחרונים פוטרו מאות רבות של עובדי הייטק בישראל בחברות כמו AI21, טאבולה, סייברארק וזום אינפו - שסגרה את מרכז הפיתוח שלה בכפר סבא שבו הועסקו 300 עובדים.

"השקענו זמן רב בהערכת האופן שבו אנו ממקדים את החברה במהירות ובמשמעת רבה יותר כדי להשיג את המטרות שלנו", אמר מנכ"ל אינטואיט ססן גודרזי במכתב למשקיעים. "אנו מאמינים שנוכל לשרת יותר לקוחות ולספק מוצרים פורצי דרך שמזינים את הצלחת לקוחותינו על ידי הפחתת המורכבות ופישוט המבנה שלנו כדי להפוך לחברה מהירה יותר, רזה וממוקדת יותר".

למרות ההודעה הדרמטית, החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים הנוכחית ל-21.3 מיליארד דולר, צמיחה שנעה בין 13%-14% סך הכל.