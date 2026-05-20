לאחרונה הכריזה מטא (פייסבוק) על סבב קיצוצים גלובלי, הכולל כ-10% מכוח האדם של החברה בעולם, שהם כ-8,000 עובדים. נוסף לכך, החברה הודיעה כי 7,000 עובדים יועברו לתפקידים חדשים הקשורים לבינה מלאכותית.

כפי שפורסם בעבר בגלובס, גל הפיטורים הזה מגיע גם לישראל, ומעט יותר מ-100 עובדים צפויים לסיים את תפקידם בחברה. יתרה מכך, נודע כי כ-20% מכוח העבודה בישראל, שהם כ-200 עובדים, צפויים לעבור לתפקידים חדשים בצוותים העוסקים בפיתוח בינה מלאכותית.

בנוסף, כמה עשרות מנהלים בדרגי ביניים צפויים לאבד את תפקידם הניהולי. המהלך משתלב במדיניות היעילות שמוביל מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, במטרה לצמצם שכבות ניהול שלדבריו מאטות את קצב העבודה של הצוותים.

בבלומברג דווח כי בחברה מעריכים שבהמשך השנה צפוי סבב פיטורים נוסף. על פי הערכות שהגיעו לגלובס, סבב קיצוצים דומה, בהיקף של כ-10% מכוח העבודה של החברה, צפוי להתרחש בחודשי אוגוסט או ספטמבר, לקראת כנס Connect השנתי של מטא. מטא כבר ביצעה מספר סבבי קיצוצים משמעותיים, ובוול סטריט אהבו לראות את החברה חוזרת להתמקד בעסקי הליבה שלה - תחום הפרסום - לצד השקעות בבינה מלאכותית, תוך התרחקות מסוימת מחזון המטא־וורס. החברה צפויה להשקיע השנה יותר מ-100 מיליארד דולר בהוצאות הון, בעיקר בפיתוח טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית ומטא־וורס.

הפיטורים ההמוניים מרחפים מעל עובדי מטא כבר שבועות. החברה הודיעה על סבב הפיטורים באפריל האחרון, ועד לרגע האחרון עובדים רבים לא ידעו אם ייכללו בו. חלק מהעובדים אף התבקשו שלא להגיע למשרדים. עובדים מספרים כי לקראת גל הפיטורים הוצבו במשרדים ארגזים ריקים רבים. במסמך שהופץ לעובדי החברה כתבה סמנכ"לית משאבי האנוש של מטא, ג’אנל גייל, כי הודעות הפיטורים יישלחו בשלושה גלים, החל מ-4:00 לפנות בוקר לפי השעון המקומי. במקרים אחרים יקבלו העובדים את ההודעה במהלך יום רביעי.

לא נמסרה תגובה ממטא ישראל.