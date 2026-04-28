תשכחו מכל מה שידעתם על חודש מאי בשווקים

אסטרטגיית ההשקעות הוותיקה של וול סטריט קוראת לצאת מהשווקים במאי לקראת חולשה מתמשכת שתועדה עד אוקטובר • אך יש מי שמאמינים שהפעם השווקים דווקא בדרך לעליות, ואלה הסיבות

שוק ההון והשקעות / צילום: Shutterstock
שוק ההון והשקעות / צילום: Shutterstock

חודש מאי שייפתח השבוע מחזיר לסדר היום את אסטרטגיית ההשקעות הוותיקה של וול סטריט לצאת מהשווקים בחודש מאי: "Sell in May and go away", זאת על בסיס ההנחה שחודשי הקיץ בשוק המניות חלשים באופן מסורתי. אבל יש מי שחושב שהפתגם הזה לא יחזיק מים השנה.

"האם זו השנה לא למכור במאי וללכת?" שאל השבוע ג'פרי הירש, העורך הראשי של Stock Trader's Almanac? לדבריו, יש סיבות להאמין שהמהלך הבא בשווקים יהיה דווקא חיובי לאחר שחלק מהמדדים כבר רשמו את שיאי כל הזמנים למרות המלחמה.

לדברי הירש, בסופו של דבר, הגורם המרכזי הקובע לאן השוק ילך בהמשך נשען על תוצאות מלחמת איראן. פתיחה מחדש של מצר הורמוז, כמו גם הסכם שלום עמיד יותר, עשויים להשרות אמון בקרב משקיעים.

״אם נגיע לפתרון, משהו מתמשך יותר לגבי המצב באיראן, אז השוק כנראה יעלה בין מאי לאוקטובר", אמר הירש.

ההיסטוריה מלמדת כאמור שבתקופה של ששת החודשים ממאי עד אוקטובר לשווקים יש נטייה לביצועים חלשים וזאת במיוחד במהלך שנים של בחירות אמצע הקדנציה. נתונים משנת 1945 מלמדים כי מדד S&P 500 עלה רק ב-2% בין מאי לאוקטובר, לעומת ממוצע של 7% בתקופה של ששת החודשים שלאחר מכן. במהלך שנות בחירות אמצע הקדנציה, המדד הרחב ירד בממוצע ב-1.2% ממאי עד אוקטובר.

פול צ'יאנה, אנליסט שוק ראשי בבנק אוף אמריקה ניירות ערך, סבור גם הוא כי השנה "תפריך" גם את תיאוריית "המכירה במאי", בעקבות סקירה של מגמות ממוצעות של שישה, שלושה וחודש אחד שמראות שסוחרים צריכים השנה דווקא לקנות במאי ולמכור ביולי/אוגוסט, לפני מה שהוא צופה כחולשה שתגיע באוגוסט עד אוקטובר.