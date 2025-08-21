רכבת ישראל הודיעה במסיבת עיתונאים הערב (ה') שהמקטע הדרומי של רכבת ישראל ייפתח לתנועת רכבות כבר בשלישי הקרוב, כאשר תחנת ההגנה עצמה תיפתח ביום ראשון ותחנת השלום תיפתח ביום שני. תנועת הרכבות המלאה, לרבות פתיחת תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב, תחזור "עד ה-1 בספטמבר". על־פי השרה רגב, "כבר ביום ראשון, בע"ה, תחנת ההגנה תחזור לעבודה. ביום שני, תחנת השלום תחזור לעבודה. ועד ה-1.9, יחזרו לעבודה גם גני אביב וכפר חב"ד". לדברי רגב, "אני יכולה להבין את התסכול ואי הנוחות של הנוסעים ברכבת, גם הילדים שלי נוסעים".

● ראיון | "לא הסתרנו מידע": מנכ"ל הרכבת בפועל מדבר על התקלה הגדולה

● שאלות ותשובות | תחנות הרכבת בתל אביב יושבתו לשבוע. האם מקום העבודה מחויב לספק חלופה?

התקלה ברכבת, שנגרמה עקב פגיעה כפולה ברשת החשמל של הרכבת בידי רכבת משא, מדרום ומצפון לגוש דן, הוביל לשיבושים דרמטיים בתנועת הרכבות, שכן רכבות חשמליות לא יכלו לעבור בציר המרכזי ביותר של הרכבת. על גבי זה, ברכבת ישראל החליטו להקדים השבתה מתוכננת של תנועת הרכבות בתל אביב, לצורך עבודות תחזוקה. אלו יסתיימו מוקדם מהצפוי, מה שיאפשר פתיחה של תחנות תל אביב כבר בתחילת השבוע הבא. אך מהצד השני, הטיפול בתקלה המרכזית עצמה דווקא יתארך: על־פי מנכ"ל הרכבת, אבי אלמליח, "התוכנית המקורית הייתה לסיים ביום שלישי הקרוב. ביום שני, נסיים את האזור של תחנת ההגנה, אבל בכפר ויתקין, הדבר ייקח עוד כמה ימים, ויסתיים רק בשבוע שלאחר מכן".

לגבי תחקור התקלה, השרה רגב הבהירה כי "התקלה תתוחקר עד תום. גם בהיבט המערכתי, וגם בהיבט של האם הייתה כאן רשלנות אישית. כל הסוגיות נבדקות. אם נראה שהייתה כאן רשלנות, אנשים יצטרכו לשלם על כך". ייתכן שבכך היא מתכוונת לסמנכ"ל המטענים של הרכבת, ישראל מרקו, שעל־פי מידע שהגיע לידי גלובס הוא זה שלחץ להוציא את הרכבת במהירות האפשרית, לפני שתוחקר עד תום מה גרם לתקלה - ובכך גרם להישנותה זמן קצר לאחר מכן, בצד השני של גוש דן. לדברי השרה רגב, עבודת הוועדה החיצונית תסתיים תוך 30 יום, והיא מבטיחה שגם משרד התחבורה עצמו ירכיב ועדה שתבחן את הנושא. "הכל שקוף, אנחנו לא מסתירים שום דבר". גם לגבי הפעילות כעת, לדברי השרה רגב, "נוסעים ברכבת ישראל. התחבורה הציבורית קיימת" ו"בכל מקום שהנוסעים הגיעו, היה שאטל שחיכה להם".

לגבי המקור לתקלה, שעבר לבדיקה של ועדה חיצונית, בראשות מנכ"ל נת"ע לשעבר יהודה בר און, אמר יו"ר הרכבת משה שמעוני שהוא והשרה עודכנו עוד לפני שהיה ברור שמדובר באירוע מורכב, ו"אף אחד לא חשד שזו בעיה במטען" שקרע את הכבלים, אלא בעיה בכבלים עצמם. זה מסביר את ההחלטה להורות לרכבת להמשיך לנסוע למרות שהבעיה המרכזית לא טופלה, מה שגרם לקריעה של קילומטרים של כבלים חשמליים, גם באזור כפר ויתקין, מצפון לגוש דן. היו"ר מכיר בחומרת התקלה, ואמר כי "מאז הקמתה של רכבת ישראל לא קרתה תקלה כזאת. אנחנו מתנצלים".