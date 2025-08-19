תקלת החשמול ברכבת ישראל גורמת לכאוס בשירות לנוסעים. היום (ג') הודיעה הרכבת כי לנוכח העבודות לתיקון הפגיעה שגרמה רכבת משא לתשתיות החשמול, הוחלט "לנצל את ההזדמנות" ולהקדים את הביצוע של עבודות תשתית ובטיחות, שתוכננו לספטמבר.

כתוצאה מכך, החל ממחר (ד') ולמשך השבוע הקרוב תיסגר תחנת תל אביב השלום, הנחשבת לעמוסה בישראל, ולא תתקיים תנועת רכבות בין צפון ת"א לדרום העיר, בשני הכיוונים.

בנוסף, כל קווי הרכבת הנוסעים מצפון לתל אביב יגיעו עד לתחנת ת"א-מרכז (סבידור), הקווים מדרום לתל אביב יגיעו עד לתחנת לוד, והקווים הנוסעים מירושלים וממודיעין יעצרו בתחנת נתב"ג.

השיבושים הקשים ברכבת צפויים להשפיע באופן ישיר על אלפי עובדות ועובדים, המשתמשים בה כדי להגיע מדי יום לעבודה וממנה. האם ניתן יהיה להיעדר מהעבודה, מהן ההשלכות של היעדרות כזו על השכר, והאם המעסיק נדרש לספק הסעות כדי לאפשר לעובדים להגיע לעבודה? גלובס עושה סדר.

האם עובד המגיע לעבודה באמצעות הרכבת רשאי להיעדר מהעבודה עקב השיבושים?

עובד אינו רשאי להיעדר מהעבודה רק בשל השבתת הרכבות, ועליו למצוא דרכים חלופיות להגיע למקום העבודה. עם זאת, בנסיבות מסוימות, כאשר אין אפשרות סבירה להגיע בדרך אחרת, היעדרות כזו עשויה להיחשב מוצדקת. כך אומרת עו"ד רוני ויסבלט, שותפה וראש מחלקת משפט עבודה במשרד AOi עבדי וקנין ושות'.

עו''ד רוני ויסבלט / צילום: טלי מלמד

במקרה של היעדרות, האם העובד נדרש לעבוד מהבית?

אין חובה אוטומטית על העובד לעבוד מהבית בגלל השבתת תחבורה ציבורית. בפועל, ויסבלט מעריכה כי זהו פתרון אפשרי, אשר מעסיקים רבים יאמצו. לדבריה, נסיון הקורונה והמלחמה מלמד, כי כאשר אופי העבודה מאפשר עבודה מרחוק - מעסיקים ועובדים מגיעים להסדר מוסכם ביניהם לגבי עבודה מהבית.

האם מעסיק יכול לחייב את העובד להגיע למקום העבודה באמצעי תחבורה אחרים?

המעסיק רשאי לצפות מהעובד לעשות מאמץ סביר להגיע למקום העבודה גם כאשר אמצעי התחבורה הרגיל שהעובד עושה בו שימוש אינו זמין. עם זאת, מדגישה ויסבלט, הציפייה מצד המעסיק צריכה להיות סבירה ולהתחשב בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

האם העובד יקבל שכר עבור יום ההיעדרות?

עובד שנעדר מהעבודה עקב השבתת הרכבת אינו זכאי לשכר עבור ימי ההיעדרות. ויסבלט מסבירה, כי החוק לא מחייב את המעסיק לדאוג לתחבורה לעובדים, אלא רק לשלם החזר דמי נסיעה. לכן, אם קיימות דרכים חלופיות להגיע לעבודה, והעובד לא עשה בהן שימוש - ההיעדרות תיחשב כהיעדרות ללא שכר.

האם המעסיק מחויב להציע לעובד הסעות או סידור תחבורתי כלשהו?

אין חובה על המעסיק לספק הסעות או סידור תחבורתי חלופי בעת השבתת תחבורה ציבורית. אלא, שכאשר מדובר במקום עבודה מרוחק ואין אפשרות סבירה להגיע אליו, עשויה לחול דרישה על המעסיק לסייע במציאת פתרונות תחבורתיים. זאת, בהתאם לעקרון תום הלב החל ביחסי עבודה. בסופו של דבר, אומרת ויסבלט, גם האינטרס של המעסיק הוא שהעובד יגיע למשרד ויבצע את העבודה.