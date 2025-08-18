רכבת ישראל ממנה ועדת בדיקה חיצונית לתקלת הענק

השירות של רכבת ישראל שובש קשות בעקבות חיתוך כבלי החשמל לאורך קילומטרים בשתי נקודות מדרום ומצפון לגוש דן בידי רכבת משא. כעת, לאחר דוח ראשוני של ועדת הבדיקה הפנימית, הרכבת ממנה ועדה חיצונית בראשות יהודה בראון, לשעבר מנכ"ל נת"ע.

על פי מידע שהגיע לגלובס מוקדם יותר היום, סמנכ"ל המטען של הרכבת אישר לרכבת המשא לנסוע לאחר שקרעה את הכבלים בנקודה אחת, מה שהוביל לקריעה שלהם גם בנקודה השניה ובכך להחריף משמעותית את התקלה. ברכבת ישראל החליטו להעביר את הנושא לאחריות ועדה חיצונית.

"הדוח הראשוני מעלה שאלות רבות לבדיקה"

על פי הממצאים של ועדת הבדיקה הפנימית, "רכבת משא אשר הסיעה מטען של פלטות שלא היו קשורות באופן מלא כנדרש בהוראות הטעינה. כנף הפלטה העליונה אשר נפתחה בעיצומה של הנסיעה, פגעה וקרעה את תשתית החשמל העילי פעמיים, בשני מוקדים שונים, תל אביב דרום וכפר ויתקין בהמשך. הפגיעה היתה לאורך מספר קילומטרים בכל מוקד".

על פי הודעת רכבת ישראל, "הדוח הראשוני של ועדת הבדיקה הפנימית מעלה שאלות רבות לבדיקה, בין היתר כשל בציות לנהלי הטענה וקשירה של מטען מסוג חדש ולא שגרתי, כשל שהחל באשדוד. לאור ממצאים אלו עולה הצורך בכינון ועדה חיצונית, שתבדוק את הגורמים הישירים והעקיפים להתרחשות האירוע, הן בהיבט הרכבת והמטען והן בהיבט תשתית החשמל".

ה"מטען הלא שגרתי" הוא כנראה משטחי העמסה שהונחו על הרכבת כמטען בפני עצמו. על פי המידע שהגיע לגלובס, המשטחים לא אובטחו בפין בטיחות שימנע מגג הפלטה להתרומם כתוצאה מהרוח שנובעת מהנסיעה במהירות גבוהה. ולזאת כנראה גם הכוונה ב"כשל בציות לנהלי הטענה וקשירה". זאת, על פי אותו מקור, באישור ודחיפה של סמנכ"ל המטענים של הרכבת, ישראל מרקו. על פי רכבת ישראל "עוד לפני השלמת הבדיקה הנחה מנכ"ל הרכבת בפועל, אבי אלמליח על עצירה, עד להנחיה אחרת, של הסעת מטענים במתכונת החדשה של משטחי העמסה".

מי שהיה אמון על ועדת הבדיקה הפנימית הוא סמנכ"ל הבטיחות של הרכבת, יוסי בן שמחון, אך זה מונה לפני כשבועיים בלבד לתפקידו לאחר 28 שנים בצה"ל וכנראה הרגיש יותר בנוח למסור את הבדיקה של נושא רגיש ומשמעותי זה לוועדת בדיקה חיצונית. מי שיוביל אותה יהיה יהודה בראון לשעבר מנכ"ל נת"ע. בצוות יהיו חברים גם עו״ד שרית דנה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ואינג'נר אפי כליפא, בעל תואר שני בהנדסת חשמל.

על פי רכבת ישראל "ועדת הבדיקה החיצונית תבחן את מכלול הגורמים הישירים והעקיפים שגרמו לאירוע זה. הוועדה תבחן גם את ההשלכות הכוללות של האירוע לרבות בתחומי ציות ואכיפה, תפעול, שירות וצרכנות, ניהול סיכונים, ניהול הסכמים ופיננסים ותמליץ לדירקטוריון על פעולות שיש לנקוט, להטמעה מיטבית ואפקטיבית של מדיניות הדירקטוריון בחברה". ייתכן שבכך מתייחסים לתמריץ החזק שהיה לסמנכ"ל הרכבת למנוע את עצירת הרכבת למרות החשש, בשל החשש הכלכלי לאיחור במסירת המטען.