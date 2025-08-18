רכבת ישראל עוברת שיבושים קשים ברחבי הארץ, וההערכות הן שרק בעוד שבוע וחצי היא תחזור לפעילות מלאה. זאת בשל פגיעה כפולה בתשתית קריטית של כבלי החשמל בשתי נקודות: אחת בסמוך לגנות מדרום לגוש דן, והשנייה בסמוך לכפר ויתקין מצפון לגוש דן.

כעת מתגלים פרטים נוספים: סמנכ"ל המשא של רכבת ישראל, ישראל מרקו, היה נוכח באירוע הקריעה הראשון והורה לרכבת להמשיך לנסוע - למרות שהדבר לא היה בטיחותי. ואכן הכבלים נקרעו שוב לאורך 4 ק"מ ויצרו שיבוש קשה גם בכניסה הצפונית לגוש דן.

על-פי פרטים שהגיעו לידי גלובס, הרכבת נסעה מאשדוד צפונה לכיוון חיפה, והמכולות שהיו על קרונותיה לא אובטחו בפין בטיחות שימנע מגג המכולה להתרומם כתוצאה מהרוח שנובעת מהנסיעה במהירות גבוהה. ואכן כך קרה, ורק לאחר 3 ק"מ הנהג שם לב לבעיה ודיווח עליה. צוותים הגיעו למקום, ופתרון התקלה ארך זמן רב בשל סיבוך הכבל החשמלי בקרונות הרכבת.

לרכבת ישראל היה דחוף במיוחד שהרכבת תצא לדרך מחדש במהירות האפשרית, בשל החשיבות הכלכלית של ההגעה בזמן והתיאום עם הספינות היוצאות מנמל חיפה.הדבר הביא את סמנכ"ל המטענים של הרכבת, ישראל מרקו, לדרוש להוציא את הרכבת ומיד, זאת למרות שמה שגרם לתקלה מלכתחילה לא תוקן. על-פי אותו המקור, הצוותים בשטח העדיפו שלא לעשות זאת בשל הפלטה הפתוחה של המכולה, אך הסמנכ"ל מרקו התעקש - והרכבת יצאה לדרך.

כפי שידוע כעת, זו הייתה טעות גדולה. אותה תקלה בדיוק שבה וקרעה את הכבלים החשמליים שמעל הרכבת באזור כפר ויתקין בין חדרה לנתניה. הכבלים נקרעו במקטע באורך 4 ק"מ, מה שמסביר את זמן התיקון הארוך במיוחד.

"מתחולל מחול שדים"

מדובר באורך משמעותי של תשתיות חשמל קריטיות שכולן חייבות להיערך מחדש לפני שהרכבת תוכל לחזור לפעול באופן מלא בעזרת הקטרים החשמליים. דווקא קטרי הדיזל הישנים הם כרגע הנכס החשוב ביותר, משום שהם יכולים לנסוע ללא תלות בתשתיות החשמל.

מאז, אומר המקור, "מתחולל מחול שדים ברכבת, יחד עם משרד התחבורה. כולם בלחץ, צועקים, מטילים אשמה לא במקומות הנכונים".

רכבת ישראל מינתה ועדת בדיקה כדי לחקור את האירועים. בראשה יעמוד סמנכ"ל הבטיחות של הרכבת, יוסי בן שמחון, שמונה לתפקיד לפני שבועיים בלבד לאחר 28 שנים בצה"ל. בנוסף יכהנו בה מהנדס מהטכניון ומספר גורמים נוספים מהרכבת. חלקם, לדברי אותו מקור, "היו עד לפני שנייה כפיפים של ישראל מרקו, סמנכ"ל המטענים".

מדובר בתקלה דרמטית, מהגדולות ביותר שהיו ברכבת ישראל, והיא מובילה לשיבושים נרחבים דווקא בנקודות הקריטיות ביותר ברשת, מצפון ומדרום לגוש דן במסילת החוף, החשובה ביותר של הרכבת. שתי תחנות בוטלו לגמרי (גנות וכפר חב"ד), ורבים מהקווים פוצלו. הנסיעה בין הערים המרכזיות בישראל מוגבלת, תוך שימוש נרחב ככל הניתן בקטרי הדיזל הישנים היו אמורים לצאת משימוש בשנים הקרובות - אך כמובן שזה רחוק מאוד מלהספיק.

הרכבת: "שמועות ורכילות"

מרכבת ישראל נמסר בתגובה: "האירוע נמצא בבדיקה מקצועית, והעובדות טרם התבררו. פרסום שמועות ורכילות מגורמים בעלי עניין, בעיקר כשמדובר בדיני נפשות, פוגע בעבודת ועדת הבדיקה ומונעים מהציבור לקבל את תמונת המצב האמיתית והמלאה.

"רכבת ישראל מתמקדת כעת בראש ובראשונה בהחזרת השירות באופן מלא בהקדם האפשרי, ותחקור את האירוע בצורה יסודית ואובייקטיבית, על-מנת שנוכל להבין מדוע אירעה הפגיעה ולהפיק לקחים. אנו ממליצים להמתין לתוצאות הוועדות והבדיקות המקצועיות טרם הגעה למסקנות חורצות דין".