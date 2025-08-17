ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכבת ישראל

מנכ"ל הרכבת: "ייקח שבוע וחצי לחזור לפעילות מלאה"

הבוקר חלו שיבושים כבדים בתנועת הרכבות ברחבי הארץ, בעקבות קריעה של כבלים חשמליים במסילת החוף • בעקבות כך, מנכ"ל הרכבת אבי אלמליח כינס מסיבת עיתונאים בה אמר כי לגבי מקור התקלה "נדע רק בימים הקרובים, ואז נוכל לדווח לציבור"

עידן ארץ 12:40
רכבת ישראל / צילום: שלומי יוסף
רכבת ישראל / צילום: שלומי יוסף

קריעה של כבלים חשמליים בשתי נקודות במסילת החוף הראשית של רכבת ישראל, בלילה בין חמישי לשישי, הביאו לשיבושים כבדים לרכבות בכל הארץ. קווים מחיפה, ירושלים ובאר שבע מושבתים והנוסעים נאלצים להשתמש בשאטלים ואוטובוסים. על פי מנכ"ל הרכבת, ייקח שבוע וחצי לתיקון מלא של הכשל ברכבת, והוא סירב לומר בשלב זה מה גרם לתקלה, מה העלויות ומה יקרה למי שאשמים בתקלה.

שאלות ותשובות | שיבושים כבדים ברכבת ישראל: מה קרה, ואילו רכבות פעילות?

"הסיבה לתקלה היא רכבת משא שהייתה מעורבת באירוע" אומר אבי אלמליח, מנכ"ל רכבת ישראל בפועל "אבל בודקים את כל הכיוונים. יש פגיעה בתשתית מאז האירוע, פינינו לפחות מסילה אחת כדי לאפשר לתת שירות מיטבי בהתחשב בנסיבות". לדבריו "יש שינויים בתנועת הרכבות, שירות הוא לא מקסימלי, אבל הוא סביר וטוב".

הוא מדגיש שלמרות "המאמצים והאתגרים של יום ראשון, התחנות מקבלות שירות", זאת למעט שתי תחנות: כפר חב"ד וגני אביב.

לדבריו, עוד לא ברור כמה זמן ייקח עד תיקון התקלה, אך הוא מעריך שהחזרה לשירות מלא תגיע רק בעוד כשבוע וחצי, זאת על פי ההתקדמות בתיקונים. כלומר, במשך כל השבוע וחלק משבוע הבא - הנוסעים ימשיכו להרגיש שיבושים ברכבות בקווים מרכזיים.

לגבי מקור התקלה - לדבריו, "נדע רק בימים הקרובים, ואז נוכל לדווח לציבור". עוד מדגיש מנכ"ל הרכבת בפועל: "משרד התחבורה פועל עם רכבת ישראל לתת שירות מיטבי. כל קווי האוטובוס תוגברו בהתאם" ו"משרד התחבורה והשרה מעורבים באירוע, מקיימים הערכות מצב ונותנים לנו גיבוי נדרש".

אך מנכ"ל הרכבת בפועל אבי אלמליח סירב לענות לרוב השאלות שנשאלו: כשנשאל איך ייתכן שמרכז הבקרה לא זיהה את הפגיעה בשלב הראשון באזור גנות, מה שהוביל להמשך הנסיעה של רכבת המשא עד לאזור נתניה בו אירעה הקריעה השניה של הכבלים החשמליים מעל המסילה, הוא אומר ש"לא הייתה אינדיקציה כזאת בשלב הראשוני" אך "היו נסיבות נוספות, ואנחנו בודקים את זה". הוא מסרב להסביר כמה נזק נגרם ואומר ש"עוד לא גיבשנו את המימד הזה. מתמקדים בטיפול ברשת כדי לחזור להפעלה מקסימלית". גם לגבי סנקציות אפשריות לאשמים בתקלה הוא מתחמק, ואף מתנער מעצם ההעלאה של המונח "אשמים".

כרגע, רכבת ישראל פתחה ועדת בדיקה פנימית בראשות סמנכ"ל התפעול של הרכבת יוסי בן שמחון. בנוסף, בצוות יושב מהנדס מהטכניון ששמו לא נמסר, שאמור לדברי אלמליח להיות מומחה לנושא זה. בנוסף, לדבריו, יושבים בוועדה "גורמי מקצוע רלוונטיים נוספים", כנראה מתוך רכבת ישראל עצמה.