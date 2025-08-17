שיבושים כבדים ברכבת ישראל: מה קרה, ואיזה רכבות יהיו פעילות?

מה קרה שהביא לתקלה כל כך נרחבת?

רכבת ישראל נמצאת היום בעיצומו של שדרוג מערך הרכבות מדיזל לחשמל, תהליך שאמור להיות מושלם בשנת 2027. הרכבות החשמליות שואבות את האנרגיה שלה מקווי מתח גבוה המונחים מעל המסילות, ובלעדיהם - אין אפשרות לנסוע. אלא שבלילה שבין חמישי לשישי, על פי החשד, נסעה רכבת מסע שיצאה מאשדוד בדרכה צפונה, וקרעה את קווי המתח הגבוה בשתי נקודות: האחת בגנות, מעט מדרום לתחנת ההגנה בתל אביב, ובויתקין, בין נתניה לחדרה. לא ברור, לפי שעה, איך קרה שהרכבת קרעה את קווי המתח הגבוה בנקודה אחת, ובכל זאת המשיכה לנסוע עד שקרעה אותם גם בנקודה אחרת. רכבת ישראל גם מכחישה את התזה לפיה מזג האוויר החם הביא לכך שהכבלים נמוכים יותר.

איזה קווים יפעלו?

מסילת החוף, שנקרעה בשתי נקודות מצפון ומדרום לגוש דן, היא אסטרטגית לכל ההפעלה של הקווים העמוסים ביותר של רכבת ישראל. הרכבת מפעילה רכבות דיזל, אך קשה להכניס את כולם לשימוש בפרק זמן קצר כל כך. לכן, קווים רבים לא יפעלו והגישה לגוש דן תוגבל: קו בית שמש-נתניה יפוצל בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה, וקו באר שבע-נתניה יפוצל בין באר שבע ללוד ובין ת״א ההגנה/סבידור לנתניה. קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד ומלוד בלבד, קו ירושלים-הרצליה יופעל עד ומנתב״ג בלבד, לרבות רכבות הלילה. קו ב״ש-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף הכרמל בלבד (לא יופעל בין חוף הכרמל לבאר שבע). לעומת זאת, רכבת ישראל מדגישה שקו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה, קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה וקו ראשונים-לוד יופעל כסדרו. זאת, כנראה, בזכות קטרי הדיזל הישנים. בכל מקרה, תחנות כפר חב"ד וגני אביב סגורות לשירות.

מה האלטרנטיבות?

הרכבת תפעיל היסעים בחינם, מלוד לת"א סבידור, מחדרה מערב לנתניה, בלילה מסבידור לנתב"ג, בשעות שיא הבוקר מגני אביב לכפר חב"ד ומשם לסבידור, בשעות שיא הערב בכיוון ההפוך, מסבידור לכפר חב"ד ומשם לגני אביב. בנוסף, ברכבת ממליצים גם להשתמש באוטובוסים בין ת"א וחיפה/הצפון - אוטובוסים מתוגברים ממסוף 2000, חוף הכרמל, ומרכזית המפרץ. ובין ת"א וירושלים: אוטובוסים ממסוף 2000 והתחנה המרכזית בירושלים.

כמה זמן ייקח, והאם עובדו בשבת?

על פי ההערכות הנוכחיות, מדובר ב"אירוע מורכב מאוד שעשוי להימשך מספר ימים", אך כרגע עדיין אין לוח זמנים מסודר להשלמת התיקונים. נראה שפעולות שנחשבות חשובות בטיחותית בוצעו בשבת, ועל פי הודעת הרכבת הרשמית "רכבת ישראל עובדת על פי על הסטטוס קוו, במקרים בהם יש חשש לפגיעה בחיי אדם אנו פועלים להסרת החשש ועל כן רכבת ישראל הנחתה את הקבלן בשטח לפעול ככל הנדרש לתיקון התקלה בהקדם האפשרי".

מה העלויות?

למרות פרסומים שמעריכים את הנזק בעשרות מיליונים, ברכבת מתעקשים שעדיין אין הערכת עלויות לתקלה, והנושא עדיין נמצא בתחקור. בכלל, ברכבת ישראל מתעקשים שעוד מוקדם מכדי להגיד מה בדיוק גרם לתקלה ואיך להימנע ממקרים כאלה בעתיד, ו"אנו מבצעים בימים אלו תחקיר מעמיק ונפיק ממנו את הלקחים הנדרשים".